EPFO ನಿಯಮದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಬದಲಾವಣೆ: ಇಪಿಎಫ್‌ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಲಾಭ

EPFO News: ಫೆಬ್ರವರಿ 1 ರಂದು 2026-27ರ ಕೇಂದ್ರ ಬಜೆಟ್ ಮಂಡಿಸಿದ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವೆ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್, ನೌಕರರ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ (EPFO)ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಐತಿಕಾಸಿಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಗೆ ಮುನ್ನುಡಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಉದ್ಯೋಗದಾತರ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಸರಳಗೊಳಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಇಪಿಎಫ್ ಸದಸ್ಯರಿಗೂ ಉತ್ತಮ ಸೇವೆ ಒದಗಿಸುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಿದೆ.
ಈ ಬಾರಿಯ ಮೋದಿ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವೆ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್, ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ (EPFO)ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಪಿಎಫ್ಒ 3.0 ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪಿಎಫ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಐತಿಹಾಸಿಕ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಂಡಿದೆ. ಏಪ್ರಿಲ್ 1, 2026ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿರುವ ಈ ಹೊಸ ಇಪಿಎಫ್ಒ ನಿಯಮಗಳು ಉದ್ಯೋಗದಾತರು ಹಾಗೂ ಉದ್ಯೋಗಸ್ಥರಿಬ್ಬರಿಗೂ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಮೂಲಕ ಪಿಎಫ್ ಸೇವೆಗಳು ಸುಲಭವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಅಂತಹ ʼಐದುʼ ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆಗಳೆಂದರೆ..
ಕೆಲವು ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿಗಳು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಸ್ವತಂತ್ರ ಪಿಎಫ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಅವುಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆಗಾಗಿ ಕಂಪನಿಗಳು ಭರಿಸಬೇಕಿದ್ದ ನಿರ್ವಹಣಾ ಶುಲ್ಕ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಪಾವತಿಗಳಿಗಾಗಿ ಇದ್ದ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಸಡಿಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಉದ್ಯೋಗದಾತರ ಬಹುಕಾಲದ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಪುರಸ್ಕರಿಸಿರುವ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಪಿಎಫ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ಗಳ ನಿರ್ವಹಣಾ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಸಡಿಲಗೊಳಿಸಿದೆ/ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿದೆ. ಇದು ಉದ್ಯೋಗದಾತರ ಆರ್ಥಿಕ ಹೊರೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಇದುವರೆಗೂ ಪಿಎಫ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ಗಳು ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ ಹಾಗೂ ನೌಕರರ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ (EPFO) ಎಂಬ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಎರಡು ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದ್ದವು. ಆದರೆ, ಇನ್ಮು ಮುಂದೆ ಪಿಎಫ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ಗಳು ʼವ್ಯಾಪಾರ ಸುಲಭೀಕರಣʼ ಯೋಜನೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಏಕರೂಪದ ನಿಯಂತ್ರಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲಿದೆ.
ವಿತ್ತ ಸಚಿವೆ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಈ ಬಾರಿಯ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಕಾಯ್ದೆ 1952ರ ಸೆಕ್ಷನ್ 17ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪಿಎಫ್ ಕೊಡುಗೆಗಳ ಮೇಲೆ ವಿಶೇಷ ರಿಯಾಯಿತಿಯನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ಕಾರದ ಈ ನಿರ್ಧಾರವು ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಕಂಪನಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ನೌಕರರಿಗೂ ಸಹ ತೆರಿಗೆ ಉಳಿತಾಯದ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನೀಡಲಿದೆ.
ಇಪಿಎಫ್ಒ ಸದಸ್ಯರು ತಮ್ಮ ಪಿಎಫ್ ಹಣವನ್ನು ವಿತ್ಡ್ರಾ ಮಾಡಲು ಇನ್ಮುಂದೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಷ್ಟಪಡಬೇಕಿಲ್ಲ. ಬದಲಿಗೆ ಎಟಿಎಂ ಹಾಗೂ ಯುಪಿಐ ಮೂಲಕ ಸುಲಭವಾಗಿ ಪಿಎಫ್ ಹಣ ಹಿಂಪಡೆಯಬಹುದು.
ಪಿಎಫ್ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸೇವೆ ಒದಗಿಸುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇಪಿಎಫ್ಒ 3.0 ಸೇವೆಯು ಏಪ್ರಿಲ್ 1, 2026 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಪಿಎಫ್ ಸದಸ್ಯರು ಎಐ ಚಾಟ್ಬಾಟ್ ಸಹಾಯದಿಂದ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಇಪಿಎಫ್ ಸದಸ್ಯರ ಕುಂದುಕೊರತೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಸಹ ನೀಡುತ್ತದೆ.