ATM ನಿಂದ PF ಹಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯುವುದು ಹೇಗೆ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಸರಳವಾದ ವಿಧಾನ..

EPF Withdrawal Online: ATM ನಿಂದ PF ಹಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಲು ಈ ಸುಲಭ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ..
EPF Withdrawal Online: ಪಿಎಫ್ ಅಥವಾ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿಯು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಭವಿಷ್ಯದ ಭದ್ರತೆಗಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ ಉಳಿತಾಯ ಯೋಜನೆಯಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು, ಉದ್ಯೋಗಿಯ ಸಂಬಳದ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು ಪಿಎಫ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಜಮಾ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯೋಗದಾತರು ಸಹ ಸಮಾನ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಠೇವಣಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಸರ್ಕಾರವು ಈ ಮೊತ್ತದ ಮೇಲೆ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಪಾವತಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ ನಿಧಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಹಣವನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಿವೃತ್ತಿಯ ನಂತರ ಅಥವಾ ಉದ್ಯೋಗ ಬದಲಾವಣೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹಿಂಪಡೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಕೆಲವು ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ, ನೌಕರರು ಸ್ವಲ್ಪ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಮೊದಲೇ ಹಿಂಪಡೆಯಬಹುದು.
ಇತ್ತೀಚಿನ ಇಪಿಎಫ್ಒ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ತಮ್ಮ ಪಿಎಫ್ ಹಣವನ್ನು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಎರಡು ಬಾರಿ ಹಿಂಪಡೆಯಬಹುದು. ಇದು ವೈದ್ಯಕೀಯ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು, ಮದುವೆ, ಮಕ್ಕಳ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಮನೆ ಖರೀದಿಯಂತಹ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ.
ಹಳೆಯ ನಿಯಮಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ಆಗಾಗ ಹಿಂಪಡೆಯುವಿಕೆಯನ್ನು ಸೇವಾ ವಿರಾಮವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಭವಿಷ್ಯದ ಪಿಂಚಣಿ ಮೊತ್ತದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಹೊಸ ನಿಯಮಗಳೊಂದಿಗೆ, ನಿರಂತರ ಸೇವೆ ಮತ್ತು ನಿವೃತ್ತಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷಿತ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತದ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ಪಿಎಫ್ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯುವುದು ಈಗ ತುಂಬಾ ಸುಲಭವಾಗಿದೆ. ಮೊದಲು ನೀವು ಇಪಿಎಫ್ಒ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗೆ ಲಾಗಿನ್ ಆಗಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಯುಎಎನ್ (ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ), ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆ ವಿವರಗಳು, ಆಧಾರ್, ಪ್ಯಾನ್ ವಿವರಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಿರಬೇಕು.
EPFO ಪೋರ್ಟಲ್ನಲ್ಲಿ, “ಆನ್ಲೈನ್ ಸೇವೆಗಳು” ವಿಭಾಗದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, “ಕ್ಲೈಮ್ (ಫಾರ್ಮ್-31, 19, 10C, 10D)” ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಆರಿಸಿ. ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ವಿವರಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ನಂತರ, “PF ಮುಂಗಡ (ಫಾರ್ಮ್ 31)” ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಆರಿಸಿ ಮತ್ತು ನೀವು ಹಣವನ್ನು ಏಕೆ ಹಿಂಪಡೆಯಲು ಬಯಸುತ್ತೀರಿ ಎಂಬುದನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ. ಅಗತ್ಯವಿರುವ ದಾಖಲೆಗಳು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ನಿಮ್ಮ ಚೆಕ್ಬುಕ್ ಅಥವಾ ಪಾಸ್ಬುಕ್ನ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಆಧಾರ್ OTP ಮೂಲಕ ಅದನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ.
ನಿಮ್ಮ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ನಂತರ, EPFO ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ವಿವರಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲವೂ ಸರಿಯಾಗಿದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಮ PF ಮೊತ್ತವನ್ನು 3 ರಿಂದ 7 ಕೆಲಸದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಜಮಾ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅದರ ನಂತರ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಎಟಿಎಂ ಮೂಲಕ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಬಹುದು ಅಥವಾ ಆನ್ಲೈನ್ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಬಹುದು.
ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಅಂಶವೆಂದರೆ... ಪಿಎಫ್ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಎಟಿಎಂನಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ಹಿಂಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲೈಮ್ ಮೂಲಕ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗೆ ಮೊದಲು ವರ್ಗಾವಣೆಯಾದ ನಂತರವೇ ನೀವು ಎಟಿಎಂ ಮೂಲಕ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಬಹುದು.ತುರ್ತು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ಸಹಾಯವಾಗಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಈ ಸೌಲಭ್ಯವು ತುಂಬಾ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ತಜ್ಞರು ಪಿಎಫ್ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ತುರ್ತು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಬಳಸಬೇಕೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯದ ಭದ್ರತೆಗೆ ಉಳಿತಾಯವಾಗಿದೆ. ನಿಮಗೆ ತಕ್ಷಣದ ಆರ್ಥಿಕ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಇಪಿಎಫ್ ಹಿಂಪಡೆಯುವ ಸೌಲಭ್ಯವು ಸುರಕ್ಷಿತ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ.