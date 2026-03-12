EPFO ಹಣ ಹಿಂಪಡೆಯುವಿಕೆ ಹೊಸ ನಿಯಮ: ಎಟಿಎಂನಲ್ಲಿ ಪಿಎಫ್‌ ವಿತ್‌ ಡ್ರಾ ಮಾಡುವುದರ ʼಪಂಚʼ ಲಾಭ

EPFO PF News: ನೌಕರರ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ (EPFO) ಸದಸ್ಯರು ಇದುವರೆಗೂ ತಮ್ಮ ಪಿಎಫ್ ಹಣವನ್ನು ಇಪಿಎಫ್ಒ ಪೋರ್ಟಲ್ ಅಥವಾ ಉಮಂಗ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮೂಲಕ ಮಾತ್ರ ಹಿಂಪಡೆಯಲು ಅವಕಾಶವಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಇಪಿಎಫ್ಒ ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಿದ್ದು ಇಪಿಎಫ್ ಸದಸ್ಯರು ಎಟಿಎಂ ಮೂಲಕವೂ ತಮ್ಮ ಪಿಎಫ್ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ. ಈ ಕುರಿತ ಮಹತ್ವದ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ನೌಕರರ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ(EPFO)ಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಪಿಎಫ್ ಹಿಂಪಡೆಯುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪೋರ್ಟಲ್ ಅಥವಾ ನಿಗದಿತ ನಮೂನೆಯ ಮೂಲಕ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇಪಿಎಫ್ಒದ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಎಟಿಎಂ ಮೂಲಕ ಪಿಎಫ್ ಹಣ ಹಿಂಪಡೆಯುವಿಕೆ ಸೌಲಭ್ಯ ಏಪ್ರಿಲ್ನಿಂದ ಲಭ್ಯವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ನೌಕರರ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕೃತ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿಲ್ಲ. ಆದರೂ, ಎಟಿಎಂನಲ್ಲಿ ಪಿಎಫ್ ಹಣ ವಿತ್ ಡ್ರಾ ಇಪಿಎಫ್ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಎಟಿಎಂನಲ್ಲಿ ಪಿಎಫ್ ವಿತ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡುವುದರ ʼಪಂಚʼ ಲಾಭಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಹತ್ವದ ಮಾಹಿತಿ.
ಎಟಿಎಂನಲ್ಲಿ ಪಿಎಫ್ ವಿತ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡುವುದರ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಪ್ರಯೋಜನವೆಂದರೆ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲೂ ಸಹ ಇಪಿಎಫ್ ಸದಸ್ಯರು ತಮ್ಮ ಪಿಎಫ್ ಖಾತೆಯಿಂದ ಹಣ ಹಿಂಪಡೆಯಬಹುದು.
ಪ್ರಸ್ತುತ, ಕಾಲಮಾನದಲ್ಲೂ ಸಹ ಹಲವು ಕಾರ್ಮಿಕರು ತಮ್ಮ ಪಿಎಫ್ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಲು ದಲ್ಲಾಳಿಗಳು, ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳ ಸಹಾಯವನ್ನು ಕೋರುತ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಏಜೆಂಟರಿಗೆ ಹಣವನ್ನು ಪಾವತಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಇಪಿಎಫ್ಒ ಎಟಿಎಂ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುವುದರಿಂದ, ಹಣವು ನೇರವಾಗಿ ಉದ್ಯೋಗಿಯ ಕೈ ಸೇರುತ್ತದೆ. ಇದು ಇಪಿಎಫ್ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳ ಹಾವಳಿಯಿಂದ ಪರಿಹಾರ ಸಿಕ್ಕಂತಾಗುತ್ತದೆ.
ಇಪಿಎಫ್ಒದ ಪ್ರಸ್ತುತ ನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರ, ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಹಣ ವಿತ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಲು ಫಾರ್ಮ್ 31, 19, ಅಥವಾ 10C ಅನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಸಹಿಗಳು ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಕಂಪನಿಯು ಅನುಮೋದಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಎಟಿಎಂ ಮೂಲಕ ಹಣ ಹಿಂಪಡೆಯುವುದರಿಂದ ಈ ಎಲ್ಲಾ ದಾಖಲೆಗಳ ತೊಂದರೆಗಳು ನಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತವೆ.
ಎಟಿಎಂ ಮುಖಾಂತರ ಪಿಎಫ್ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸಣ್ಣ ಪಟ್ಟಣಗಳು ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ವರದಾನಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಿಲ್ಲ. ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಾಗ ಅವರು, ತಮ್ಮ ಹತ್ತಿರದ ಎಟಿಎಂಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪಿಎಫ್ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.
ಪಿಎಫ್ ಹಣವನ್ನು ಎಟಿಎಂನಿಂದ ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ ತಕ್ಷಣವೇ ನಿಮ್ಮ ನೋಂದಾಯಿತ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ರಶೀದಿ ಮತ್ತು ಸಂದೇಶ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಪಿಎಫ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಉಳಿದಿದೆ ಎಂಬುದರ ಅಪ್ಡೇಟ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. Disclaimer: ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಮಾಹಿತಿ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ಮತ್ತು ನಿಖರವಾದ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಅಧಿಕೃತ ಸರ್ಕಾರಿ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಲು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.