ಎಷ್ಟೇ ಉಜ್ಜಿದರೂ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಕೆಟ್, ಮಗ್‌ ಮೇಲಿನ ಕಲೆ ಹೋಗ್ತಿಲ್ವಾ? ಹೀಗೆ ಕ್ಲೀನ್‌ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಫಳಫಳ ಅನ್ನುತ್ತೆ..

plastic buckets Cleaning tricks: ಬಕೆಟ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಮಗ್‌ಗಳನ್ನು ಅಡಿಗೆ ಸೋಡಾ, ವಿನೆಗರ್, ನಿಂಬೆ ರಸ, ಬ್ಲೀಚ್ ಪೌಡರ್, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಪೆರಾಕ್ಸೈಡ್ ಮತ್ತು ಪಾತ್ರೆ ತೊಳೆಯುವ ಸೋಪಿನಿಂದ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಬಹುದು.
ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸ್ನಾನಗೃಹವು ಬಕೆಟ್ ಮತ್ತು ಮಗ್‌ಗಳಿಲ್ಲದೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ನೀರು ಮತ್ತು ಸೋಪಿನ ದೈನಂದಿನ ಬಳಕೆಯಿಂದಾಗಿ, ಇವು ಬೇಗನೆ ಕೊಳಕಾಗುತ್ತವೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಬಕೆಟ್ ಒಳಗೆ ಬಿಳಿ ಪದರ ಮತ್ತು ಹೊರಗೆ ಕಪ್ಪು ಕಲೆಗಳು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಇದನ್ನು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸದಿದ್ದರೆ, ಅದರ ಮೇಲೆ ಪಾಚಿ ಬೆಳೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.

ಎಷ್ಟೇ ಸ್ಕ್ರಬ್ಬಿಂಗ್ ಮಾಡಿದರೂ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹಲವರು ದೂರುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಕೆಲವು ಸರಳ ಮನೆ ಸಲಹೆಗಳೊಂದಿಗೆ, ನೀವು ಬಕೆಟ್ ಮತ್ತು ಮಗ್‌ಗಳನ್ನು ಹೊಸದರಂತೆ ಹೊಳೆಯುವಂತೆ ಮಾಡಬಹುದು. 

ಮೊದಲು ಅಡುಗೆ ಸೋಡಾ ಮತ್ತು ವಿನೆಗರ್ ಬಳಸುವ ವಿಧಾನದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಅಡುಗೆ ಸೋಡಾದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿನೆಗರ್ ಬೆರೆಸಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಬಕೆಟ್ ಅಥವಾ ಮಗ್ ಒಳಗೆ ಮತ್ತು ಹೊರಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಚ್ಚಿ. ಐದರಿಂದ ಹತ್ತು ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಹಾಗೆಯೇ ಬಿಡಿ ಮತ್ತು ನಂತರ ಸ್ಕ್ರಬ್ಬರ್ ಅಥವಾ ಬ್ರಷ್ ನಿಂದ ಉಜ್ಜಿ. ಕೊನೆಗೆ ಶುದ್ಧ ನೀರಿನಿಂದ ತೊಳೆಯಿರಿ..

ಕಪ್ಪಾದ ಬಕೆಟ್ ಮತ್ತು ಮಗ್‌ಗಳಿಗೆ ನಿಂಬೆ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಪರಿಹಾರವಾಗಿದೆ. ಒಂದು ಬಟ್ಟಲಿನಲ್ಲಿ ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್, ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಮತ್ತು ನಿಂಬೆ ರಸವನ್ನು ಬೆರೆಸಿ ದ್ರಾವಣವನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ. ಬಕೆಟ್ ಮತ್ತು ಮಗ್ ಅನ್ನು ಈ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ನೆನೆಸಿಡಿ. ನಂತರ ಕಪ್ಪಾಗುವುದನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಬ್ರಷ್‌ನಿಂದ ಉಜ್ಜಿ. ನಿಂಬೆಯ ಆಮ್ಲೀಯ ಗುಣಗಳು ಕೊಳೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. 

ಇನ್ನೊಂದು ವಿಧಾನವೆಂದರೆ ಬ್ಲೀಚ್ ಪೌಡರ್ ಬಳಸುವುದು. ಒಂದು ಕಪ್ ಬ್ಲೀಚ್ ಪೌಡರ್ ಅನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರಿನೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಸಿ ಪೇಸ್ಟ್ ತಯಾರಿಸಿ. ಈ ಪೇಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಬಕೆಟ್ ಅಥವಾ ಮಗ್ ಮೇಲೆ ಹಚ್ಚಿ ಲಘುವಾಗಿ ಉಜ್ಜಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ನಂತರ, ಒಳಗೆ ಮತ್ತು ಹೊರಗೆ ಇರುವ ಕಲೆಗಳು ನಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತವೆ. ಆದರೆ, ಬ್ಲೀಚ್ ಬಳಸುವಾಗ ಕೈಗವಸುಗಳನ್ನು ಧರಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.

ಬಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಪೆರಾಕ್ಸೈಡ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಬಳಸಬಹುದು. ಸ್ವಲ್ಪ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಪೆರಾಕ್ಸೈಡ್ ಅನ್ನು ನೀರಿನೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಸಿ ದ್ರಾವಣವನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ. ಬಕೆಟ್ ಮತ್ತು ಮಗ್ ಅನ್ನು ಈ ನೀರಿನಿಂದ ಉಜ್ಜಲು ಬ್ರಷ್ ಬಳಸಿ. ಇದು ಮೊಂಡುತನದ ಕಲೆಗಳನ್ನು ಸಹ ತೆಗೆದುಹಾಕುತ್ತದೆ. ಇದು ಬಿಳಿ ಬಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ.  

ಇನ್ನೊಂದು ಸುಲಭ ಸಲಹೆ ಎಂದರೆ ಪಾತ್ರೆ ತೊಳೆಯುವ ಸೋಪ್ ಬಳಸುವುದು. ಅಡಿಗೆ ಸೋಡಾ, ನಿಂಬೆ ರಸ ಮತ್ತು ಪಾತ್ರೆ ತೊಳೆಯುವ ಸೋಪನ್ನು ಬೆರೆಸಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಈ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಬಕೆಟ್ ಅಥವಾ ಮಗ್‌ಗೆ ಹಚ್ಚಿ ಐದರಿಂದ ಹತ್ತು ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಬಿಡಿ. ಉಜ್ಜಿದ ನಂತರ, ಬಾತ್ರೂಮ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ವಸ್ತುಗಳು ಹೊಸದಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತವೆ.  

ನೀವು ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆಯಾದರೂ ಈ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಬಕೆಟ್ ಮತ್ತು ಮಗ್‌ಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ದುಬಾರಿ ಕ್ಲೀನರ್‌ಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸದೆ, ನೀವು ಈಗಾಗಲೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿರುವ ಪದಾರ್ಥಗಳಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಸ್ನಾನಗೃಹವನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿಡಬಹುದು.  

Cleaning plastic buckets ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವುದು ಬಕೆಟ್‌ಗಳ ಮೇಲಿನ ಕಲೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುವುದು ಸ್ನಾನಗೃಹದಲ್ಲಿನ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವುದು ಮನೆಯ ಸಲಹೆಗಳು cleaning bathroom items homemade cleaning tips removing stains from buckets

