EPFO 3.0 EPS-95 Pension Hike: ನಿನ್ನೆ (ಮಾರ್ಚ್ 16) ಲೋಕಸಭೆ ಕಲಾಪದ ವೇಳೆ ಇಪಿಎಫ್ಒ 3.0 ಜಾರಿಯಿಂದಾಗುವ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಹಾಗೂ ಇಪಿಎಸ್-95 ಪಿಂಚಣಿ ಹೆಚ್ಚಳದ ಕುರಿತು ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದೆ.
ನಿನ್ನೆ (ಮಾರ್ಚ್ 16) ಲೋಕಸಭೆಯ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಹಣಕಾಸು, ನೌಕರರ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸುಧಾರಣೆಗಳು, ಇಪಿಎಸ್-95 ಪಿಂಚಣಿ ಹೆಚ್ಚಳ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇಪಿಎಫ್ಒ 3.0 ಸುಧಾರಣೆಗಳು ಹಾಗೂ ಇಪಿಎಸ್-95 ಕನಿಷ್ಠ ಪಿಂಚಣಿ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ ಮಹತ್ವದ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದೆ.
ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ (EPFO) ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಸರಳಗೊಳಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇಪಿಎಫ್ಒ 3.0 ಅನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಇದು ಇಪಿಎಫ್ ಕ್ಲೇಮ್ ಇತ್ಯರ್ಥಗಳನ್ನು ವೇಗಗೊಳಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಪಿಂಚಣಿ ಪಾವತಿ ಸೇವೆಗಳು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಲಿದೆ ಎಂದು ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.
ಇಪಿಎಫ್ಒ 3.0 ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ಜನವರಿ 2025ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾದ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ಪಿಂಚಣಿ ಪಾವತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ (ಸಿಪಿಪಿಎಸ್) ಯಾವುದೇ ನಿಗದಿತ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಶಾಖೆಯ ಮೂಲಕ 70 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ವೇಗವಾಗಿ ಪಿಂಚಣಿ ವಿತರಣೆಯನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದೆ.
ಇಪಿಎಫ್ಒ 3.0 ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಆಟೋ-ಕ್ಲೇಮ್ ಇತ್ಯರ್ಥ ಮಿತಿಯನ್ನು 1 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಿಂದ 5 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ 3.52 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕ್ಲೇಮ್ಗಳನ್ನು ಡಿಜಿಟಲ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಇಪಿಎಫ್ಒ 3.0 ಕೇವಲ ಕ್ಲೈಮ್ ಇತ್ಯರ್ಥಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಖಾಸಗಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ತಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಬದಲಾಯಿಸಿದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪಿಎಫ್ ಖಾತೆ ವರ್ಗಾವಣೆಯನ್ನು ಸರಳೀಕರಿಸಿದೆ, ಇದು 70 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ವರ್ಗಾವಣೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಚೋದಿಸಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೌಕರರ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆ (EPS-95) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಪಿಂಚಣಿ 1,000 ರೂ.ಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಸಿವ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿರುವ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ ಬಜೆಟ್ ನೆರವಿನ ಮೂಲಕ ಇಪಿಎಸ್-95 ಪಿಂಚಣಿ ₹1,000ಗಳಲ್ಲೇ ಮುಂದುವರೆಯಲಿದೆ ಎಂದು ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದೆ.