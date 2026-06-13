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EPFO 3.0 Overhaul: ಇಪಿಎಫ್‌ಒ 3.0 ಹೊಸ ಅಪ್‌ಡೇಟ್... UPI ಮೂಲಕವೇ ಕ್ಲೈಮ್‌ಗಳ ಇತ್ಯರ್ಥ

Written ByYashaswini V
Published: Jun 13, 2026, 10:17 AM IST|Updated: Jun 13, 2026, 10:17 AM IST

EPFO 3.0 New Rules: EPFO ತನ್ನ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ನವೀಕರಿಸಿದ್ದು, ನಿವೃತ್ತಿ ಉಳಿತಾಯ ಚೌಕಟ್ಟನ್ನು ಆಧುನೀಕರಿಸಿದೆ.

EPFO 3.0 New Rules: ನೌಕರರ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ (EPFO) ತನ್ನ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ನವೀಕರಿಸಿದ್ದು, ನಿವೃತ್ತಿ ಉಳಿತಾಯ ಚೌಕಟ್ಟನ್ನು ಆಧುನೀಕರಿಸಿದೆ. 

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ಇಪಿಎಫ್‌ಒ 3.0

ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ (EPFO) ಇಪಿಎಫ್‌ಒ 3.0 ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಗೆ ಮುಮಧಾಗಿದ್ದು ಪಿಎಫ್‌ ಹಿಂಪಡೆಯುವಿಕೆಯನ್ನು ಸುಲಭಗೊಳಿಸಿದೆ. ಈ ಹೊಸ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಕಾಗದರಹಿತ ಕ್ಲೈಮ್‌ಗಳು, ವೇಗವಾಗಿ ಕ್ಲೈಮ್‌ ಇತ್ಯರ್ಥ, ತ್ವರಿತ ಯುಪಿಐ ಪ್ರವೇಶಗಳಿಗೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. 

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ಇಪಿಎಫ್‌ಒ 3.0 ನೂತನ ಕ್ರಮ

ನೌಕರರ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿಯ ಹೊಸ ವೇದಿಕೆಯು ಇಪಿಎಫ್‌ಒ 3.0 ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸದಸ್ಯರು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಯುನಿಫೈಡ್ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಎಂದರೆ ಯುಪಿಐ ಮೂಲಕ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ.   

EPFO 3.0 New Rules3/6

ಪಿಎಫ್‌ UPI ಹಿಂಪಡೆಯುವಿಕೆಯ ಪ್ರಯೋಜನವೇನು?

ಪಿಎಫ್‌ ಹಣವನ್ನು UPI ಮೂಲಕ ಹಿಂಪಡೆಯುವುದರ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಯೋಜನವೆಂದರೆ, ಇದರಡಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಹಿವಾಟು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಮೊದಲಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ದಾಖಲೆಗಳ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಅನುಮೋದನೆ ಸಮಯವನ್ನು ವೇಗಗೊಳಿಸಲು, ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಒಟ್ಟಾರೆ ಅಧಿಕಾರಶಾಹಿಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ.

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ಪಿಎಫ್‌ ವಿತ್‌ ಡ್ರಾದಲ್ಲಿ ರಚನಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆ

ಪಿಎಫ್‌ UPI ಹಿಂಪಡೆಯುವಿಕೆಯು ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸದಸ್ಯರು ನಿವೃತ್ತಿಯ ಮೊದಲು ತಮ್ಮ ಹಣವನ್ನು ಹೇಗೆ ಪಡೆಯಬಹುದು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಮುಖ ರಚನಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ.

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ನಿವೃತ್ತಿ ಮೊದಲು ಪಿಎಫ್‌ ಹಣ ಹಿಂಪಡೆಯುವಿಕೆ

ನಿವೃತ್ತಿ ಮೊದಲು ಪಿಎಫ್‌ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಲು ಈ ಮೊದಲು, ಭಾಗಶಃ ಹಿಂಪಡೆಯುವಿಕೆಗೆ ಹದಿಮೂರು ವಿಭಿನ್ನ ವರ್ಗಗಳಿದ್ದವು.  ಈಗ ಇವುಗಳನ್ನು ಅಗತ್ಯ ಅಗತ್ಯಗಳು, ವಸತಿ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳು ಮತ್ತು ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಎಂಬ ಮೂರು ಸರಳ ಆಯ್ಕೆಗಳಾಗಿ ಸಂಕುಚಿತಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. 

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ಇಪಿಎಫ್‌ಒ 3.0

ಇಪಿಎಫ್‌ಒ 3.0 ಜಾರಿಗೊಳಿಸುತ್ತಿರುವ UPI ಮೂಲಕ ಪಿಎಫ್‌ ಹಣ ಹಿಂಪಡೆಯುವಿಕೆ ಸರಳೀಕೃತವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸದಸ್ಯರು ತಮಗೆ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಾಗ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಸಾಲ ಪಡೆಯುವ ಬದಲಿಗೆ ತಮ್ಮ ಹಣವನ್ನೇ ಸುಲಭವಾಗಿ ಪಡೆಯಲು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿದೆ.  

Disclaimer: ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಮಾಹಿತಿ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ಮತ್ತು ನಿಖರವಾದ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಅಧಿಕೃತ ಸರ್ಕಾರಿ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಲು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.  

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EPFO 3.0
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