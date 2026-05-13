EPFO 3.0: ಲಕ್ಷಾಂತರ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಚಂದಾದಾರರಿಗೆ ಗೇಮ್‌ ಚೇಂಜರ್‌ ಆಗಲಿರುವ ಇಪಿಎಫ್‌ ಹೈಟೆಕ್‌ ವ್ಯವಸ್ಥೆ!

Written ByYashaswini VUpdated byYashaswini V
Published: May 13, 2026, 11:09 AM IST|Updated: May 13, 2026, 11:09 AM IST

EPFO 3.0 News: ನೌಕರರ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ (EPFO) ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ನವೀಕರಣವನ್ನು ತರಲು ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸಿದ್ದು, ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಇಪಿಎಫ್‌ಒ ​​3.0 ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲಿದೆ.

ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ (EPFO) ತನ್ನ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಪಿಎಫ್‌ ಹಿಂಪಡೆಯುವಿಕೆಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಪಿಎಫ್‌ ಸಂಬಂಧಿಸಿ ಹಲವು ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸಲು ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ಇಪಿಎಫ್‌ಒ 3.0 (EPFO ​​3.0) ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. 

ಹೌದು, ನೌಕರರ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ (EPFO) ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಯುಗಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಹೊಸ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ನವೀಕರಣವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಇಪಿಎಫ್‌ಒ 3.0 ಕೋಟ್ಯಂತರ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಸೇವೆಗೆ ಲಭ್ಯವಾಗಲಿದೆ. ಲಭ್ಯವಿರುವ ಮಾಹಿತಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಹೈಟೆಕ್‌ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೊಂದಿಗೆ ಜಾರಿಯಾಗುತ್ತಿರುವ ಇಪಿಎಫ್‌ಒ 3.0 (EPFO ​​3.0) ಚಂದಾದಾರರಿಗೆ ಗೇಮ್‌ ಚೇಂಜರ್‌ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಲಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 

ಇಪಿಎಫ್‌ಒ 3.0 ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಇಪಿಎಫ್‌ ಚಂದಾದಾರರಿಗೆ ಪಿಎಫ್‌ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯುವಿಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸರಳಗೊಳಿಸಲಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹಲವು ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಬೆರಳ ತುದಿಯಲ್ಲೇ ನೀಡಲಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ. 

ಇಪಿಎಫ್‌ಒ 3.0 ಇಪಿಎಫ್‌ಒದ ಹಳೆಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಿಂತ ತುಂಬಾ ಭಿನ್ನವಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಮತ್ತು ಹೈಟೆಕ್ ತಾಂತ್ರಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೊಂದಿಗೆ ಲಭ್ಯವಾಗಲಿದೆ. ಈ ಹೊಸ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಸುಮಾರು 7.8 ಕೋಟಿ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಗೇಮ್ ಚೇಂಜರ್ ಎಂದು ಸಾಬೀತು ಪಡಿಸಲಿದೆ. 

ಇಪಿಎಫ್‌ಒ 3.0 ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, * ಇಪಿಎಫ್‌ಒ 3.0 ಕಾಗದರಹಿತ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಆಗಿರಲಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ KYC ನವೀಕರಣ ಅಥವಾ PF ಕ್ಲೈಮ್‌ಗೆ ಕಂಪನಿ ಅಥವಾ ಉದ್ಯೋಗದಾತರ ಅನುಮೋದನೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ. * ಪಿಎಫ್‌ ಕ್ಲೇಮ್‌ಗಳು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಇತ್ಯರ್ಥಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಇದರಡಿ, ಆಟೋ ಇತ್ಯರ್ಥದ ಮಿತಿಯನ್ನು 1 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಿಂದ 5 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗುವುದು. * ಪಿಎಫ್‌ ಕ್ಲೇಮ್ ಇತ್ಯರ್ಥ ವೇಗಗೊಳ್ಳಲಿದ್ದು ಹಣವು 2 ರಿಂದ 5 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಖಾತೆಗೆ ಸೇರುತ್ತದೆ. 

ಇಪಿಎಫ್‌ಒ 3.0 ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಗ್ರಾಹಕರು ಎಟಿಎಂ, ಯುಪಿಐ ಮೂಲಕವೇ ಪಿಎಫ್‌ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡಲಿದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಇಪಿಎಫ್‌ಒ ವಿತ್‌ಡ್ರಾವಲ್‌ ಕಾರ್ಡ್‌ ಅನ್ನು ನೀಡಲಿದ್ದು, ಇದರ ಮೂಲಕ ಪಿಎಫ್‌ ಹಣವನ್ನು ಎಟಿಎಂನಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಹಿಂಪಡೆಯಬಹುದು. ಇದಲ್ಲದೆ, ಪಿಎಫ್‌ ಖಾತೆಯನ್ನು Google Pay, PhonePe ಅಥವಾ ಇತರ ಯುಪಿಐ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್‌ಗಳಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಮೂಲಕ ಯುಪಿಐನಿಂದಲೂ ಪಿಎಫ್‌ ಹಣವನ್ನು ವಿತ್‌ ಡ್ರಾ ಮಾಡಬಹುದು.

