ಕುಕ್ಕರ್ ಗ್ಯಾಸ್ಕೆಟ್ ಲೂಸ್ ಆಗಿ ನೀರೆಲ್ಲಾ ಚೆಲ್ಲುತ್ತಿದ್ದರೆ ಈ ಟ್ರಿಕ್ ಬಳಸಿ! ಎರಡೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ರಬ್ಬರ್ ಟೈಟ್ ಆಗಿ ವಿಸಿಲ್ ಬರುವುದು

ಕುಕ್ಕರ್ ರಬ್ಬರ್ ಅಥವಾ ಗ್ಯಾಸ್ಕೆಟ್ ಲೂಸ್ ಆಗಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಮೇಲಿಟ್ಟಿರುವ ಕುಕ್ಕರ್ ನಿಂದ ನೀರೆಲ್ಲಾ ಹೊರ ಬರುವ ಸಮಸ್ಯೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನೀವು ಕೂಡಾ ಎದುರಿಸಿರಬಹುದು. ಇದನ್ನು ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಲು ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಟ್ರಿಕ್ ಬಳಸಿದೆ ಸಾಕು.
ಇಂದಿನ ಗಡಿ ಬಿಡಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಕೆಲಸವೂ ಬೇಗನೆ ಮುಗಿಯಬೇಕು, ಮುಗಿಸಬೇಕು. ಹೀಗಾಗಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಅಡುಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಆಡುವ ವಸ್ತು ಎಂದರೆ ಕುಕ್ಕರ್.
ಕುಕ್ಕರ್ ಇಲ್ಲ ಎಂದಾದರೆ ಅಡುಗೆ ಮನೆಯ ಕೆಲಸ ಸುಲಭವಾಗಿ ಮುಗಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಈ ಕುಕ್ಕರ್ ಗೆ ಬಳಸುವ ರಬ್ಬರ್ ಅಥವಾ ಗಾಸ್ಕೆಟ್ ಲೂಸ್ ಆಗುವುದರಿಂದ ಕುಕ್ಕರ್ ಒಳಗಿನಿಂದ ನೀರೆಲ್ಲಾ ಹೊರಗೆ ಚೆಲ್ಲುತ್ತದೆ.
ಹೀಗೆ ಕುಕ್ಕರ್ ನ ಗ್ಯಾಸ್ಕೆಟ್ ಲೂಸ್ ಆದಾಗ ಪ್ರೆಶರ್ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗದೆ ವಿಸಿಲ್ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಬೇಯಲು ಇಟ್ಟ ಆಹಾರ ಕೂಡಾ ಬೇಯುವುದಿಲ್ಲ. ಸೀದು ಹೋಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚು.
ಆದರೆ ಈ ರೀತಿ ಲೂಸ್ ಆಗಿರುವ ಕುಕ್ಕರ್ ರಬ್ಬರ್ ಅನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಟೈಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸುಲಭ ಟ್ರಿಕ್ ಅನುಸರಿಸಬೇಕು.
ಸಡಿಲವಾದ ಕುಕ್ಕರ್ ರಬ್ಬರ್ ಅನ್ನು 2 ರಿಂದ 3 ನಿಮಿಷಗಳವರೆಗೆ ಉಗುರು ಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಇಟ್ಟರೆ ರಬ್ಬರ್ ಮತ್ತೆ ತನ್ನ ಮೊದಲಿನ ಗಾತ್ರಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತದೆ.
ರಬ್ಬರ್ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಣ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಸಿಂಪಡಿಸಿ. ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ರಬ್ಬರ್ ಮತ್ತೆ ಕುಕ್ಕರ್ ಮುಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ವಿಸಿಲ್ ಹೊಡೆಯುತ್ತದೆ.
ಕುಕ್ಕರ್ ಗ್ಯಾಸ್ಕೆಟ್ ಅನ್ನು 10 ನಿಮಿಷಗಳವರೆಗೆ ಫ್ರಿಜ್ ಒಳಗೆ ಇಡುವುದರಿಂದಲೂ ಲೂಸ್ ಆಗಿರುವ ರಬ್ಬರ್ ಮತ್ತೆ ತನ್ನ ಗಾತ್ರಕ್ಕೆ ಮರಳುತ್ತದೆ.
ಸೂಚನೆ : ಈ ಲೇಖನವನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಜೀ ನ್ಯೂಸ್ ಕನ್ನಡ ಇದನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸುವುದಿಲ್ಲ .