ಸಖತ್ತಾಗಿದಾಳೆ ಅಲ್ವಾ ಬಾಯ್ಸ್‌.. ಇಲ್ಲೆ ನೀವು ಎಡವೊದು..! ಈಕೆ ಯಾರ್‌ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ತಲೆ ಗಿರ್‌ ಅನ್ನುತ್ತೆ..

Ella D Verma : ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಸಂಜಯ್ ಬಂಗಾರ್ ಅವರ ಮಗ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಹೆಣ್ಣಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆಯಾಗಿದ್ದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಹೆಸರನ್ನು ಅನಯ ಬಂಗಾರ್ ಎಂದು ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಗಂಡಾಗಿ ಜನಿಸಿ ಹೆಣ್ಣಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಗೊಂಡಿರುವ ಹಲವಾರು ಜನ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಬದುಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬದಲಾವಣೆ ಅವರ ವಯಕ್ತಿಕ. ಅದರಂತೆ. ಒಬ್ಬ ಸುಂದರ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಜೆಂಡರ್ ಇದ್ದಾಳೆ, ಅವರ ಸೌಂದರ್ಯ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರಿಗೆ ಹುಚ್ಚು ಹಿಡಿಸಿದೆ.
ಈಕೆಯ ಹೆಸರು ಎಲ್ಲಾ ಡಿ'ವರ್ಮಾ. ಇಂದು ಆಕೆ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಕ್ವೀನ್ ಎಂದೇ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾಳೆ. ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ ಇಂದು ಈಕೆ ಮಾಡೆಲಿಂಗ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ತನಗೊಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ.
ಪ್ರಸ್ತುತ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ 472,000 ಅನುಯಾಯಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಡಿ ವರ್ಮಾ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ರೂಪದರ್ಶಿಯಾಗಿದ್ದರೂ, ಅವರ ಜೀವನ ಪ್ರಯಾಣ ಸುಲಭವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ.
ಪ್ರಸ್ತುತ ಡಿ ವರ್ಮಾ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಾರೆ. ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಶಿಕ್ಷಣ ಪೂರ್ತಿ ಮಾಡಿದ ಈಕೆ ಹುಟ್ಟಿದಾಗ ಗಂಡು, ಆದರೆ ಬೆಳೆದಂತೆ, ಅವಳು ಹುಡುಗಿಯಂತೆ ಬದಲಾಗಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಳು.
ಮೊದಲು ಅವಳಿಗೆ ಗಡ್ಡ ಮತ್ತು ಮೀಸೆ ಇತ್ತು. ನಂತರ ದೇಹವು ಬದಲಾಗಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು, ಆಗ ಅವಳು ತಾನು ಹುಡುಗನಲ್ಲ ಎಂದು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಳು.
ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಅವಳ ಸ್ನೇಹಿತರು ಸಹ ಅವಳಿಂದ ದೂರವಾದರು. ಅವಳ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಇದೆಲ್ಲ ತಿಳಿಯಿತು, ಆಗ ಅವರು ಅವಳನ್ನು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಲು ಹೊರಟಿದ್ದರು. ಕೊರೊನಾ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಅದು ಆಗಲಿಲ್ಲ.
ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಮುಗಿದ ನಂತರ, ವರ್ಮಾ ಎಲ್ಲರ ಮುಂದೆ ಸುಂದರ ಹುಡುಗಿಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಳು. ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾಳೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಸುಂದರ ಜೀವನ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ.