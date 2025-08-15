ವಿಶ್ವ ಮಹಾ ವಿನಾಶಕ್ಕೆ ದಿನಾಂಕ ನಿಗಧಿ..! ಈ ದಿನದಂದೇ ಭೂಮಿ, ಮಾನವನ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿನಾಶ

End of world Prediction : ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ಆಘಾತಕಾರಿ ಹೇಳಿಕೆ ಒಂದು ವಿಶ್ವವನ್ನು ಆಘಾತಗೊಳಿಸಿದೆ. ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಅಂತ್ಯ ಖಚಿತ, ಈ ದಿನ ಭೂಮಿಯಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಮಾನವರಾಗಲಿ ಬದುಕುಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿರುವ ಅವರ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ ಜನರು ಭಯಭೀತರಾಗಿದ್ದಾರೆ.. ಅಸಲಿ ವಿಚಾರವೇನು..? ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ..
ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಹೇಳುವಂತೆ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಅಂತ್ಯವು ಸುಮಾರು 10 ಶತಕೋಟಿ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಬಹುದು. ಈ ಸಮಯ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಪ್ರಸ್ತುತ ವಯಸ್ಸು 13.8 ಶತಕೋಟಿ ವರ್ಷಗಳಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. Space.com ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಅಂದಾಜು ಡಾರ್ಕ್ ಎನರ್ಜಿಯಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ನಂತರ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವು ಸಂಕುಚಿತಗೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ.
ಡಾರ್ಕ್ ಎನರ್ಜಿಯಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಂದಾಗಿ, ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವು 'ಬಿಗ್ ಕ್ರಂಚ್' ಆಗಿ ಕುಸಿಯಬಹುದು. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವನ್ನು ಸಂಕುಚಿತಗೊಳಿಸಿ ಸಣ್ಣ, ಬಿಸಿ ಬಿಂದುವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುತ್ತದೆ. ಗೆಲಕ್ಸಿಗಳು ಪರಸ್ಪರ ವಿಲೀನಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಈ ವಿನಾಶವು ನಿರೀಕ್ಷೆಗಿಂತ ಬೇಗ ಸಂಭವಿಸಬಹುದು ಎಂದು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ನಂಬುತ್ತಾರೆ.
ಬಿಗ್ ಕ್ರಂಚ್ ಎಂಬುದು ಒಂದು ಸಿದ್ಧಾಂತವಾಗಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ವಿಸ್ತರಣೆ ನಿಂತು ಸಂಕುಚಿತಗೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಒಂದೇ ಬಿಂದುವಿಗೆ ಸಂಕುಚಿತಗೊಳಿಸಿದಾಗ ಇದನ್ನು ಬಿಗ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ವಿಶ್ವವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಾಶಪಡಿಸಬಹುದು.
ಡಾರ್ಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಸರ್ವೇ (DES) ಮತ್ತು DESI ಸಮೀಕ್ಷೆಗಳು ಡಾರ್ಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಬದಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ತೋರಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಸ್ಥಿರವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಲಾಗಿತ್ತು, ಇದು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ವಿಸ್ತರಣೆಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಲಾಗಿತ್ತು, ಆದರೆ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಈಗ ಅದು ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ ದುರ್ಬಲಗೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಬಿಗ್ ಕ್ರಂಚ್ನಲ್ಲಿ, ನಕ್ಷತ್ರಪುಂಜ ಮತ್ತು ಗ್ರಹಗಳು ಒಂದೇ ಬಿಂದುವಿಗೆ ಕುಗ್ಗುತ್ತವೆ. ವಿಶ್ವವು ಬಿಸಿಯಾಗಿ ಮತ್ತು ದಟ್ಟವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಾಶವಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಮಾನವರು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಜೀವಿಗಳ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಇಡೀ ವಿಶ್ವವನ್ನೇ ನಾಶಪಡಿಸುತ್ತದೆ.
ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಅಂದಾಜಿನ ಪ್ರಕಾರ 7 ಶತಕೋಟಿ ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವು ಅದರ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಗಾತ್ರವನ್ನು ತಲುಪುತ್ತದೆ. ಇದರ ನಂತರ ಅದು ಕುಗ್ಗಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಸುಮಾರು 10 ಶತಕೋಟಿ ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವು ಕ್ರಮೇಣ ಚಿಕ್ಕದಾಗುತ್ತದೆ.
ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, 33.3 ಶತಕೋಟಿ ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಒಂದೇ ಬಿಂದುವಿಗೆ ಕುಸಿಯುತ್ತದೆ. ಇದು ಬಿಗ್ ಕ್ರಂಚ್ನ ಕೊನೆಯ ಹಂತವಾಗಿದ್ದು, ಎಲ್ಲವೂ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಈ ಅಂದಾಜು ಡಾರ್ಕ್ ಎನರ್ಜಿಯಿಂದ ಪಡೆದ ಡೇಟಾವನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಆಗ ಭೂಮಿಯಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಮನುಷ್ಯರಾಗಲಿ ಬದುಕಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ.