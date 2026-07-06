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EPFO 2026 ಅಧಿಸೂಚನೆ: ಪಿಎಫ್‌ ಹಿಂಪಡೆಯುವಿಕೆಗೆ ಹೊಸ ನಿಯಮ ಜಾರಿ, ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಹತ್ವದ ಮಾಹಿತಿ

Written ByYashaswini V
Published: Jul 06, 2026, 08:10 AM IST|Updated: Jul 06, 2026, 08:10 AM IST

ಇಪಿಎಫ್‌ಒ ತನ್ನ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ಚಂದಾದಾರರಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ಹೊಸ ಅಧಿಸೂಚನೆಯನ್ನು ಹೊರಡಿಸಿದೆ. ಇದು ಪಿಎಫ್‌ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯುವಿಕೆ ನಿಯಮದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಬದಲಾವಣೆ ಮೇಲೆ ಬೆಳಕು ಚೆಲ್ಲಲಿದೆ. 

EPFO New Rules1/6

ಇಪಿಎಫ್‌ಒ 2026 ಅಧಿಸೂಚನೆ

ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ (EPFO) ಇಪಿಎಫ್‌ ಚಂದಾದಾರರು ಪಿಎಫ್‌ ಹಣ ಹಿಂಪಡೆಯುವ ನಿಯಮದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದು ಈ ಹಿನ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ  ಇಪಿಎಫ್‌ಒ 2026ರ ಹೊಸ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಅಧಿಸೂಚನೆಯು ಪಿಎಫ್‌ ವಿತ್‌ ಡ್ರಾ ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿನ ತಿದ್ದುಪಡಿಯ ಮೇಲೆ ಗಮನಾರ್ಹ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ.   

EPFO New Rules2/6

ಇಪಿಎಫ್‌ಒ ಪಿಎಫ್‌ ಹೊಸ ನಿಯಮ

ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಹೊರಡಿಸಿರುವ ʼನೌಕರರ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಯೋಜನೆ, 2026ʼಯು ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಎಂದರೆ ಪಿಎಫ್‌ ಹಣ ಹಿಂಪಡೆಯುವಿಕೆ ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದೆ. ಈ ನಿಯಮವು ಜೂನ್ 29, 2026ರಿಂದ ಅನ್ವಯವಾಗಲಿದೆ. 

EPFO New Rules3/6

ಇಪಿಎಫ್‌ಒ ಹೊಸ ನಿಯಮ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ?

ಜೂನ್‌ ಅಂತ್ಯದಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿರುವ ಇಪಿಎಫ್‌ಒ ಹೊಸ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಪಿಎಫ್‌ ಖಾತೆಯಿಂದ ಹಣ ಹಿಂಪಡೆಯಲು ಯೋಚಿಸುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಇನ್ಮುಂದೆ ತಮ್ಮ ಪಿಎಫ್‌ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ  ಕನಿಷ್ಠ 25% ಹಣ ಮೀಸಲಿಡುವುದು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ನೀವು ಇಪಿಎಫ್‌ ಚಂದಾದಾರರಾಗಿದ್ದು ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 1 ಲಕ್ಷ ಪಿಎಫ್‌ ಹಣ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ₹25,000 ವನ್ನು ಕನಿಷ್ಠ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್‌ ಆಗಿ ಲಾಕ್‌ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ಇನ್ನುಳಿದ ₹75,000 ವನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಹಿಂಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿದೆ.   

EPFO New Rules4/6

ಪಿಎಫ್‌ ಹಣ ಹಿಂಪಡೆಯಲು ಇರುವ ಷರತ್ತುಗಳು

ಇಪಿಎಫ್‌ಒ ಹೊಸ ನಿಯಮದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ಈ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದ 13 ರೀತಿಯ ಹಿಂಪಡೆಯುವ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಬದಲಾಗಿ 3 ಮುಖ್ಯ ವರ್ಗಗಳಡಿಯಲ್ಲಿ ಪಿಎಫ್‌ ಹಣವನನು ಹಿಂಪಡೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಉದ್ಯೋಗಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ 12 ತಿಂಗಳ ಎಂದರೆ ಒಂದು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರವೇ ತಮ್ಮ ಪಿಎಫ್‌ ಹಣದಲ್ಲಿ ಭಾಗಶಃ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಲು ಅರ್ಹರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ.   

EPFO New Rules5/6

ಈ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ 100% ಹಣ ಹಿಂಪಡೆಯಲು ಅವಕಾಶ

ಇಪಿಎಫ್‌ಒ ಹೊಸ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಇಪಿಎಫ್‌ ಚಂದಾದಾರರು ಮನೆ ಅಥವಾ ಪ್ಲಾಟ್ ಖರೀದಿ, ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ, ಗೃಹ ಸಾಲ ಮರುಪಾವತಿ, ಮನೆ ದುರಸ್ತಿ ಮುಂತಾದ ತುರ್ತು ವೆಚ್ಚಗಳಿಗಾಗಿ ತಮ್ಮ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿನ 'ಅರ್ಹ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್' ನ 100%ವರೆಗೆ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಹಿಂಪಡೆಯುವಿಕೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕಾರಣಗಳು ಅಥವಾ ವಿವರಣೆಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ನೌಕರರ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.   

EPFO New Rules6/6

ಆಟೋ-ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್ ಮಿತಿ ಹೆಚ್ಚಳ

ಇಪಿಎಫ್‌ಒ ಇತ್ತೀಚಿನ ನಿಯಮವು ಇಪಿಎಫ್‌ಒ ಆಟೋ-ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್ ಮಿತಿಯನ್ನು ರೂ. 1 ಲಕ್ಷದಿಂದ ರೂ. 5 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಸಹಾಯದಿಂದ ಇಪಿಎಫ್‌ಒ ತನ್ನ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಅನುಕೂಲಕರಗೊಳಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಚಂದಾದಾರರು ತಮ್ಮ ಪಿಎಫ್ ಹಣವನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ಯುಪಿಐ ಮೂಲಕ ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ತರಲಿದೆ.  

Disclaimer: ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಮಾಹಿತಿ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ಮತ್ತು ನಿಖರವಾದ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಅಧಿಕೃತ ಸರ್ಕಾರಿ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಲು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.  

TAGS:
EPFO
PF
EPFO News
EPFO New Rules
PF withdrawal
PF Withdrawal Rules

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