ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಇಪಿಎಫ್ಒ ತನ್ನ ಚಂದಾದಾರರಿಗಾಗಿ ಹೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲಿದೆ.
ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ (EPFO)ಯ ಹೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಇಪಿಎಫ್ಒ 3.0 ಪ್ರಯೋಗಗಳು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದು ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಹೊಸ ಡಿಜಿಟಲ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇದು ಲಭ್ಯವಾಗಲಿದೆ.
ನೌಕರರ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ (EPFO) ತನ್ನ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ಚಂದಾದಾರರಿಗಾಗಿ ಹೊಸ ಡಿಜಿಟಲ್ ಕ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲು ಭರ್ಜರಿ ತಯಾರಿ ನಡೆಸಿದೆ. ಈ ಹೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಪ್ರಯೋಗಗಳು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಇಪಿಎಫ್ಒ 3.0 (EPFO 3.0) ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಲಭ್ಯವಾಗಲಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಇಪಿಎಫ್ಒದ ಹೊಸ ಐಟಿ ವೇದಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿರುವ ಕೇಂದ್ರ ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಚಿವ ಮನ್ಸುಖ್ ಮಾಂಡವಿಯಾ, ಇಪಿಎಫ್ಒ 3.0 ದಲ್ಲಿ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿಯ ಚಂದಾದಾರರು ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ಮುಂದೆ ಪಿಎಫ್ ಹಣವನ್ನು ಎಟಿಎಂ ಮತ್ತು ಯುಪಿಐ ಮೂಲಕವೇ ಹಿಂಪಡೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇಪಿಎಫ್ಒ 3.0 ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಹಲವು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಆಗಿದೆ. ಹೊಸ ಇಪಿಎಫ್ಒ 3.0 ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಪಿಎಫ್ ಹಣ ಹಿಂಪಡೆಯುವಿಕೆ ತುಂಬಾ ಸುಲಭವಾಗಲಿದೆ. ಇದು ಯುಪಿಐ ಪಾವತಿ ಗೇಟ್ವೇ ಅನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಪಿಎಫ್ ಹಣ ಹಿಂಪಡೆಯುವಿಕೆ ತುಂಬಾ ಸುಲಭವಾಗಲಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಚಂದಾದಾರರು ತಮ್ಮ ಅರ್ಹ ಪಿಎಫ್ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಗೂಗಲ್ ಪೇ, ಫೋನ್ ಪೇ ಅಥವಾ ಭೀಮ್ನಂತಹ ಯುಪಿಐ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗೆ ನೇರವಾಗಿ ವರ್ಗಾಯಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ.
ಇಪಿಎಫ್ಒ 3.0 ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಖಾತೆದಾರರು, ಪಿಎಫ್ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಲಾದ ವಿಶೇಷ ಎಟಿಎಂ ಕಾರ್ಡ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯುವ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಸಹ ಪಡೆಯಲಿದ್ದಾರೆ.
ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಇಪಿಎಫ್ಒ ಚಂದಾದಾರರಿಗೆ 'ಸ್ವಯಂ ಪಾವತಿ' ಮಿತಿಯನ್ನು 1 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಿಂದ 5 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಹೊಸ ನಿಬಂಧನೆಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಇಪಿಎಫ್ ಸದಸ್ಯರು ತಮ್ಮ ಅನಾರೋಗ್ಯ, ಮಕ್ಕಳ ಮದುವೆ, ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಥವಾ ಮನೆ ಖರೀದಿಸುವಂತಹ ತುರ್ತು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಹಸ್ತಚಾಲಿತ ಪರಿಶೀಲನೆ ಇಲ್ಲದೆ ಕೇವಲ 3 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ಹಣವನ್ನು ಖಾತೆಗೆ ಜಮಾಯಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಇಪಿಎಫ್ಒ ಪಿಎಫ್ ಹಣವನ್ನು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಹಿಂಪಡೆಯಲು ಅನುಕೂಲ ಕಲ್ಪಿಸಿದೆ ಆದರೂ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಖಾಲಿಯಾಗದಂತೆ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ಸಹ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ನಿವೃತ್ತಿ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ ಉದ್ಯೋಗಿಯ ಪಿಎಫ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಕನಿಷ್ಠ 25 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ಮೊತ್ತವನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಫ್ರೀಜ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇನ್ನುಳಿದ 50 ರಿಂದ 75% ಹಣವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಇಪಿಎಫ್ ಸದಸ್ಯರು ಹಿಂಪಡೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ.
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