ಇದೊಂದು ವಸ್ತು ಹಾಕಿದರೆ ಸಾಕು, 15 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಎಲೆಯೂ ಕಾಣದಂತೆ ಗಿಡ ತುಂಬಾ ಅರಳಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತವೆ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಹೂವು !

ಗಿಡ ತುಂಬಾ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಹೂವು ಅರಳಿ ನಿಲ್ಲಬೇಕಾದರೆ ಈ ಗಿಡಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಆರೈಕೆ ಬೇಕು. ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಇದೊಂದು ವಸ್ತು ಹಾಕಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಗಿಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೂವು ಬಿಡುವುದು.
ಮನೆ ಮುಂದೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಮಲ್ಲಿಗೆ ಗಿಡ ಇದ್ದರೂ ಸಾಕು ಅದರಲ್ಲಿ ಅರಳುವ ಹೂವು ಇಡೀ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಕಂಪು ಸೂಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಗಿಡ ನೆಟ್ಟು ಎಷ್ಟೇ ಆರೈಕೆ ಮಾಡಿದರೂ ಸರಿಯಾಗಿ ಹೂವು ಬಿಡುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದಾದರೆ ಮನಸ್ಸಿಗೂ ಕಸಿವಿಸಿ ಆಗುತ್ತದೆ.
ಗಿಡ ತುಂಬಾ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಹೂವು ಅರಳಿ ನಿಲ್ಲಬೇಕಾದರೆ ಒಂದು ಸರಿಯಾದ ವಿಧಾನವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಬೇಕು. ಮಲ್ಲಿಗೆ ಗಿಡಕ್ಕೆ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ಅನಿವಾರ್ಯ. ಈ ಗಿಡಕ್ಕೆ ದಿನಕ್ಕೆ 5ರಿಂದ 6 ಗಂಟೆಗಳ ಬಿಸಿಲು ಬೇಕು.
ಮಲ್ಲಿಗೆ ಗಿಡವನ್ನು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕುಂಡದಲ್ಲಿ ನೆಡಬಾರದು. ಒಂದೋ ನೇರವಾಗಿ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ನೆಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಮಣ್ಣಿನ ಕುಂಡದಲ್ಲಿ ನೆಡಬೇಕು. ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕುಂಡದಲ್ಲಿ ನೆಟ್ಟರೆ ಸಸ್ಯದ ಬೇರುಗಳಿಗೆ ಹಾನಿ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ.
ಇನ್ನು ಈ ಗಿಡಕ್ಕೆ ಮಣ್ಣಿನೊಂದಿಗೆ ಗೊಬ್ಬರದ ಅಗತ್ಯ ತುಂಬಾ ಇರುತ್ತದೆ. ಮಣ್ಣಿಗೆ ಎರೆಹುಳದೊಂದಿಗೆ ಸಗಣಿ ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು. ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಮ್ಮೆ ಈ ಗೊಬ್ಬರ ಬೀಳಲೇ ಬೇಕು. ಆಗಲೇ ಗಿಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆಯುವುದು.
ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಅಂಶ ಎಂದರೆ ಎರಡು ಲೀಟರ್ ನೀರಿಗೆ ಎಪ್ಸಮ್ ಉಪ್ಪು ಬೆರೆಸಿ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಗಿಡಗಳಿಗೆ ಹಾಕಿ. ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಗಿಡ ತುಂಬಾ ಹೂವು ಅರಳಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆ.
ಈ ಗಿಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆದು ಹೂವು ಬಿಡಬೇಕಾದರೆ ಅದರ ಬುಡ ಒಣಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
ಈ ಎಲ್ಲಾ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಿದರೆ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಗಿಡ ಹೆಚ್ಚು ಹೂವು ಬಿಡುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಬಹಳ ಸಮಯದವರೆಗೆ ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿ ಇರುತ್ತದೆ.
