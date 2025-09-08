English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಕೇಂದ್ರದ GST ಹೊಸ ನೀತಿ ಜಾರಿಗೆ 12 ದಿನ ಇರುವಾಗ್ಲೇ... 80,000ಕ್ಕೆ ಕುಸಿದ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ! ದಿಢೀರ್‌ ದರ ಕುಸಿತಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನ್‌ ಗೊತ್ತಾ?

Gold Rate: ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿಯೇ ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ತಲುಪಿದೆ. ಒಂದೇ ವಾರದಲ್ಲಿ 10 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 10,000 ರೂ.ಗಳಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ಚಿನ್ನ ಪ್ರಿಯರಲ್ಲಿ ಕಳವಳ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಶುಕ್ರವಾರ, ಮಲ್ಟಿ ಕಮಾಡಿಟಿ ಎಕ್ಸ್‌ಚೇಂಜ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ವಿತರಣಾ ಒಪ್ಪಂದವು 1,07,807 ರೂ.ಗಳ ದಾಖಲೆಯ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟವನ್ನು ತಲುಪಿತು. 
ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿಯೇ ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ತಲುಪಿದೆ. ಒಂದೇ ವಾರದಲ್ಲಿ 10 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 10,000 ರೂ.ಗಳಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ಚಿನ್ನ ಪ್ರಿಯರಲ್ಲಿ ಕಳವಳ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಶುಕ್ರವಾರ, ಮಲ್ಟಿ ಕಮಾಡಿಟಿ ಎಕ್ಸ್‌ಚೇಂಜ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ವಿತರಣಾ ಒಪ್ಪಂದವು 1,07,807 ರೂ.ಗಳ ದಾಖಲೆಯ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟವನ್ನು ತಲುಪಿತು. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಅದು 1,07,740 ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಾಯವಾಯಿತು. ಇದು ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಮುಂದುವರಿಯುವ ಸೂಚನೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಕುಸಿಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.   

ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳು ಅಭೂತಪೂರ್ವ ದರದಲ್ಲಿ ಏರುತ್ತಿವೆ. ಈಗ 10 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 110,000 ರೂ.ಗಳನ್ನು ತಲುಪಿದೆ. ಇದು ಚಿನ್ನ ಪ್ರಿಯರನ್ನು ಚಿನ್ನ ಎಂಬ ಪದದ ಬಗ್ಗೆ ಭಯಪಡುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿನ ಚಲನೆಯು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಹಣದುಬ್ಬರದ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ.  

ಅಮೆರಿಕ, ಚೀನಾ, ಜರ್ಮನಿ ಮತ್ತು ಭಾರತದಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ದೇಶಗಳು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಇತ್ತೀಚಿನ ದತ್ತಾಂಶವು ಚಿನ್ನದ ದಿಕ್ಕನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ಯುರೋಪಿಯನ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಭೆ ಹಾಗೂ ಅಮೆರಿಕದ ಗ್ರಾಹಕರ ಭಾವನೆಯೂ ಚಿನ್ನದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.  

ವಿಶ್ಲೇಷಕರು ಹೇಳುತ್ತಿರುವುದೇನೆಂದರೆ, ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳು ಪ್ರಸ್ತುತ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಸ್ವಲ್ಪ ಲಾಭ ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಅಂದರೆ, ಕೆಲವು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಬೆಲೆಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆಯಾದರೆ ಆಶ್ಚರ್ಯವೇನಿಲ್ಲ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಇಳಿಯದಿದ್ದರೂ, ಚೀನಾ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದರೆ 10 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನವು 70 ರಿಂದ 80 ಸಾವಿರವನ್ನು ತಲುಪುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಚಿನ್ನದ ದಿಕ್ಕು ಇನ್ನೂ ಏರಿಕೆಯತ್ತ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ನಂಬುತ್ತಾರೆ. MCX ನಲ್ಲಿ 10 ಗ್ರಾಂ ಬೆಲೆ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ರೂ. 1,10,000 ರಿಂದ ರೂ. 1,12,000 ರವರೆಗೆ ತಲುಪುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.  

ಜಾಗತಿಕ ಆರ್ಥಿಕತೆಯಲ್ಲಿನ ಏರಿಳಿತಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವುದು ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ. ಡಾಲರ್ ಮೌಲ್ಯದಲ್ಲಿನ ಕುಸಿತ, ಚೀನಾದ ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ನಿಂದ ಚಿನ್ನದ ನಿಕ್ಷೇಪಗಳಲ್ಲಿನ ಹೆಚ್ಚಳ ಮತ್ತು ಯುಎಸ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿನ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಚಿನ್ನದ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಿವೆ. ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಯಾವಾಗಲೂ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತ ತಾಣವೆಂದು ನೋಡುತ್ತಾರೆ. ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ನಷ್ಟಗಳಾಗಿದ್ದರೆ, ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಚಿನ್ನದ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗುವುದು ಸಹಜ. ಇದು ಬೆಲೆಗಳು ಮತ್ತಷ್ಟು ಏರಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತಿದೆ.  

ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬದ ಋತುವಿನ ಆರಂಭವು ಚಿನ್ನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಬಲವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ದಸರಾ, ದೀಪಾವಳಿ ಮತ್ತು ಮದುವೆಯ ಋತು ಎಲ್ಲವೂ ಚಿನ್ನದ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ. ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ, ಬೆಲೆಗಳು ಮತ್ತಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗುವುದು ಸಹಜ.  

ತಕ್ಷಣದ ಲಾಭ ಕಾಯ್ದಿರಿಸುವಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿದ್ದರೂ ಸಹ, ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಖರೀದಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಸಲಹೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಚಿನ್ನವು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಹೂಡಿಕೆ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದೆ.

