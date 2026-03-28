"ವೀರ್ಯ" ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿಗಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇದನ್ನ ಸೇವಿಸಿದ್ರೆ ದೇಹಕ್ಕೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಹಲವಾರು ಲಾಭಗಳು..!

Health facts : ಅಧುನಿಕ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಲೈಂಗಿಕ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವ ಮುಜುಗರ ಮತ್ತು ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆಗಳನ್ನು ಬದಿಗಿಟ್ಟು ನೋಡಿದಾಗ, ವೀರ್ಯವು ಕೇವಲ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ದ್ರವ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಹತ್ತಾರು ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ಸಂಕೀರ್ಣ ಮಿಶ್ರಣವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಂಶೋಧನೆಗಳಿಂದ ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಷಯ ಇಲ್ಲಿದೆ..
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವೀರ್ಯ ಎಂದರೆ ಕೇವಲ ವೀರ್ಯಾಣುಗಳು (Sperm) ಎಂದು ಭಾವಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ವಿಜ್ಞಾನದ ಪ್ರಕಾರ, ವೀರ್ಯದಲ್ಲಿ ವೀರ್ಯಾಣುಗಳ ಪ್ರಮಾಣ ಕೇವಲ 1% ರಿಂದ 5% ಮಾತ್ರ. ಉಳಿದ 80% ರಷ್ಟು ಭಾಗ ನೀರು ಮತ್ತು ಇತರ ದ್ರವಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳಿರುತ್ತವೆ..
ಖನಿಜಾಂಶಗಳು: ಸತು (Zinc), ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ, ಮೆಗ್ನೀಸಿಯಮ್, ಸೋಡಿಯಂ ಮತ್ತು ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಮ್. ಶಕ್ತಿ: ವೀರ್ಯಾಣುಗಳ ಚಲನೆಗೆ ಬೇಕಾದ ಫ್ರಕ್ಟೋಸ್ ಮತ್ತು ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಎಂಬ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಕ್ಕರೆ ಅಂಶಗಳು. ಇತರೆ: ಲ್ಯಾಕ್ಟಿಕ್ ಆಮ್ಲ, ಯೂರಿಯಾ ಮತ್ತು ಸಿಟ್ರೇಟ್.
ಸೇವನೆ ಮತ್ತು ಅಲರ್ಜಿ ಸಮಸ್ಯೆ : ವೈದ್ಯಕೀಯವಾಗಿ ವೀರ್ಯವನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸುರಕ್ಷಿತ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದ್ದರೂ, ಕೆಲವರಿಗೆ ಇದು ಅಲರ್ಜಿಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಇದನ್ನು ಹ್ಯೂಮನ್ ಸೆಮಿನಲ್ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಹೈಪರ್ಸೆನ್ಸಿಟಿವಿಟಿ (HSP) ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಸೇವನೆಯ ನಂತರ ಚರ್ಮದ ಮೇಲೆ ಕೆಂಪು ದದ್ದುಗಳು, ತುರಿಕೆ ಅಥವಾ ಉರಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಅದನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸದೆ ತಜ್ಞ ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯುವುದು ಅಗತ್ಯ.
ಒತ್ತಡ ನಿವಾರಣೆ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ : ಕೆಲವು ಸಂಶೋಧನೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ವೀರ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಟೋಸಿನ್, ಎಂಡೋರ್ಫಿನ್ ಮತ್ತು ಸಿರೊಟೋನಿನ್ನಂತಹ ಹಾರ್ಮೋನುಗಳಿವೆ. ಇವುಗಳು ಮನಸ್ಸಿನ ಆತಂಕವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ, ಸಂತೋಷವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ (Mood Booster) ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿರುವ ಆಂಟಿ-ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಅಂಶವು ದೇಹದ ಆಕ್ಸಿಡೇಟಿವ್ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ನೆರವಾಗುತ್ತವೆ.
ಗಮನಕ್ಕೆ : ವೀರ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಇದ್ದರೂ ಸಹ, ಅದರ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯಲು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದ ಸೇವನೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ, ಇದು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ಅಸಾಧ್ಯ. ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ ವೀರ್ಯ ವಿಸರ್ಜನೆಯಾದಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 5 ರಿಂದ 7 ಕ್ಯಾಲೋರಿಗಳು ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತವೆ. ಯಾವುದೇ ಆರೋಗ್ಯ ಕ್ರಮವನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವ ಮೊದಲು ವೈಯಕ್ತಿಕ ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷಿತ ಲೈಂಗಿಕ ಅಭ್ಯಾಸಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ.
