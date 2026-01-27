ಪ್ರೆಶರ್ ಕುಕ್ಕರ್ ವಿಶಲ್‌ ಹಾಳಾಗಲು ನೀವು ಮಾಡುವ ಈ ತಪ್ಪೇ ಕಾರಣ..! ಒಂದು ಪೈಸೆ ಖರ್ಚಿಲ್ಲದೆ ಸರಿಪಡಿಸಿ

Cooker whistle repair : ಅಡುಗೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಶರ್ ಕುಕ್ಕರ್ಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಬಳಸುವ ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಇದು ಆಹಾರವನ್ನು ಬೇಗನೆ ಬೇಯಿಸುವುದರಿಂದ ಅನೇಕ ಜನರು ಅವುಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಕುಕ್ಕರ್ ಶಿಳ್ಳೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ, ಆಹಾರ ಹಾಳಾಗುತ್ತದೆ. ಬನ್ನಿ ಒಂದು ಪೈಸೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡದೆ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ..? ನೋಡೋಣ..
ಪ್ರೆಶರ್ ಕುಕ್ಕರ್ನಲ್ಲಿರುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಯೆಂದರೆ ಕುಕ್ಕರ್ ಶಿಳ್ಳೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡದಿರುವುದು ಒಂದು. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಶಿಳ್ಳೆ ತಡವಾಗಿ ಹೊಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇನ್ನೂ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ವಿಶಲ್ ಹೊಡೆಯುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಕಾರಣಗಳೇನು..? ಅದನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವ ವಿಧಾನವೇನು..? ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ..
ಪ್ರೆಶರ್ ಕುಕ್ಕರ್ ಸೀಟಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾದರೆ, ಒಳಗಿನ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ರಚಿಸಬೇಕು. ಆ ಒತ್ತಡವು ನಿಯಂತ್ರಿತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೊರಬರಲು ಶಿಳ್ಳೆಯೇ ದಾರಿ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಶಿಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ, ಕುಕ್ಕರ್ ಹಾಳಾಗಿದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ, ಸಮಸ್ಯೆ ಶಿಳ್ಳೆಯೊಳಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ದೈನಂದಿನ ಬಳಕೆಯಿಂದಾಗಿ, ಸಣ್ಣ ಆಹಾರ ಕಣಗಳು ಶಿಳ್ಳೆಯೊಳಗೆ ಸಿಲುಕಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಇದು ಉಗಿ ಹೊರಬರಲು ದಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲು, ಶಿಳ್ಳೆಯನ್ನು, ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದವರೆಗೆ ಬಿಸಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ನೆನೆಸಿ, ಸೂಜಿ ಅಥವಾ ಟೂತ್ಪಿಕ್ ಸಹಾಯದಿಂದ ಒಳಗಿನ ರಂಧ್ರವನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ. ಅನೇಕರಿಗೆ, ಈ ಸಣ್ಣ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಶಿಳ್ಳೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವೆಂದರೆ ಕುಕ್ಕರ್ ಮುಚ್ಚಳದಲ್ಲಿರುವ ಸ್ಟೀಮ್ ಪೈಪ್ ಮುಚ್ಚಿಹೋಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ಹೊರಗಿನಿಂದ ಗೋಚರಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಆದ್ದರಿಂದ ಅನೇಕ ಜನರು ಇದನ್ನು ಗಮನಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಮುಚ್ಚಳವನ್ನು ತೆಗೆದು ಸಣ್ಣ ತಂತಿ ಅಥವಾ ಸುರಕ್ಷತಾ ಪಿನ್ನಿಂದ ಪೈಪ್ ಅನ್ನು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ. ಇದು ಒಳಗಿನ ಕಲ್ಮಶಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಒತ್ತಡವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಶಿಳ್ಳೆ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವೆಂದರೆ ಕುಕ್ಕರ್ ಮುಚ್ಚಳದ ಸುತ್ತಲಿನ ರಬ್ಬರ್ ರಿಂಗ್ (ಗ್ಯಾಸ್ಕೆಟ್). ಅದು ಬಿಗಿಯಾಗಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಸರಿಯಾಗಿ ಮುಚ್ಚದಿದ್ದರೆ, ಒಳಗಿನ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ನಂತರ ಶಿಳ್ಳೆ ತಡವಾಗುತ್ತದೆ. ಅಥವಾ ಅದು ಬರುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಗ್ಯಾಸ್ಕೆಟ್ ತೆಗೆದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದವರೆಗೆ ಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ನೆನೆಸಿಡಿ. ಅದರ ನಂತರ, ಅದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಬೇಕು.
ಕುಕ್ಕರ್ನಲ್ಲಿ ನೀರು ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದರೂ, ಉಗಿ ಸರಿಯಾಗಿ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಶಿಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ನೀವು ಅದನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ತುಂಬಿಸಿದರೆ ಅದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಯಾವಾಗಲೂ ಕುಕ್ಕರ್ಗೆ ನೀರು ಮತ್ತು ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸಿದ ಮಟ್ಟದವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೇರಿಸಿ. ಇದು ಶಿಳ್ಳೆಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಸುರಕ್ಷತೆಗೂ ಸಹ ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ.
ಗ್ಯಾಸ್ ಜ್ವಾಲೆಯೂ ಸೀಟಿಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಕುಕ್ಕರ್ ಅನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟರೆ, ಒತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಾಗಲು ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟರೆ, ಒಳಗೆ ಅನಗತ್ಯ ಉಗಿ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಮಧ್ಯಮ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿ. ಸೀಟಿಯ ನಂತರ ಜ್ವಾಲೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು ಉತ್ತಮ.
ಕುಕ್ಕರ್ ಮುಚ್ಚಳ ಸರಿಯಾಗಿ ಲಾಕ್ ಆಗದಿದ್ದರೂ, ಶಿಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಮುಚ್ಚಳ ಮುಚ್ಚಿದಾಗ ಕ್ಲಿಕ್ ಶಬ್ದ ಕೇಳುವಂತೆ ಅದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆಯೇ ಎಂದು ನೀವು ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕು. ನೀವು ಕುಕ್ಕರ್ ಅನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿದರೆ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಬಳಸುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂದು ಕಲಿತರೆ, ನೀವು ಒಂದು ಪೈಸೆಯನ್ನೂ ಖರ್ಚು ಮಾಡದೆ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಬಹುದು.