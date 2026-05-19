EPFO New Rules: ನೌಕರರ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ (EPFO) ತನ್ನ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಸದಸ್ಯರ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ ಹೊಸ ನಿಯಮ ರೂಪಿಸಿದ್ದು ಇದರಡಿ ಇನ್ಮುಂದೆ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ತಮ್ಮ ಕಂಪನಿಯ ಬಾಸ್ ಅನುಮೋದನೆ ಇಲ್ಲದೆಯೂ ಸಹ ಪಿಎಫ್ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ.
ಇಪಿಎಫ್ಒ 3.0 ಉಪಕ್ರಮದಡಿ ನೌಕರರ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಇನ್ಮುಂದೆ ಇಪಿಎಫ್ ಸದಸ್ಯರು ತಮ್ಮ ಕಂಪನಿಯ ಬಾಸ್/ಉದ್ಯೋಗದಾತರ ಅನುಮೋದನೆ ಇಲ್ಲದೆಯೂ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿಯಿಂದ (PF) ಹಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಲು ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಿದೆ. ಇಪಿಎಫ್ಒದ ಡಿಜಿಟಲ್ ಕ್ಲೈಮ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಮೂಲಕ ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸುಗಮಗೊಳಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಅರ್ಹ ಪಿಎಫ್ ಬಳಕೆದಾರರು ಈಗ ಉದ್ಯೋಗದಾತರ ಅನುಮೋದನೆ ಇಲ್ಲದೆಯೇ ಪಿಎಫ್ ಹಿಂಪಡೆಯುವಿಕೆ ವಿನಂತಿಗಳನ್ನು ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಸಿಲುಕಿರುವ ಪಿಂಚಣಿ ಹಣ ಪಡೆಯಲು ಸಹ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡಬಹದು ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಇಪಿಎಫ್ಒ ಹೊಸ ನಿಯಮದ ಅನುಸಾರ, ಇಪಿಎಫ್ಒ 3.0 ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪಿಎಫ್ ಸದಸ್ಯರು ತಮ್ಮ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಖಾತೆ ಸಂಖ್ಯೆ (UAN), ಆಧಾರ್, ಪ್ಯಾನ್ ನಂಬರ್ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕ್ ವಿವರಗಳೊಂದಿಗೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಲಾದ ಸಕ್ರಿಯ ಯುಎಎನ್ ಬಳಸಿಕೊಂಡು OTP-ಆಧಾರಿತ ಪರಿಶೀಲನೆಯ ಮುಖಾಂತರ ಉದ್ಯೋಗದಾತರ ದೃಢೀಕರಣ ಇಲ್ಲದೆಯೂ ಸಹ ತಮ್ಮ ಪಿಎಫ್ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ.
ಇಪಿಎಫ್ಒ 3.0 ಚೌಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕೆವೈಸಿ ವಿವರಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸದಸ್ಯರೂ ಸಹ ಉದ್ಯೋಗದಾತರ ಅನುಮೋದನೆಯಿಲ್ಲದೆ ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಪಿಎಫ್ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಲು ಅರ್ಹರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದ್ರತಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಆಧಾರ್-ಲಿಂಕ್ಡ್ ದೃಢೀಕರಣವನ್ನು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಯೋಜಿಸಿದೆ. ಇದು ಈಗ ಇಪಿಎಫ್ಒಗೆ OTP-ಆಧಾರಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಬಳಕೆದಾರರನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ.
ಉದ್ಯೋಗದಾತರ ಅನುಮೋದನೆ ಇಲ್ಲದೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಪಿಎಫ್ ಹಿಂಪಡೆಯುವಿಕೆಗೆ ಅರ್ಹರಾಗಲು, ಕೆವೈಸಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಸಕ್ರಿಯ ಯುಎಎನ್ ಜೊತೆಗೆ ಆಧಾರ್ನೊಂದಿಗೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಲಾದ ಸಕ್ರಿಯ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದು ಸಹ ಅಗತ್ಯ. ಏಕೆಂದರೆ ಇಪಿಎಫ್ಒ ಕ್ಲೈಮ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಒಟಿಪಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಕೆಲಸ ಬಿಟ್ಟ ನಂತರ ಪೂರ್ಣ ಪಾವತಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಳಕೆದಾರರು ತಮ್ಮ ನಿರ್ಗಮನ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಇಪಿಎಫ್ಒ ಪೋರ್ಟಲ್ನಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿ ನವೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆಯೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
ಇಪಿಎಫ್ಒ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಪ್ರಸ್ತುತ ಬಳಕೆದಾರರು ಉದ್ಯೋಗದಾತರ ಅನುಮೋದನೆಯಿಲ್ಲದೆ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಕ್ಲೈಮ್ಗಳನ್ನು ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಅನುಮತಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮ್ 19 ಮೂಲಕ ಪೂರ್ಣ ಪಿಎಫ್ ಹಿಂಪಡೆಯುವಿಕೆ, ಫಾರ್ಮ್ 10C ಮೂಲಕ ಪಿಂಚಣಿ ಹಿಂಪಡೆಯುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಫಾರ್ಮ್ 31 ಬಳಸಿ ಭಾಗಶಃ ಪಿಎಫ್ ಹಿಂಪಡೆಯುವಿಕೆಗಳು ಸೇರಿವೆ. ಎರಡನೆಯದು ವೈದ್ಯಕೀಯ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು, ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ, ಮದುವೆ, ಮನೆ ಖರೀದಿ, ಗೃಹ ಸಾಲ ಮರುಪಾವತಿ ಅಥವಾ ಮನೆ ನವೀಕರಣದಂತಹ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಪಿಎಫ್ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಲು ಅವಕಾಶವಿದೆ.
ಇಪಿಎಫ್ಒ ಸದಸ್ಯರ ಪೋರ್ಟಲ್ಗೆ ಹೋಗಿ ನಿಮ್ಮ ಯುಎಎನ್ ಸಕ್ರಿಯಗೊಂಡಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, KYC ವಿಭಾಗದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಆಧಾರ್, ಪ್ಯಾನ್ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆ ವಿವರಗಳನ್ನು ನವೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಯುಎಎನ್ ಸಕ್ರಿಯಗೊಂಡಿದ್ದರೆ ಬಾಸ್ ಅನುಮೋದನೆ ಇಲ್ಲದೆ ಪಿಎಫ್ ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡುವ ಹಂತ-ಹಂತದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಇಲ್ಲಿದೆ: * ಇಪಿಎಫ್ಒ ಸದಸ್ಯರ ಇ-ಸೇವಾ ಪೋರ್ಟಲ್ ತೆರೆಯಿರಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ UAN ಮತ್ತು ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಬಳಸಿ ಲಾಗಿನ್ ಮಾಡಿ. * ನಿರ್ವಹಿಸು ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಕ್ಲೈಮ್ ಸಲ್ಲಿಸಲು, ಆನ್ಲೈನ್ ಸೇವೆಗಳು > ಕ್ಲೈಮ್ ಗೆ ಹೋಗಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಕಾಣುವ ಪೂರ್ಣ ಇತ್ಯರ್ಥ, ಪಿಂಚಣಿ ಹಿಂಪಡೆಯುವಿಕೆ ಅಥವಾ ಭಾಗಶಃ ಪಿಎಫ್ ಹಿಂಪಡೆಯುವಿಕೆಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಾ ಎಂಬುದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ಹಿಂಪಡೆಯುವಿಕೆ ವರ್ಗವನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ. * ಇಪಿಎಫ್ಒ ನಿಮ್ಮ ಆಧಾರ್-ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಲಾದ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ OTP ಕಳುಹಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಹಿಂಪಡೆಯುವಿಕೆ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ದೃಢೀಕರಿಸಲು OTP ಅನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ. * ಕ್ಲೈಮ್ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ನಂತರ, ಬಳಕೆದಾರರು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಕ್ಲೈಮ್ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಕ್ಲೈಮ್ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಬಹುದು.