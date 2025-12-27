15 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು.. ಆಂಗ್ಲರು ಕೊನೆ ಬಾರಿ ಮ್ಯಾಚ್‌ ಗೆದ್ದಿದ್ದು ಯಾವಾಗ?

ಈಗಾಗಲೇ ಆಶಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ತಂಡ ಜಯ ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಇದೀಗ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಒಂದು ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯ ಗೆದ್ದಿದ್ದು ಇನ್ನೊಂದು ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡಬೇಕಿದೆ.
ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತಿ ಆಶಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಸರಣಿಯ ನಾಲ್ಕನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಟೀಮ್ ನಾಲ್ಕು ವಿಕೆಟ್ಗಳಿಂದ ಅಮೋಘವಾದ ಗೆಲುವು ದಾಖಲಿಸಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಡೇ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 15 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಜಯಗಳಿಸಿದೆ.
ಮೆಲ್ಬೋರ್ನ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸ್ಟೇಡಿಯಂನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೆನ್ಸೋಕ್ಸ್ ನೇತೃತ್ವದ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ತಂಡ 6 ವಿಕೆಟ್ಸ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡು 178 ರನ್ ಗಳಿಸೋ ಮೂಲಕ ಗೆಲುವು ಪಡೆಯಿತು. ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಪರ ಜಾಕೊಬ್ ಬೆಥೆಲ್ 40 ರನ್ಸ್ ಗಳಿಸಿ ನೆರವಾದರು.
ಈ ಮೊದಲು ಅಂದರೆ 2011ರಲ್ಲಿ ಸರಣಿಯ ಕೊನೆ ಹಾಗೂ 5ನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 83 ರನ್ಗಳಿಂದ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾವನ್ನು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಸೋಲಿಸಿತ್ತು. ಅಲ್ಲಿಂದ ತವರಿನಲ್ಲಿ ಆಸಿಸ್ ವಿಜಯದ ಅಲೆ ಮುಂದುವರೆದಿತ್ತು. ಆದರೆ ಇಂದು ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕಿದೆ.
ಕಳೆದ 15 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ತಂಡಗಳ ನಡುವೆ ಒಟ್ಟು 18 ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯಗಳು ನಡೆದಿದ್ದವು. ಇದರಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಟೀಮ್ 16 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದ್ರೆ, ಉಳಿದ ಎರಡು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಡ್ರಾ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಇದಕ್ಕೆ ಆಂಗ್ಲ ಪಡೆ ಅಂತ್ಯ ಆಡಿದೆ.
ಪ್ರಸ್ತುತ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ವಿಶ್ವ ಟೆಸ್ಟ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ನಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಸ್ವಿವ್ ಸ್ಮಿತ್ ಸಾರಥ್ಯದ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಸೋತರೂ, ಐದು ಪಂದ್ಯಗಳ ಆಶಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ 3-1 ರಿಂದ ಮುನ್ನಡೆ ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿದೆ.