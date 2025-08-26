Electricity Bill: ವಿದ್ಯುತ್ ಬಿಲ್ಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಇಲ್ಲಿದೆ ಸಿಂಪಲ್ ಟಿಪ್ಸ್.
Electricity Bill: ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಋತುವಿಗೂ ತನ್ನದೇ ಆದ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳಿರುತ್ತವೆ, ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಹೀಟರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಗೀಸರ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಎಸಿಗಳು, ಕೂಲರ್ಗಳು, ಫ್ಯಾನ್ಗಳು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಿಲ್ಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಮತ್ತು ಬಿಲ್ಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಕೆಲವು ವಿಧಾನಗಳು ನಿಮಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿದೆ
5-ಸ್ಟಾರ್ ರೇಟಿಂಗ್ ಹೊಂದಿರುವ ACಗಳು, ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ಗಳು, ವಾಷಿಂಗ್ ಮೆಷಿನ್ಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿ, ಇವು ಕಡಿಮೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಳಸುತ್ತವೆ. BEE (ಇಂಧನ ದಕ್ಷತೆಯ ಬ್ಯೂರೋ) 5-ಸ್ಟಾರ್ ರೇಟಿಂಗ್ ಹೊಂದಿರುವ ಉಪಕರಣಗಳು 20-30% ವರೆಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಉಳಿಸಬಹುದು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, 5-ಸ್ಟಾರ್ AC ಹಳೆಯ ಮಾದರಿಗಿಂತ ಗಂಟೆಗೆ 0.5-1 ಯೂನಿಟ್ ಕಡಿಮೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಳಸುತ್ತದೆ.
ಸಿಎಫ್ಎಲ್ ಅಥವಾ ಹಳೆಯ ಬಲ್ಬ್ಗಳನ್ನು ಎಲ್ಇಡಿ ಬಲ್ಬ್ಗಳಿಂದ ಬದಲಾಯಿಸಿ. ಎಲ್ಇಡಿ ಬಲ್ಬ್ಗಳು 7-10 ವ್ಯಾಟ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತವೆ, ಆದರೆ ಹಳೆಯ ಬಲ್ಬ್ಗಳು 40-60 ವ್ಯಾಟ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತವೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ 10 ಬಲ್ಬ್ಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವುದರಿಂದ ತಿಂಗಳಿಗೆ 50-100 ಯೂನಿಟ್ಗಳವರೆಗೆ ಉಳಿಸಬಹುದು.
ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿಲ್ಲದಿದ್ದಾಗ ಟಿವಿ, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್, ಚಾರ್ಜರ್ಗಳನ್ನು ಆಫ್ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ಅನ್ಪ್ಲಗ್ ಮಾಡಿ. ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಬೈ ಮೋಡ್ನಲ್ಲಿಯೂ ವಿದ್ಯುತ್ ಖರ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಬೈ ಮೋಡ್ನಲ್ಲಿರುವ ಟಿವಿ ಅಥವಾ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ತಿಂಗಳಿಗೆ 5-10 ಯೂನಿಟ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಮನೆಯಾದ್ಯಂತ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಆಫ್ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ತಿಂಗಳಿಗೆ 20-30 ಯೂನಿಟ್ಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಬಹುದು.
AC ತಾಪಮಾನವನ್ನು 24-26°C ಗೆ ಹೊಂದಿಸಿ. ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಸರ್ವಿಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಫಿಲ್ಟರ್ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಮಾಡಿ. ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ AC ಜೊತೆಗೆ ಫ್ಯಾನ್ ಅನ್ನು ಚಲಾಯಿಸಿ. ಪ್ರತಿ 1°C ತಾಪಮಾನ ಹೆಚ್ಚಳವು 6% ವಿದ್ಯುತ್ ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. 22°C ಬದಲಿಗೆ 25°C ನಲ್ಲಿ AC ಚಲಾಯಿಸುವುದರಿಂದ ಗಂಟೆಗೆ 0.1-0.2 ಯೂನಿಟ್ಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಬಹುದು.
ಹೆಚ್ಚಿನ ವೇಗದ ಬದಲು ಮಧ್ಯಮ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾನ್ಗಳನ್ನು ಚಲಾಯಿಸಿ. ಕೇವಲ 28-35 ವ್ಯಾಟ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸುವ BLDC (ಬ್ರಷ್ಲೆಸ್ DC) ಫ್ಯಾನ್ಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಫ್ಯಾನ್ಗಳು 70-90 ವ್ಯಾಟ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿದರೆ, BLDC ಫ್ಯಾನ್ಗಳು 50-60% ವಿದ್ಯುತ್ ಉಳಿಸುತ್ತವೆ. ಒಂದು ಫ್ಯಾನ್ ಅನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವುದರಿಂದ ತಿಂಗಳಿಗೆ 10-15 ಯೂನಿಟ್ಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಬಹುದು.
ಸೌರ ವಾಟರ್ ಹೀಟರ್, ಸೌರ ದೀಪಗಳು ಅಥವಾ ಮೇಲ್ಛಾವಣಿಯ ಸೌರ ಫಲಕಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿ. ಸೌರ ಚಾರ್ಜರ್ಗಳು ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸಹ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿವೆ. 1 kW ಸೌರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ದಿನಕ್ಕೆ 4-5 ಯೂನಿಟ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದಿಸಬಹುದು, ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ಸಾವಿರಾರು ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಬಹುದು. ಸೌರ ವಾಟರ್ ಹೀಟರ್ ಗೀಸರ್ ಬಳಕೆಯ 50-70% ಉಳಿಸಬಹುದು.
ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಗೀಸರ್ ಆನ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು 30-40 ನಿಮಿಷಗಳ ನಂತರ ಅದನ್ನು ಆಫ್ ಮಾಡಿ. ಟೈಮರ್-ಸಜ್ಜಿತ ಗೀಸರ್ ಬಳಸಿ. 2 kW ಗೀಸರ್ ಗಂಟೆಗೆ 2 ಯೂನಿಟ್ ಬಳಸುತ್ತದೆ. ಸೀಮಿತ ಅವಧಿಗೆ ಇದನ್ನು ಚಲಾಯಿಸುವುದರಿಂದ ತಿಂಗಳಿಗೆ 30-50 ಯೂನಿಟ್ ಉಳಿಸಬಹುದು.
ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ ತಾಪಮಾನವನ್ನು 3-5°C (ಕೂಲಿಂಗ್) ಮತ್ತು -15°C (ಫ್ರೀಜರ್) ಗೆ ಹೊಂದಿಸಿ. ಆಗಾಗ್ಗೆ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆಯಬೇಡಿ ಮತ್ತು ಬಿಸಿ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಡಿ. ಸರಿಯಾದ ತಾಪಮಾನ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆಯು ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ ಬಳಕೆಯನ್ನು 20-30% ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಸರಾಸರಿ ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ ತಿಂಗಳಿಗೆ 30-50 ಯೂನಿಟ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತದೆ, ಇದನ್ನು 10-15 ಯೂನಿಟ್ಗಳಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು.
ತೊಳೆಯುವ ಯಂತ್ರವನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಲ್ಲಿ ಚಲಾಯಿಸಿ. ತಣ್ಣೀರಿನಲ್ಲಿ ತೊಳೆಯಿರಿ ಮತ್ತು ಡ್ರೈಯರ್ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ. ಅರ್ಧ ಲೋಡ್ ಚಲಾಯಿಸುವುದರಿಂದ 20-30% ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿದ್ಯುತ್ ಖರ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ತಣ್ಣೀರಿನಲ್ಲಿ ತೊಳೆಯುವುದರಿಂದ ಹೀಟರ್ ಬಳಕೆ ಉಳಿತಾಯವಾಗುತ್ತದೆ (ಪ್ರತಿ ಚಕ್ರಕ್ಕೆ 1-2 ಯೂನಿಟ್ಗಳು).
ನಿಮ್ಮ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಆಫ್-ಪೀಕ್ ಸಮಯಕ್ಕೆ (ರಾತ್ರಿ ಅಥವಾ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ) ಮಿತಿಗೊಳಿಸಿ, ಅಲ್ಲಿ ಸುಂಕಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗಬಹುದು. ಹಗಲಿನಲ್ಲಿ ಕಿಟಕಿಗಳನ್ನು ತೆರೆಯುವ ಮೂಲಕ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಬೆಳಕು ಮತ್ತು ಗಾಳಿಯನ್ನು ಬಳಸಿ. ಗೋಡೆಗಳು ಮತ್ತು ಛಾವಣಿಗಳಲ್ಲಿ ನಿರೋಧನವು ಶಾಖವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ, AC ಗಳು ಮತ್ತು ಕೂಲರ್ಗಳ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.