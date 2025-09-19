ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಎಣ್ಣೆ ಹೊಡೆದ್ರೆ ಬೇಗ ಕಿಕ್ಕೇರುತ್ತೆ, ಆದರೆ ಆರೋಗ್ಯ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತೆ..?

Alcohol facts : ಆಧುನಿಕ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡುವವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಕೆಲವರು ಆಹಾರಕ್ಕಿಂತ ಮದ್ಯಪಾನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಹಲವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು.. ಈ ಕುರಿತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ..
ಮದ್ಯಪಾನ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾನಿಕಾರಕ ಎಂದು ಎಷ್ಟೇ ಹೇಳಿದರೂ ಅದಕ್ಕೆ ವ್ಯಸನಿಯಾಗುವವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚು. ಎಷ್ಟೇ ಮದ್ಯ ಸೇವಿಸಿದರೂ ದೇಹಕ್ಕೆ ಹಾನಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಕೆಲವರು ಆಹಾರಕ್ಕಿಂತ ಮದ್ಯಪಾನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅಂತಹವರ ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಇದು ತಕ್ಷಣದ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ.
ನೀವು ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮದ್ಯ ಸೇವಿಸಿದರೆ, ಅದು ಬಹಳ ಬೇಗನೆ ರಕ್ತಪ್ರವಾಹಕ್ಕೆ ಸೇರುತ್ತದೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ನೀವು ಬೇಗನೆ ಕುಡಿದು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಿ. ಇದು ತುಂಬಾ ಕೆಟ್ಟ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಬೀರುತ್ತದೆ. ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ವಿಷಕಾರಿ ಸಂಯುಕ್ತಗಳು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.
ಇದರಿಂದಾಗಿ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಒಳಪದರವನ್ನು ಹಾನಿಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ. ಇದು ಹುಣ್ಣು, ಎದೆಯುರಿ ಮತ್ತು ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಗಂಭೀರ ಹೊಟ್ಟೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು.
ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಮಟ್ಟವು ವೇಗವಾಗಿ ಇಳಿಯಬಹುದು. ಇದು ದೌರ್ಬಲ್ಯಕ್ಕೂ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಇದು ತಲೆತಿರುಗುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಮೂರ್ಛೆ ಹೋಗುವುದಕ್ಕೂ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಮಧುಮೇಹ ರೋಗಿಗಳು ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡಿದರೆ ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹಠಾತ್ ಕುಸಿತವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು.
ಮದ್ಯವು ದೇಹವನ್ನು ನಿರ್ಜಲೀಕರಣಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ತೀವ್ರ ತಲೆನೋವನ್ನು ಸಹ ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸೇವಿಸಿದರೆ ಪರಿಣಾಮ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ. ವಾಕರಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ, ಏನನ್ನೂ ತಿನ್ನಲು ಇಷ್ಟವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸೋರಗುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಮದ್ಯಪಾನವು ಯಕೃತ್ತಿನ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ನೀವು ಕುಡಿಯುವ ಮದ್ಯವನ್ನು ಸಂಸ್ಕರಿಸುವುದು ಯಕೃತ್ತು. ನೀವು ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡಿದಾಗ, ಯಕೃತ್ತು ಅತಿಯಾಗಿ ಸಕ್ರಿಯಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದು ಯಕೃತ್ತಿನ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಗಂಭೀರ ಯಕೃತ್ತಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು.