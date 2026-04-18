EPFO 3.0: UPI, ATM ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ಇಪಿಎಫ್‌ ಕಾರ್ಪಸ್ ಹಿಂಪಡೆಯುವಿಕೆ ಯಾವಾಗ ಲಭ್ಯ? ಮಿತಿ ಎಷ್ಟು?

EPFO 3.0: ನೌಕರರ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹೊಸ ಡಿಜಿಟಲ್ ಕ್ರಮವಾದ ಇಪಿಎಫ್ಒ 3.0 ಉದ್ಯೋಗಸ್ಥರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ಅದಾಗ್ಯೂ, ಇಪಿಎಫ್ ಕಾರ್ಪಸ್ ಹಣವನನು ಯುಪಿಐ, ಎಟಿಎಂ ಮೂಲಕ ಹಿಂಪಡೆಯುವಿಕೆ ಸೌಲಭ್ಯ ಯಾವಾಗ ಲಭ್ಯವಾಗಲಿದೆ? ಎಷ್ಟು ಮೊತ್ತದವರೆಗೆ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಲು ಅವಕಾಶವಿದೆ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವರಲ್ಲಿ ಗೊಂದಲಗಳಿವೆ.
ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಇಪಿಎಫ್ಒ 3.0 ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಿದೆ. ಇದು ಪಿಎಫ್ ಕ್ಲೈಮ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿನ ತೊಡಕನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು ಸಹಕಾರಿ ಆಗಲಿದ್ದು, ತ್ವರಿತ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಪಿಎಫ್ ಖಾತೆಗಳಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ.
ಇಪಿಎಫ್ಒ 3.0 ಹೊಸ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ, PF ಖಾತೆದಾರರು ತಮ್ಮ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಲು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಕಾಯಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿಯನ್ನು (PF) ಎಂದರೆ ಇಪಿಎಫ್ ಕಾರ್ಪಸ್ ಅನ್ನು ನೌಕರರ ವರ್ಗದವರು ಯುಪಿಐ ಮುಖಾಂತರ ಅಥವಾ ಎಟಿಎಂನಲ್ಲಿಯೇ ತಮ್ಮ ಇಪಿಎಫ್ ಕಾರ್ಪಸ್ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯುವ ಸೌಕರ್ಯ ಪಡೆಯಲಿದ್ದಾರೆ.
ಹೌದು, ಇಪಿಎಫ್ಒ ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಇಪಿಎಫ್ಒ 3.0 ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಇಪಿಎಫ್ಒ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಡಿಜಿಟಲೀಕರಣಗೊಳಿಸಲಿದೆ. ಇದು ತನ್ನ ಖಾತೆದಾರರಿಗೆ ತ್ವರಿತ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ತರಹದ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಮೊದಲು ಪಿಎಫ್ ಹಣ ವಿತ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಲು ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲೈಮ್ ಫಾರ್ಮ್ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿ ಹಲವಾರು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ಕಾಯಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಹೊಸ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ಈ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಸರಳ ಮತ್ತು ಪಾರದರ್ಶಕವಾಗಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಇಪಿಎಫ್ಒ 3.0ದ ಅತ್ಯಂತ ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ಅಂಶವೆಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಪಿಎಫ್ ಖಾತೆಯನ್ನು ನಿಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ವಹಿವಾಟುಗಳಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡುವುದಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ, ಇಪಿಎಫ್ಒ ತನ್ನ ಖಾತೆದಾರರಿಗೆ ವಿಶೇಷ "ಪಿಎಫ್ ಎಟಿಎಂ ಕಾರ್ಡ್" ನೀಡುವುದನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇದನ್ನು ಬಳಕೆದಾರರು ಸಾಮಾನ್ಯ ಡೆಬಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ನಂತೆ ಬಳಸಿ ಪಿಎಫ್ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ಪಿಎಫ್ ಖಾತೆಯನ್ನು ಯುಪಿಐ ಜೊತೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡುವ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಸಹ ಒದಗಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಇಪಿಎಫ್ಒ ಪೋರ್ಟಲ್ ಮತ್ತು ಉಮಾಂಗ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮೂಲಕ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗೆ ಹಣವನ್ನು ವರ್ಗಾಯಿಸುವ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಹಿಂದೆಂದಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಸುಲಭಗೊಳಿಸಲಿದೆ.
ಇಪಿಎಫ್ಒ 3.0 ಹೊಸ ಸೌಲಭ್ಯದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಹಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಬಹುದು ಎಂಬುದು ಈಗಿರುವ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿದೆ. ಇಪಿಎಫ್ಒ ಯುಪಿಐ ಅಥವಾ ATM ಮೂಲಕ PF ಹಿಂಪಡೆಯುವಿಕೆಗೆ ಮಿತಿಯನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಖಾತೆದಾರರು ಈ ವಿಧಾನಗಳ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಒಟ್ಟು ನಿಧಿಯ 50 ರಿಂದ 75% ಹಣವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಹಿಂಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಇದು ಆರಂಭಿಕ ಮಿತಿಯಾಗಿದ್ದು, ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಮಿತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಈ ಬಗೆ ಇಪಿಎಫ್ಒ ವಿವರವಾದ ಮತ್ತು ಅಧಿಕೃತ ಪ್ರಕಟಣೆ ಇನ್ನೂ ಹೊರಬಿದ್ದಿಲ್ಲ.
ಹಿಂದಿನ ವರದಿಗಳು EPFO 3.0 ಅನ್ನು ಏಪ್ರಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಪ್ರಸ್ತುತ ಅದರ ಅನುಷ್ಠಾನ ವಿಳಂಬವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇಪಿಎಫ್ಒ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಹೊಸ ಮೊಬೈಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬಹುದು. ಈ ಹೊಸ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಖಾತೆದಾರರು UPI ಮೂಲಕ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಲು ಮತ್ತು ಇತರ ಸುಧಾರಿತ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಅನುಮತಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. Disclaimer: ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಮಾಹಿತಿ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ಮತ್ತು ನಿಖರವಾದ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಅಧಿಕೃತ ಸರ್ಕಾರಿ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಲು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.