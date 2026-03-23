EPFO ಸದಸ್ಯರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ₹7 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಬಲ ನೀಡುವ EPF ಫಾರ್ಮ್‌ 5IF ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆಷ್ಟು ಗೊತ್ತು?

EPFO News: ನೌಕರರ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ(EPFO) ತನ್ನ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಹಲವು ವಿಧದ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಇಪಿಎಫ್ಒ ಸದಸ್ಯರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಂಬಲ ನೀಡುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ರೂಪಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಈ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವೇ ಕೆಲವು ಜನರಿಗಷ್ಟೇ ತಿಳಿದಿರುತ್ತದೆ. EPF ಫಾರ್ಮ್ 5IF ಅಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನೀಡುವ ನಮೂನೆಯಾಗಿದೆ.
ನೀವು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ(EPFO) ಸದಸ್ಯರಾಗಿದ್ದರೆ ಈ ಸುದ್ದಿ ನಿಮಗೆ ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿದೆ. ಇಪಿಎಫ್ಒ ಕೇವಲ ತನ್ನ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ಯೋಜನೆಗಳಿದ್ದು ಇದು ಆಕಸ್ಮಿಕ ಘಟನೆಗಳ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಪಿಎಫ್ ಸದಸ್ಯರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೂ ಸಹ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ನೌಕರರು ಕೆಲಸದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಮರಣ ಹೊಂದಿದಲ್ಲಿ ಇಪಿಎಫ್ಒ ಇಡಿಎಲ್ಐ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ₹7 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ವಿಮೆ ಪ್ರಯೋಜನವವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ, EPF ಫಾರ್ಮ್ 5IF ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ.
ಫಾರ್ಮ್ 5IF EDLI (ನೌಕರ ಠೇವಣಿ ಲಿಂಕ್ಡ್ ಇನ್ಶುರೆನ್ಸ್) ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ವಿಮೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಬಳಸುವ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿದೆ. ನೌಕರರು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿರುವಾಗಲೇ ಮೃತಪಟ್ಟಲ್ಲಿ ಅವರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಇಪಿಎಫ್ಒ ₹7 ಲಕ್ಷದವರೆಗಿನ ವಿಮಾ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ, ಅವರ ನಾಮಿನಿ ಅಥವಾ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರು ಫಾರ್ಮ್ 5 ಐಎಫ್ ಎಂಬ ವಿಶೇಷ ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು.
ಇಪಿಎಫ್ಒ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ, EDLI ಯೋಜನೆಯಡಿ ಫಾರ್ಮ್ 5IF ಅರ್ಜಿ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದರೆ ಗರಿಷ್ಠ ₹7 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ವಿಮಾ ರಕ್ಷಣೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಹಣ ನೇರವಾಗಿ ನಾಮಿನಿ/ಕುಟುಂಬ ಖಾತೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ.
ಇಪಿಎಫ್ಒ ನಿಯಮಾನುಸಾರ, ಎಲ್ಲಾ ಇಪಿಎಫ್ ಸದಸ್ಯರಿಗೂ ಇದರ ಪ್ರಯೋಜನ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಕೆಲವು ಷರತ್ತುಗಳು ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತವೆ. ಅವೆಂದರೆ:- * ನೌಕರರು EPFO ನ ಸಕ್ರಿಯ ಸದಸ್ಯರಾಗಿರಬೇಕು ಹಾಗೂ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಇಪಿಎಫ್ಗೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುತ್ತಿರಬೇಕು. * ಕರ್ತವ್ಯದಲ್ಲಿರುವಾಗ ಮೃತಪಟ್ಟ ನೌಕರರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಇದರ ಪ್ರಯೋಜನ ಸಿಗಲಿದೆ.
ಫಾರ್ಮ್ 5IF ಅನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವಾಗ ಇಪಿಎಫ್ ಸದಸ್ಯರ ನಾಮಿನಿ/ಕುಟುಂಬದವರು ಈ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. >> ಮರಣ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ >> ಬ್ಯಾಂಕ್ ವಿವರಗಳು (ರದ್ದಾದ ಚೆಕ್) >> ನಾಮನಿರ್ದೇಶಿತ/ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿ ಪುರಾವೆ >> ಪಿಎಫ್ ಖಾತೆ ವಿವರಗಳು
ಇಪಿಎಫ್ಒ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಪಿಎಫ್, ಪಿಂಚಣಿ ಮತ್ತು ವಿಮೆ ಮೂರನ್ನೂ ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪಡೆಯಲು ಮಿಮೆಗಾಗಿ ಇಪಿಎಫ್ ಫಾರ್ಮ್ 5IF, ಪಿಎಫ್ ಕ್ಲೈಮ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಫಾರ್ಮ್ 20 ಹಾಗೂ ಪಿಂಚಣಿ ಕ್ಲೈಮ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಫಾರ್ಮ್ 10 ಡಿ ಜೊತೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.