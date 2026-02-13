English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • ಅತಿ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಅಂತ್ಯ ಆಗಲಿರೋ ಕನ್ನಡ ಧಾರಾವಾಹಿಗಳು! ಯಾವುವು?

ಅತಿ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಅಂತ್ಯ ಆಗಲಿರೋ ಕನ್ನಡ ಧಾರಾವಾಹಿಗಳು! ಯಾವುವು?

Kannada Serial: ಈಗ ಕನ್ನಡ ಮನರಂಜನಾ ವಾಹಿನಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತ್ಯ ಆಗಲಿದೆ..ಅವು ಯಾವುವು ಅಂತಾ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.ಈ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಪಡೆ ಆಗಲಿರುವ ಧಾರಾವಾಹಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 
 
1 /5

ಇನ್ನೂ ನಾ ನಿನ್ನ ಬಿಡಲಾರೆ ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪ ಮಗಳು ಒಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ..ತಂದೆ ಶರತ್ರನ್ನು ಮಗಳು ಹಿತಾ ಅಪ್ಪ ಎಂದು ಕೆರೆಯುತ್ತಿಳಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತಾ ಸಂಶವಿತ್ತು..ಈ ಸಿರೀಯಲ್‌ ಸಾಕಷ್ಟು ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಬಳಗವೇ ಇತ್ತು.. ಹಿತಾ ತನ್ನ ತಾಯಿಯ ಸಾವಿಗೆ ಅಪ್ಪನೇ ಕಾರಣ ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ದೂರ ಇದ್ದಳು ಅಂದಹಾಗೇ ದುರ್ಗಾ ಹಾಗೂ ಶರತ್‌ ಕೂಡ ಒಂದಾಗಬೇಕು ಆದರೆ ಶರತ್‌ ಯಾರನ್ನು ಹೆಂಡ್ತಿ ಎಂದು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಲು ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ ಈ ನಡುವೆ  ಈ ಸೀರೀಯಲ್‌ ಅಂತ್ಯ ಆಗೋದಂತು ಡೌಟ್‌ ಎನ್ನಲಾಗ್ತಿದೆ..  

2 /5

ಇನ್ನೂ ಈ ಪೈಕಿ ಬ್ರಹ್ಮಗಂಟು ಸೀರಿಯಲ್‌ ಇದೆ.. ಈ ಧಾರಾವಾಹಿ ಅಂತ್ಯ ಆಗಲಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗ್ತಿದೆ. ಒಂದೆಡೆ ಸೌಂದರ್ಯ ರಹಸ್ಯ ಏನು ಎನ್ನೋದು ಚಿರು ತಂದೆಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಚಿರಾಗ್‌ ಹಾಗೂ ದೀಪಾ ನಡುವೆ ಪ್ರೀತಿ ಇದ್ದು, ಇದನ್ನು ಇಬ್ಬರೂ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಬದುಕಬೇಕಿದೆ. ಈ ನಡುವೆ ಈ ಸೀರಿಯಲ್‌ ಅಂತ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಸೋಶಿಯಲ್‌ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಗುಸುಗುಸು ಶುರುವಾಗಿದೆ ಆದ್ರೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಅಧಿಕೃತ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ.  

3 /5

ಇನ್ನೂ ಕಲರ್ಸ್‌ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರವಾಗ್ತಿರುವ ಭಾಗ್ಯಲಕ್ಷ್ಮೀ ಧಾರಾವಾಹಿ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಶುರುವಾಗಿದೆ.. ತಾಂಡವ್‌ ಕಂಪ್ಲೀಟ್‌ ಆಗಿ ಶ್ರೇಷ್ಠಳಿಂದ ದೂರ ಸರಿದಿದ್ದಾನೆ. ಆದರೆ ಭಾಗ್ಯಲಕ್ಷ್ಮೀ ಮಾತ್ರ ಕ್ಷಮಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ಈ ನಡುವೆ ಭಾಗ್ಯ ಈಗ ಆದಿ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಒಪ್ಪಿ ಮದುವೆ ಆಗುತ್ತಾಳೋ ಅಥವಾ ತಾಂಡವ್‌ ಜೊತೆ ಸಂಸಾರ ಮಾಡುತ್ತಾಳೋ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ ಉದ್ಭವಿಸಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಭಾಗ್ಯಲಕ್ಷ್ಮೀ ಮುಗಿಯಬಹುದು ಎಂಬ ಗುಸುಗುಸು ಇದೆ ಆದ್ರೂ ಈ ನಡುವೆ  ಜನಮೆಚ್ಚಿನ ಅವಾರ್ಡ್‌ ಗಿಟ್ಟಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ  ಭಾಗ್ಯಲಕ್ಷ್ಮೀ ಧಾರಾವಾಹಿ ಮುಗಿಯೋದು ಡೌಟ್‌ ಎನ್ನಲಾಗ್ತಿದೆ.   

4 /5

ಇನ್ನು ಝೀ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರವಾಗ್ತಿರುವ ಸೀರಿಯಲ್‌ ಕರ್ಣ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಮೂಡಿಬರುತ್ತಿದೆ..ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಬಳಗವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ನಿಧಿ, ನಿತ್ಯಾ, ಕರ್ಣ ಪಾತ್ರಗಳು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಜನರ ಮನಸ್ಸು ಗೆದ್ದಿದೆ ಹಾಗಿರುವಾಗ ಈ ಕರ್ಣ ಸೀರಿಯಲ್‌ ಮುಗಿಯೋದು ಡೌಟ್‌..   

5 /5

ಅಮೃತಧಾರೆ ಧಾರಾವಾಹಿ: ಎಲ್ಲರ ನೆಚ್ಚಿನ ಅಮೃತಧಾರೆ ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ಗೌತಮ್‌ ಹಾಗೂ ಭೂಮಿಕಾ ಮತ್ತೆ ಒಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸೀರಿಯಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಲ್ಲಿ ಜೀವನ ಕೂಡ ಸೆಟಲ್‌ ಆಗ್ತಿದೆ..ಗೌತಮ್‌ ಕುಟುಂಬ ಒಟ್ಟಾಗಿದ್ದು, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬದುಕುತ್ತಿದೆ. ಜಯದೇವ್‌ ಪತನ ಆಗಬೇಕಿದೆ.ಅಮೃತಧಾರೆಯ ಹಿರೋ ಗೌತಮ್‌ ಮತ್ತೆ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಕಟ್ಟುವ ಪ್ಲಾನ್‌ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಸೀರಿಯಲ್‌ ಕೂಡ ಮುಗಿಯೋದು ಡೌಟ್‌ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.  

