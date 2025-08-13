Type 2 diabetes : ಎಣ್ಣೆ ಜೊತೆ ಈ ತಿಂಡಿ ತಿಂದ್ರೆ ಮಧುಮೇಹ ಬರುವ ಅಪಾಯ 20% ಹೆಚ್ಚು..! ಹೇಗೆ ಅಂತೀರಾ..

Type 2 diabetes symptoms : ನೀವು ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಹೆಚ್ಚು ಚಿಪ್ಸ್ ತಿನ್ನುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಟೈಪ್ -2 ಮಧುಮೇಹದ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚು ಅಂತ ಒಮ್ಮೆ ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿ. ಚಿಪ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ದೇಹ ಮತ್ತು ಹೃದಯವನ್ನು ಹೇಗೆ ಹಾಳು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತೆ..? ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ..
ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಚಿಪ್ಸ್ ತಿನ್ನುವವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಪಾರ್ಟಿ, ಸಿನಿಮಾ, ಊಟವಿಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರು ಈ ತಿಂಡಿಯನ್ನೇ ಆಹಾರವನ್ನಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದಹಾಗೆ ಚಿಪ್ಸ್ ಅನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಸೇವಿಸುವುದು ಆರೋಗ್ಯ ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ, ಇದು ಟೈಪ್ 2 ಮದುಮೇಹದ ಅಪಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಹೌದು.. ಹಾರ್ವರ್ಡ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಂಶೋಧನೆಯಿಂದ ಚಿಪ್ಸ್ ತಿನ್ನುವ ಅಭ್ಯಾಸವು ಹೃದಯ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ವಾರಕ್ಕೆ 3 ಬಾರಿ ಚಿಪ್ಸ್ ತಿನ್ನುತ್ತಿದ್ದರೆ, ನಿಮಗೆ ಟೈಪ್ -2 ಮಧುಮೇಹ ಬರುವ ಅಪಾಯ ಶೇ. 20 ರಷ್ಟು ಇರಬಹುದು ಎಂದು ಸಂಶೋಧನೆ ತೋರಿಸಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ನೀವು ವಾರಕ್ಕೆ 5 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಬಾರಿ ಚಿಪ್ಸ್ ತಿನ್ನುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಟೈಪ್ -2 ಮಧುಮೇಹ ಬರುವ ಅಪಾಯ ಶೇ. 27 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು.
ಚಿಪ್ಸ್ ಅನ್ನು ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಫ್ರೈಸ್ ಅಥವಾ ಫ್ರೆಂಚ್ ಫ್ರೈಸ್ ಎಂದೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಆಲೂಗಡ್ಡೆಯನ್ನು ಆಳವಾಗಿ ಹುರಿಯುವ ಮೂಲಕ ಚಿಪ್ಸ್ ತಯಾರಿಸುವುದರಿಂದ ಅದು ದೇಹಕ್ಕೆ ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬೇಯಿಸಿದ ಆಲೂಗಡ್ಡೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ಮಧುಮೇಹದ ಅಪಾಯವು ಕೇವಲ 5% ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಚಿಪ್ಸ್ಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಅಷ್ಟು ಅಪಾಯವಲ್ಲ.
ಇದು ಆಲೂಗಡ್ಡೆಯಿಂದಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಅದನ್ನು ತಯಾರಿಸುವ ವಿಧಾನ ಮತ್ತು ತಿನ್ನುವ ವಿಧಾನದಿಂದ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸಂಶೋಧಕರು ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ಫ್ರೆಂಚ್ ಫ್ರೈಗಳನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ತಾಪಮಾನದಲ್ಲಿ ಹುರಿಯಲಾಗುತ್ತದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಎಣ್ಣೆ, ಉಪ್ಪು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಗಳು ಅಧಿಕವಾಗಿರುತ್ತವೆ, ಇದು ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ತ್ವರಿತ ಏರಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಬೇಯಿಸಿದ ಅಥವಾ ಬೇಯಿಸಿದ ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಫೈಬರ್, ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಮತ್ತು ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಮ್ನ ಉತ್ತಮ ಮೂಲವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ.
ಫ್ರೆಂಚ್ ಫ್ರೈಸ್ ಮತ್ತು ಚಿಪ್ಸ್ ನಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ದೈಹಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು : ಫ್ರೆಂಚ್ ಫ್ರೈಗಳನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ಹೊಟ್ಟೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು, ಜೀರ್ಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕ್ಯಾಲೋರಿಗಳು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಗಳಿದ್ದು, ಅವು ದೇಹಕ್ಕೆ ಜೀರ್ಣವಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅಜೀರ್ಣ, ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಮುಂತಾದ ದೂರುಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಫ್ರೆಂಚ್ ಫ್ರೈಸ್ನಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಕೊಬ್ಬು ಇರುವುದರಿಂದ ಇದು ಮೆದುಳಿಗೆ ಅಪಾಯಕಾರಿ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಹೃದಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಕಾಯಿಲೆಗಳಾಗಿ ಬದಲಾಗಬಹುದು.
ಮದ್ಯಸೇವನೆ ವೇಳೆ ಚಿಪ್ಸ್: ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಎಣ್ಣೆ ಪ್ರೀಯತು ಮದ್ಯಸೇವನೆ ಮಾಡುವಾಗ ರುಚಿಗೆ ಅಂತ ಚಿಪ್ಸ್ ತಿನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಮದ್ಯ ಮಧುಮೇಹದ ಅಪಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಚಿಪ್ಸ್ ತಿಂದ್ರೆ ಎನಾಗಬಹುದು ಅಂತ ಒಮ್ಮೆ ಯೋಚಿಸಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಎಣ್ಣೆ ಕುಡಿಯುವುದುನ್ನು ಬಿಡುವುದು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು, ಇಲ್ಲವೇ ಮದ್ಯ ಸೇವನೆ ಜೊತೆಗೆ ಚಿಪ್ಸ್ ತಿನ್ನಬೇಡಿ.