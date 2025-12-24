EPFO 3.0: ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ (ಇಪಿಎಫ್ಒ) ಇದೀಗ ಪಿಎಫ್ ಹಣ ಭಾಗಶಃ ಹಿಂಪಡೆಯುವಿಕೆಗಾಗಿ ಏಕರೂಪದ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಇಪಿಎಫ್ಒ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ನಿರುದ್ಯೋಗ, ಶಿಕ್ಷಣ, ಮದುವೆ ಮತ್ತು ವಸತಿ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಬಹುತೇಕ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿಯಿಂದ ಹಣ ಹಿಂಪಡೆಯುವಿಕೆ ಸುಲಭಗೊಳ್ಳಲಿದೆ.
ನೌಕರರ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ (EPFO) ಡಿಜಿಟಲ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನವೀಕರಿಸಿದ್ದು ಇಪಿಎಫ್ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಬೆರಳ ತುದಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಸೇವೆ ಸಿಗುವಂತೆ ಮಾಡಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಇದರ ಭಾಗವಾಗಿ ಇಪಿಎಫ್ಒ 3.0 (EPFO 3.0) ಪರಿಚಯಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ಹೊಸ ಇಪಿಎಫ್ಒ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಪಿಎಫ್ ಭಾಗಶಃ ಹಿಂಪಡೆಯುವಿಕೆ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಇದರಡಿ ಇಪಿಎಫ್ ಚಂದಾದಾರರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಏಕರೂಪತೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಯತೆಯನ್ನು ತರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಚಿವಾಲಯ ವಿಶ್ವಾಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ.
ಈ ಮೊದಲು ಇಪಿಎಫ್ಒ ಸದಸ್ಯರು ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಾದಲ್ಲಿ ಒಂದು ತಿಂಗಳ ನಿರುದ್ಯೋಗದ ನಂತರ ತಮ್ಮ ಇಪಿಎಫ್ ಬಾಕಿಯ 75% ಮತ್ತು ಎರಡು ತಿಂಗಳ ನಂತರ ಉಳಿದ 25% ಅನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಇಪಿಎಫ್ಒ 3.0 ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ಪಿಎಫ್ ಚಂದಾದಾರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಬಾಕಿಯ 75% ಅನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಹಿಂಪಡೆಯಲು ಹಾಗೂ ಇನ್ನುಳಿದ ಮೊತ್ತವನ್ನು ವರ್ಷದ ಬಳಿಕ (12 ತಿಂಗಳ ನಿರಂತರ ನಿರುದ್ಯೋಗದ ನಂತರ) ಹಿಂಪಡೆಯಲು ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಿದೆ.
ಈ ಹಿಂದೆ ಯಾವುದೇ ಉದ್ಯೋಗಿ ಕೆಲಸ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಎರಡು ತಿಂಗಳ ನಂತರ ಪಿಂಚಣಿ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಲು ಅವಕಾಶವಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಈ ಅವಧಿಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗಿದ್ದು ಸದಸ್ಯರು ನಿರಂತರ ನಿರುದ್ಯೋಗದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ 36 ತಿಂಗಳ ನಂತರ ಎಂದರೆ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕವಷ್ಟೇ ತಮ್ಮ ಪಿಂಚಣಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.
ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ನಿಯಮಗಳಾನುಸಾರ ಈ ಮೊದಲು ಕಂಪನಿ ಲಾಕ್ಔಟ್ ಆದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗಿ ತನ್ನ ಪಾಲಿನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪಿಎಫ್ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಬಹುದಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಪ್ರಸ್ತುತ ಬದಲಾದ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಇಪಿಎಫ್ ಕಾರ್ಪಸ್ನ 75% ಮೊತ್ತವನ್ನು ಮಾತ್ರ ವಿತ್ಡ್ರಾ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶವಿದ್ದು, ಇನ್ನುಳಿದ 25% ಅನ್ನು ಕನಿಷ್ಠ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ಉಳಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಇಪಿಎಫ್ಒದ ಈ ಹಿಂದಿನ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಇಪಿಎಫ್ಒ ಸದಸ್ಯರು ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ಕಾಯಿಲೆ ಅಥವಾ ತುರ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಮೂರು ತಿಂಗಳ ಮೂಲ ವೇತನ ಮತ್ತು ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆ (BW + DA) ಅಥವಾ ಅವರ ಬಾಕಿ ಮೊತ್ತದ 75%, ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಕಡಿಮೆಯೋ ಅದನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಲು ಅವಕಾಶವಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಹೊಸ ನಿಯಮವು ಇದೇ ರೀತಿಯ ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಆದರೆ ಹೊಸ ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ ಸೇವಾ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿಸುವ ಮೂಲಕ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಕೂಲತೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸಿದೆ.
ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಮೊದಲು ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಿಕೋಪಗಳಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ 5,000 ರೂ. ಅಥವಾ ಬಡ್ಡಿಯೊಂದಿಗೆ ಸದಸ್ಯರ ಸ್ವಂತ ಕೊಡುಗೆಯ 50%, ಯಾವುದು ಕಡಿಮೆಯೋ ಅದು ಮಿತಿಗೊಳಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಹೊಸ ಚೌಕಟ್ಟಿನಡಿಯಲ್ಲಿ, ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಿಕೋಪವನ್ನೂ ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ಭಾಗಶಃ ಹಿಂಪಡೆಯುವಿಕೆಗಳಿಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ಸೇವಾವಧಿಯನ್ನು 12 ತಿಂಗಳುಗಳಿಗೆ ಪ್ರಮಾಣೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಇಪಿಎಫ್ಒ ಸದಸ್ಯರು ಈ ಮೊದಲು ಸ್ವತಃ ಅಥವಾ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಬಾರಿ ತಮ್ಮ ಆರು ತಿಂಗಳ ಮೂಲ ವೇತನ ಮತ್ತು ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ ಅಥವಾ ಉದ್ಯೋಗಿಯ ಪಾಲು ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಕಡಿಮೆಯೋ ಅದನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಬಹುದಿತ್ತು. ಹೊಸ ನಿಯಮಗಳು ಈ ರಚನೆಯನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿವೆ ಆದರೆ ಏಕರೂಪದ 12-ತಿಂಗಳ ಸೇವಾ ಸ್ಥಿತಿಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಇದರ ಅನುಕೂಲತೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿವೆ.
ಇಪಿಎಫ್ಒ ಹಳೇ ನಿಯಮದಡಿ, ಇಪಿಎಫ್ ಸದಸ್ಯರು ಏಳು ವರ್ಷಗಳ ಸದಸ್ಯತ್ವದ ಬಳಿಕ ಅವರ ಸೇವಾ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮೂರು ಬಾರಿ (ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗಿ) ಮತ್ತು ಎರಡು ಬಾರಿ (ಮದುವೆಗಾಗಿ) ತಮ್ಮ ಕೊಡುಗೆಯ ಶೇ.50% ರಷ್ಟು ಮೊತ್ತವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಬಹುದಾಗಿತ್ತು. ಇಪಿಎಫ್ಒ 3.0 (EPFO 3.0) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ಆವರ್ತನ ಮಿತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಶಿಕ್ಷಣ ಹಿಂಪಡೆಯುವಿಕೆಗಳನ್ನು 10 ಬಾರಿ ಮತ್ತು ಸೇವೆಯ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮದುವೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಹಿಂಪಡೆಯುವಿಕೆಗಳನ್ನು 5 ಬಾರಿ ಹಿಂಪಡೆಯಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಇಪಿಎಫ್ಒ ಹಿಂದಿನ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಯಾವುದೇ ಸದಸ್ಯರು ತಾವು ಸದಸ್ಯರಾದ 24-36 ತಿಂಗಳ ಸೇವೆಯ ಬಳಿಕ ತಮ್ಮ ಮೂಲ ವೇತನ + ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ ಅಥವಾ ನಿರ್ಮಾಣ ವೆಚ್ಚ, ಯಾವುದು ಕಡಿಮೆಯೋ ಅಷ್ಟು ಮೊತ್ತದವರೆಗೆ ಒಮ್ಮೆ ಮಾತ್ರ ಇದನ್ನು ಅನುಮತಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಈಗ, ಹೊಸ ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ ನಿಯಮದೊಂದಿಗೆ, ಕನಿಷ್ಠ 12 ತಿಂಗಳ ಸೇವೆಯ ನಂತರ ಎಲ್ಲಾ ಭಾಗಶಃ ಹಿಂಪಡೆಯುವಿಕೆಗೆ ಅವಕಾಶವಿದೆ.
ಮೊದಲು, ಬಡ್ಡಿ ಅಥವಾ ಸ್ವಾಧೀನ ವೆಚ್ಚದೊಂದಿಗೆ ಒಟ್ಟು ಪಾಲಿನ 90% ವರೆಗೆ ಒಮ್ಮೆ ಹಿಂಪಡೆಯಲು ಅವಕಾಶವಿತ್ತು. ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಂಸ್ಕರಣೆಯು ವಹಿವಾಟುಗಳನ್ನು ಸುಗಮಗೊಳಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿರುವುದರಿಂದ ಅದೇ ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ಮುಂದುವರೆದಿದೆ.
ಈ ಹಿಂದೆ, ವಸತಿ ಸಾಲ ಮರುಪಾವತಿಗಾಗಿ ಇಪಿಎಫ್ ಸದಸ್ಯರು ತಮ್ಮ ಸೇವಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆ 36 ತಿಂಗಳ ಮೂಲ ವೇತನ + ಡಿಎ ಅಥವಾ ಒಟ್ಟು ಬಾಕಿ ಅಥವಾ ಬಾಕಿ ಸಾಲ, ಯಾವುದು ಕಡಿಮೆಯೋ ಅದನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಬಹುದಿತ್ತು. ಹೊಸ EPFO 3.0 ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಅದೇ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ ಆದರೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿನಂತಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಇನ್ನೂ ಸರಳಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.