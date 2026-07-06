/EPFO 2026 ಅಧಿಸೂಚನೆ: ಪಿಎಫ್‌ ಹಿಂಪಡೆಯುವಿಕೆಗೆ ಹೊಸ ನಿಯಮ ಜಾರಿ, ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಹತ್ವದ ಮಾಹಿತಿ

ಇಪಿಎಫ್ಒ ತನ್ನ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ಚಂದಾದಾರರಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ಹೊಸ ಅಧಿಸೂಚನೆಯನ್ನು ಹೊರಡಿಸಿದೆ. ಇದು ಪಿಎಫ್ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯುವಿಕೆ ನಿಯಮದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಬದಲಾವಣೆ ಮೇಲೆ ಬೆಳಕು ಚೆಲ್ಲಲಿದೆ.
ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ (EPFO) ಇಪಿಎಫ್ ಚಂದಾದಾರರು ಪಿಎಫ್ ಹಣ ಹಿಂಪಡೆಯುವ ನಿಯಮದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದು ಈ ಹಿನ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಪಿಎಫ್ಒ 2026ರ ಹೊಸ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಅಧಿಸೂಚನೆಯು ಪಿಎಫ್ ವಿತ್ ಡ್ರಾ ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿನ ತಿದ್ದುಪಡಿಯ ಮೇಲೆ ಗಮನಾರ್ಹ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ.
ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಹೊರಡಿಸಿರುವ ʼನೌಕರರ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಯೋಜನೆ, 2026ʼಯು ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಎಂದರೆ ಪಿಎಫ್ ಹಣ ಹಿಂಪಡೆಯುವಿಕೆ ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದೆ. ಈ ನಿಯಮವು ಜೂನ್ 29, 2026ರಿಂದ ಅನ್ವಯವಾಗಲಿದೆ.
ಜೂನ್ ಅಂತ್ಯದಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿರುವ ಇಪಿಎಫ್ಒ ಹೊಸ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಪಿಎಫ್ ಖಾತೆಯಿಂದ ಹಣ ಹಿಂಪಡೆಯಲು ಯೋಚಿಸುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಇನ್ಮುಂದೆ ತಮ್ಮ ಪಿಎಫ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ 25% ಹಣ ಮೀಸಲಿಡುವುದು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ನೀವು ಇಪಿಎಫ್ ಚಂದಾದಾರರಾಗಿದ್ದು ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 1 ಲಕ್ಷ ಪಿಎಫ್ ಹಣ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ₹25,000 ವನ್ನು ಕನಿಷ್ಠ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ಲಾಕ್ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ಇನ್ನುಳಿದ ₹75,000 ವನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಹಿಂಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿದೆ.
ಇಪಿಎಫ್ಒ ಹೊಸ ನಿಯಮದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ಈ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದ 13 ರೀತಿಯ ಹಿಂಪಡೆಯುವ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಬದಲಾಗಿ 3 ಮುಖ್ಯ ವರ್ಗಗಳಡಿಯಲ್ಲಿ ಪಿಎಫ್ ಹಣವನನು ಹಿಂಪಡೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಉದ್ಯೋಗಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ 12 ತಿಂಗಳ ಎಂದರೆ ಒಂದು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರವೇ ತಮ್ಮ ಪಿಎಫ್ ಹಣದಲ್ಲಿ ಭಾಗಶಃ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಲು ಅರ್ಹರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ.
ಇಪಿಎಫ್ಒ ಹೊಸ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಇಪಿಎಫ್ ಚಂದಾದಾರರು ಮನೆ ಅಥವಾ ಪ್ಲಾಟ್ ಖರೀದಿ, ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ, ಗೃಹ ಸಾಲ ಮರುಪಾವತಿ, ಮನೆ ದುರಸ್ತಿ ಮುಂತಾದ ತುರ್ತು ವೆಚ್ಚಗಳಿಗಾಗಿ ತಮ್ಮ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿನ 'ಅರ್ಹ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್' ನ 100%ವರೆಗೆ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಹಿಂಪಡೆಯುವಿಕೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕಾರಣಗಳು ಅಥವಾ ವಿವರಣೆಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ನೌಕರರ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.
ಇಪಿಎಫ್ಒ ಇತ್ತೀಚಿನ ನಿಯಮವು ಇಪಿಎಫ್ಒ ಆಟೋ-ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್ ಮಿತಿಯನ್ನು ರೂ. 1 ಲಕ್ಷದಿಂದ ರೂ. 5 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಸಹಾಯದಿಂದ ಇಪಿಎಫ್ಒ ತನ್ನ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಅನುಕೂಲಕರಗೊಳಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಚಂದಾದಾರರು ತಮ್ಮ ಪಿಎಫ್ ಹಣವನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ಯುಪಿಐ ಮೂಲಕ ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ತರಲಿದೆ.
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