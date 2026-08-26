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Happy Eid Milad Un Nabi: ಈದ್ ಮಿಲಾದ್ ಶುಭಾಶಯಗಳು.. ಪ್ರವಾದಿ ಮುಹಮ್ಮದ್ ರ ಜನ್ಮದಿನದಂದು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ಪಾತ್ರರಿಗೆ ಕಳಿಸಲು ಇಲ್ಲಿವೆ ಶುಭ ಸಂದೇಶಗಳು

Written ByChetana Devarmani
Published: Aug 26, 2026, 08:18 AM IST|Updated: Aug 26, 2026, 08:18 AM IST

Eid milad Wishes in Kannada: ಈದ್ ಮಿಲಾದ್ ಶುಭ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರರಿಗೆ ಕಳುಹಿಸುವಂತಹ ಶುಭಾಶಯದ ಸಂದೇಶಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ.

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ಈದ್ ಮಿಲಾದ್

ಈದ್ ಮಿಲಾದ್ ಅಥವಾ ಮೀಲಾದ್-ಉನ್-ನಬಿ ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮದ ಪ್ರಮುಖ ಆಚರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಪ್ರವಾದಿ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಅವರ ಜನ್ಮದಿನವನ್ನು ಸ್ಮರಿಸುವ ಈ ದಿನವನ್ನು ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯವು ಭಕ್ತಿ, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮತ್ತು ಸಮಾಜಸೇವೆಯೊಂದಿಗೆ ಆಚರಿಸುತ್ತದೆ.

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ಈದ್ ಮಿಲಾದ್

ಈದ್ ಮಿಲಾದ್ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಸೀದಿಗಳು ಮತ್ತು ಮನೆಗಳನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳು, ಧಾರ್ಮಿಕ ಪ್ರವಚನಗಳು ಹಾಗೂ ಪ್ರವಾದಿ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಅವರ ಜೀವನ ಮತ್ತು ಬೋಧನೆಗಳನ್ನು ಸ್ಮರಿಸುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಡೆಯುತ್ತವೆ. ಕೆಲವು ಕಡೆ ಮೆರವಣಿಗೆಗಳು ಹಾಗೂ ಸಾಮೂಹಿಕ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನೂ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.  

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ಈದ್ ಮಿಲಾದ್

ಪ್ರವಾದಿ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಅವರು ಮಾನವೀಯತೆ, ಶಾಂತಿ, ಕರುಣೆ, ಸತ್ಯ, ನ್ಯಾಯ ಮತ್ತು ಸಹೋದರತ್ವಕ್ಕೆ ಮಹತ್ವ ನೀಡಿದರು. ಬಡವರು, ನಿರ್ಗತಿಕರು ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯವಿರುವವರಿಗೆ ನೆರವು ನೀಡಬೇಕು ಎಂಬ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಅವರು ಸಾರಿದರು.  

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ಈದ್ ಮಿಲಾದ್

ಈದ್ ಮಿಲಾದ್ ಆಚರಣೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಉದ್ದೇಶ ಕೇವಲ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸುವುದಲ್ಲ; ಪ್ರವಾದಿಯವರ ಜೀವನಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡು ಅವುಗಳನ್ನು ದೈನಂದಿನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಾಗಿದೆ.  

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ಈದ್ ಮಿಲಾದ್

ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅನೇಕರು ವಿಶೇಷ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಬಡವರಿಗೆ ಆಹಾರ, ಬಟ್ಟೆ ಹಾಗೂ ಅಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸಮಾಜಸೇವೆಗೆ ಮುಂದಾಗುತ್ತಾರೆ. ರಕ್ತದಾನ ಶಿಬಿರ, ಅನ್ನದಾನ ಮತ್ತು ಇತರ ಜನಪರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮಾನವೀಯತೆಯ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಸಾರಲಾಗುತ್ತದೆ.  

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ಈದ್ ಮಿಲಾದ್

ಈದ್ ಮಿಲಾದ್ ಹಬ್ಬವು ಧಾರ್ಮಿಕ ಆಚರಣೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ, ಸಹಬಾಳ್ವೆ ಮತ್ತು ಸೌಹಾರ್ದತೆಯ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಸಾರುತ್ತದೆ. ವಿವಿಧ ಧರ್ಮಗಳ ಜನರು ಪರಸ್ಪರ ಗೌರವ ಮತ್ತು ಸಹೋದರತ್ವದಿಂದ ಬದುಕಬೇಕು ಎಂಬ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಈ ದಿನ ನೆನಪಿಸುತ್ತದೆ.  

TAGS:
happy Eid milad wishes 2026
Eid milad Wishes
Happy Eid Milad-un-Nabi

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