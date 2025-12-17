ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ವೀಟ್‌ ತಿನ್ನಬೇಕೋ, ತಿನ್ನಬಾರದೋ.. ಮಾಹಿತಿ ಬೇಕು ಎಂದರೆ ಇದನ್ನ ಓದಲೇಬೇಕು ನೀವು!

ಮಕ್ಕಳು ಸೇರಿದಂತೆ ವಯಸ್ಸು ಆದವರೂ ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಅನಾರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಹೀಗಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದರೆ ಈ ಸಿಹಿನ ಊಟದ ನಂತರ ತಿನ್ನಿ.
ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸರಾಗಿವಾಗಿ ಮಾಡುವ ಸಿಹಿ ಎಂದರೆ ಅದರು ಬೆಲ್ಲ. ಊಟದ ನಂತರ ಬೆಲ್ಲವನ್ನು ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ಚಯಾಪಚಯ ಕ್ರಿಯೆ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿನ ಕಲ್ಮಶಗಳನ್ನು ಹೊರಗಾಕುತ್ತದೆ.
ಬೆಲ್ಲವೂ ನಮ್ಮ ದೇಹವನ್ನು ಬೆಚ್ಚಗೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಗಂಟಲು ಕಿರಿ ಕಿರಿ ಇದ್ರೆ ಶಮನವಾಗುತ್ತದೆ. ಅತಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಚಳಿಗಾಲದ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಬೆಲ್ಲವನ್ನು ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ಶೀತ, ಕೆಮ್ಮು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಸಿಹಿಯಾಗಿರುವ ಬೆಲ್ಲದಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಅಂಶಗಳು ಇರುತ್ತವೆ ಎಂದು ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಕಬ್ಬಿಣ, ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ, ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಂ ಖನಿಜ ಹೊಂದಿದೆ. ನಮ್ಮ ದೇಹ ದಣಿದಿದ್ರೆ, ಬೆಲ್ಲ ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ಆಹ್ಲಾದಕರವಾದ ಅನುಭವ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಚಳಿಗಾಲ ಎಂದ ಮೇಲೆ ಚರ್ಮ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ತನ್ನ ಹೊಳಪನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಬೇಕು ಎಂದರೆ ನೀವು ಬೆಲ್ಲವನ್ನು ತಿನ್ನಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ಚರ್ಮದ ಬಿರುಕುಗಳು ನಾಶವಾಗುತ್ತವೆ. ಆದಷ್ಟು ಹೊಳಪು ತರುತ್ತದೆ.
ದೇಹ ಆಯಾಸಗೊಂಡಾಗ ಬೆಲ್ಲವನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ ತರುತ್ತದೆ. ಕಬ್ಬಿಣ ಅಂಶ ಇರುವುದರಿಂದ ದೇಹದಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ಪರಿಚಲನೆಯನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸತ್ತದೆ. ನಿತ್ಯದ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ನೀವು ಬೆಲ್ಲವನ್ನ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು.