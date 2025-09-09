ಅನ್ನದ ಬದಲು ಈ ಐದು ಆಹಾರ ತಿಂದರೆ ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಇಳಿಕೆಯಾಗುತ್ತೆ ತೂಕ, ಸುಲಭವಾಗಿ ಕರಗುತ್ತೆ ಬೆಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಟ್

Weight Loss Foods: ಬದಲಾದ ಜೀವನಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಬೊಜ್ಜು ಬಹುತೇಕ ಜನರ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿದೆ. ತೂಕ ಇಳಿಕೆ ಮಾಡಲು, ಹೊಟ್ಟೆಯ ಸುತ್ತಲೂ ಶೇಖರವಾಗಿರುವ ಕಠಿಣವಾದ ಬೊಜ್ಜನ್ನು ಕರಗಿಸಲು 'ಅನ್ನ' ತಿನ್ನಬಾರದು ಎಂದು ಬಹುತೇಕ ಮಂದಿ ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಬುದ್ದಿಬಂದಾಗಿನಿಂದ ಪ್ರತಿದಿನ 'ಅನ್ನ' ತಿಂದು ಬೆಳೆದವರಿಗೆ ಈಗ ತಮ್ಮ ಆಹಾರ ಪದ್ದತಿಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವುದು ಕಷ್ಟಕರ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅನ್ನದಷ್ಟೇ ರುಚಿಕರವಾದ ನಮ್ಮದೇ ಆದ ಕೆಲವು ಬದಲಿ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಸುಲಭವಾಗಿ ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು, ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿ ಬೆಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಟ್ ಕರಗಿಸಲು ಬಿಳಿ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಪರ್ಯಾಯ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿವೆ ಐದು ಅದ್ಬುತ ಆಯ್ಕೆಗಳು. ಈ ಐದು ಆಹಾರಗಳ ಬಳಕೆಯು ದೇಹಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುತ್ತವೆ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ದೇಹದ ತೂಕವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಬದಲಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿ ತೂಕ ಇಳಿಕೆಗೆ ಸಹಕಾರಿ ಆಗಿದೆ. ಅಂತಹ ಐದು ಅದ್ಭುತ ಆಹಾರಗಳೆಂದರೆ...
ದಲಿಯಾ ಅಕ್ಕಿಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪರ್ಯಾಯ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಗೋಧಿ ನುಚ್ಚು ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುವ ಇದರ ರುಚಿ ಅಕ್ಕಿಗೆ ಹೋಲುತ್ತದೆ. 91 ಗ್ರಾಂ ದಾಲಿಯಾ ಕೇವಲ 76 ಕ್ಯಾಲೋರಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ, ಆರ್ಥಾತ್, ಇದು ಬಿಳಿ ಅಕ್ಕಿಗಿಂತ ಶೇ. 25ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಕ್ಯಾಲೋರಿ ಹೊಂದಿರುವುದರಿಂದ ಇದು ತ್ವರಿತ ತೂಕ ಇಳಿಕೆಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಹಾರ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಫೈಬರ್, ಮೆಗ್ನೀಸಿಯಮ್ನಲ್ಲಿ ಹೇರಳವಾಗಿರುವ ಕ್ವಿನೋವಾ ಸೇವಯು ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿ, ತೂಕ ಇಳಿಕೆಗೆ ಸಹಾಯಕವಾಗಿದೆ. ಕ್ವಿನೋವಾ ಗ್ಲುಟನ್ ಮುಕ್ತವಾಗಿದ್ದು ಅಕ್ಕಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಹೊಂದಿದ್ದು ತೂಕ ಇಳಿಕೆ, ಬೆಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಟ್ ಕರಗಿಸಲು ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ.
ಬಿಳಿ ಅಕ್ಕಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರೋಟೀನ್, ಫೈಬರ್ ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ರಾಗಿಯನ್ನು ದೈನಂದಿನ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸುವುದರಿಂದ ಇದು ಆರೋಗ್ಯಕರ ತೂಕ ಇಳಿಕೆಗೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಆಗಿದೆ.
ಬಾಜ್ರ/ಸಜ್ಜೆ ಉತ್ತಮ ಪ್ರಮಾಣದ ಪ್ರೋಟೀನ್, ಫೈಬರ್, ಕಬ್ಬಿಣ, ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಗಳು, ಮೆಗ್ನೀಸಿಯಂ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂನಂತಹ ಹಲವು ಪೋಷಕಾಂಶಗಳಿಂದ ತುಂಬಿದೆ. ಇದು ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಿ ತ್ವರಿತವಾಗಿ ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಕಾರಿ ಆಗಿದೆ.
ಫೈಬರ್, ಖನಿಜಗಳು ಮತ್ತು ಜೀವಸತ್ವಗಳಿಂದ ತುಂಬಿರುವ ಕೆಂಪು ಅಕ್ಕಿ ಕಡಿಮೆ ಗ್ಲೈಸೆಮಿಕ್ ಸೂಚ್ಯಂಕ ಹೊಂದಿರುವ ಆಹಾರವಾಗಿದ್ದು ಪ್ರತಿದಿನ ಬಿಳಿ ಅಕ್ಕಿ ಬದಲಿಗೆ ಕೆಂಪು ಅಕ್ಕಿಯಿಂದ ಅನ್ನ ತಯಾರಿಸಿ ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಸುಲಭವಾಗಿ ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಸೊಂಟದ ಸುತ್ತಲಿನ ಫ್ಯಾಟ್ ಕೂಡ ಬೆಣ್ಣೆಯಂತೆ ಕರಗುತ್ತದೆ. ಸೂಚನೆ : ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ZEE NEWS ಇದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.