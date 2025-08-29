English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಕುಕ್ಕರ್ ರಬ್ಬರ್ ಲೂಸ್ ಆಗಿ ನೀರೆಲ್ಲಾ ಚೆಲ್ಲುತ್ತಿದ್ದರೆ ಇದೊಂದು ಟ್ರಿಕ್ ಬಳಸಿ !ಎರಡೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಟೈಟ್ ಆಗುವುದು ಗ್ಯಾಸ್ಕೆಟ್

 ಗಾಸ್ಕೆಟ್ ಟೈಟ್ ಇರದೇ ಹೋದರೆ ಕುಕ್ಕರ್ ನಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಪ್ರೆಶರ್ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಕುಕ್ಕರ್ ಒಳಗಿರುವ ನೀರು ಹೊರಗೆ ಚೆಲ್ಲುತ್ತದೆ.  ಎಷ್ಟೇ ಹೊತ್ತು ಕಾದರೂ ವಿಸಿಲ್ ಆಗುವುದೇ ಇಲ್ಲ.
1 /7

ಬಹುತೇಕ ಪ್ರತಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರೆಶರ್ ಕುಕ್ಕರ್ ಬಳಸಿಯೆ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ.  ಪ್ರೆಶರ್ ಕುಕ್ಕರ್ ಬಳಸದ ಅಡುಗೆ ಮನೆ ಬಹಳ ವಿರಳ. ಗಂಟೆ ಗಟ್ಟಲೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಅಡುಗೆ ಕೆಲಸ ಫಟಾ ಫಟ್ ಮುಗಿಯಬೇಕು ಎಂದಾದರೆ  ಕುಕ್ಕರ್ ಬಳಸಲೇ ಬೇಕು.

2 /7

ಆದರೆ ಈ ಕುಕ್ಕರ್ ಗೆ ಬಳಸುವ ರಬ್ಬರ್ ಅಥವಾ ಗಾಸ್ಕೆಟ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಕೊಡುವುದೇ ಹೆಚ್ಚು. ಈ ಗ್ಯಾಸ್ಕೆಟ್ ಲೂಸ್ ಆದರೆ ಆಹಾರ ಬೇಯುವುದಿಲ್ಲ. ಜೊತೆಗೆ ಒಳಗಿನ ನೀರೆಲ್ಲಾ ಸೋರಿ ಹೋಗುವುದು. 

3 /7

ಗಾಸ್ಕೆಟ್ ಟೈಟ್ ಇರದೇ ಹೋದರೆ ಕುಕ್ಕರ್ ನಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಪ್ರೆಶರ್ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಕುಕ್ಕರ್ ಒಳಗಿರುವ ನೀರು ಹೊರಗೆ ಚೆಲ್ಲುತ್ತದೆ.  ಎಷ್ಟೇ ಹೊತ್ತು ಕಾದರೂ ವಿಸಿಲ್ ಆಗುವುದೇ ಇಲ್ಲ. 

4 /7

ಈ ಸುಲಭ ವಿಧಾನ ಅನುಸರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಲೂಸ್ ಆಗಿರುವ ಕುಕ್ಕರ್ ರಬ್ಬರ್ ಅನ್ನು ಎರಡೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಬಿಗಿಯಾಗಿಸಬಹುದು. 

5 /7

ಸಡಿಲವಾದ ಕುಕ್ಕರ್ ರಬ್ಬರ್ ಅನ್ನು 2 ರಿಂದ 3 ನಿಮಿಷಗಳವರೆಗೆ ಉಗುರು ಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಇಡಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದರೆ ರಬ್ಬರ್ ಮತ್ತೆ ತನ್ನ ಮೊದಲಿನ ಗಾತ್ರಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತದೆ.   

6 /7

ನಂತರ ಈ ರಬ್ಬರ್ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಣ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಸಿಂಪಡಿಸಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ರಬ್ಬರ್ ಮತ್ತೆ ಕುಕ್ಕರ್ ಮುಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಮತ್ತೆ  ವಿಸಿಲ್ ಕೂಗುತ್ತದೆ.  

7 /7

ಇನ್ನೊಂದು ವಿಧಾನ ಎಂದರೆ ಕುಕ್ಕರ್ ಗ್ಯಾಸ್ಕೆಟ್ ಅನ್ನು 10 ನಿಮಿಷಗಳವರೆಗೆ ಫ್ರಿಜ್ ಒಳಗೆ ಇಡುವುದು. ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದಾಗಲೂ ಲೂಸ್ ಆಗಿರುವ ರಬ್ಬರ್ ಮತ್ತೆ ತನ್ನ ಗಾತ್ರಕ್ಕೆ ಮರಳುತ್ತದೆ.  

Kitchen tips Easy Kitchen Tips Kitchen tips easy Pressure Cooker Tips

Next Gallery

ಸೆ.7ರಂದು ಶನಿಯ ರಾಶಿ ಕುಂಭದಲ್ಲಿ ವರ್ಷದ ಕೊನೆಯ ಚಂದ್ರ ಗ್ರಹಣ; ಈ ರಾಶಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟದ ಪರ್ವಕಾಲ ಶುರು; ಕುಟುಂಬದ ಎಲ್ಲಾ ಕಷ್ಟವೂ ದೂರಾಗುವುದು