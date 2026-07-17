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ರಾಹುವಿನ ಪರಿಣಾಮ.. ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಆದಾಯಕ್ಕಿಂತ ಖರ್ಚು ಹೆಚ್ಚು! ಹಣದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರ

Written ByRamya R Gowda
Published: Jul 17, 2026, 06:18 AM IST|Updated: Jul 17, 2026, 06:18 AM IST

Money Astrology: ಕುಂಭ ರಾಶಿಯ ಶತಭಿಷ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಲವಾಗಿ ಸಾಗುತ್ತಿರುವ ರಾಹುವಿನ ಪ್ರಭಾವದಿಂದಾಗಿ, ಕೆಲವು ರಾಶಿಗೆ ಹಠಾತ್ ವೆಚ್ಚಗಳು, ಆರ್ಥಿಕ ಒತ್ತಡ, ವಂಚನೆ ಮತ್ತು ನಷ್ಟಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. 
 

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ಈ ವರ್ಷ ಡಿಸೆಂಬರ್ 5 ರವರೆಗೆ ಕುಂಭ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ರಾಹು, ಪ್ರಸ್ತುತ ತನ್ನದೇ ಆದ ನಕ್ಷತ್ರವಾದ ಶತಭ್ಷಮದಲ್ಲಿದ್ದು, ಅದು ಬಲವಾದ ಮತ್ತು ವೇಗವಾದ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಖರ್ಚಿನ ಅಂಶವಾದ ರಾಹು ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ, ಕೆಲವು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಆದಾಯಕ್ಕಿಂತ ಖರ್ಚುಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.  

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ಮಿಥುನ: ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರದವರಿಗೆ ಶುಭ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ರಾಹು ಸಂಚಾರ ಮಾಡುವುದರಿಂದ, ಪೂರ್ವಜರ ಆನುವಂಶಿಕತೆಯ ಹೆಚ್ಚಿನ ಭಾಗ ವ್ಯರ್ಥವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಪ್ರಯಾಣ ಮತ್ತು ಪ್ರವಾಸಗಳ ವೆಚ್ಚಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಹೊರಬರಲು ಕೆಲವು ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಅನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಇತರರಿಗೆ ನೀಡಿದ ಸಹಾಯವು ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಸಿಗದಿರಬಹುದು. ಇತರರಿಗೆ ನೀಡಿದ ಹಣವನ್ನು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹಿಂತಿರುಗಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ನೀವು ಹಣಕಾಸಿನ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಮತ್ತು ವಹಿವಾಟುಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರುತ್ತೀರಿ, ಉತ್ತಮ. ಸ್ನೇಹಿತರಿಂದಾಗಿ ಹಣ ನಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ.  

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ಕರ್ಕಾಟಕ: ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರದ ಎಂಟನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುವ ರಾಹು ಹಠಾತ್ ಖರ್ಚುಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಆದಾಯದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಭಾಗವು ಐಷಾರಾಮಿ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಕೆಲವು ಸಂಬಂಧಿಕರು ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹಿತರಿಂದಾಗಿ ಖರ್ಚುಗಳು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ. ಆಸ್ತಿ ವಿವಾದಗಳು ಮತ್ತು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿ ಬಗೆಹರಿಯದೇ ಇರಬಹುದು. ಅನಾರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರುವುದು ಉತ್ತಮ. ನೀವು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಬೇಕಾಗಬಹುದು. ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಭರವಸೆಗಳು ಮತ್ತು ಖಾತರಿಗಳನ್ನು ನೀಡುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ.  

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ಸಿಂಹ: ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರದ ಏಳನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ರಾಹು ಸಂಚಾರ ಇರುವುದರಿಂದ, ಅನಗತ್ಯ ಸಂಪರ್ಕಗಳಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ದೂರವಿರುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ವ್ಯರ್ಥ ಮತ್ತು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ವೆಚ್ಚಗಳ ಜೊತೆಗೆ, ಐಷಾರಾಮಿ ವಸ್ತುಗಳ ಮೇಲಿನ ವೆಚ್ಚಗಳು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ನೀವು ಆಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ವಿಷಯಗಳಿಂದ ದೂರವಿದ್ದಷ್ಟೂ ಉತ್ತಮ. ಆಸ್ತಿ ವಿವಾದಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೋಸ ಹೋಗುವ ಸೂಚನೆಗಳಿವೆ. ದೀರ್ಘ ಪ್ರಯಾಣಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ಹಣದ ಬಗ್ಗೆ ಇತರರ ಭರವಸೆಗಳನ್ನು ನಂಬುವುದರಿಂದ ನೀವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.  

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ವೃಶ್ಚಿಕ: ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರದ ನಾಲ್ಕನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ರಾಹು ಸಂಚಾರದಿಂದಾಗಿ, ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರ ಖರ್ಚುಗಳು ನಿಯಂತ್ರಣ ತಪ್ಪುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವವರು ಮನೆ ಬದಲಾಯಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಮನೆ ದುರಸ್ತಿ ವೆಚ್ಚಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ. ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲಿನ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು ತಲೆಕೆಳಗಾಗುತ್ತವೆ. ಆಸ್ತಿ ವಿವಾದಗಳು ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ವಿಷಯಗಳು ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಬಹುದು. ಅನಗತ್ಯ ಪ್ರಯಾಣದಿಂದ ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಅನಾರೋಗ್ಯಗಳು ತೊಂದರೆ ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತವೆ. ಸಂಬಂಧಿಕರಿಂದ ಒತ್ತಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ.

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