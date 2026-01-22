EPFO 3.0 ಜಾರಿ: ಇನ್ಮುಂದೆ ಪಿಎಫ್‌ ಸದಸ್ಯರ ಎಲ್ಲಾ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಇದೊಂದೇ ಪರಿಹಾರ!

EPFO 3.0: ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಹೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದೊಂದಿಗೆ ಇಪಿಎಫ್ಒ 3.0 ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸಿದ್ದು ಈ ಹೊಸ ಪೋರ್ಟಲ್, ಎಐ-ಚಾಲಿತ ಸ್ಥಳೀಯ ಭಾಷೆಯ ಬೆಂಬಲ, ಕೋರ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಸಂಘಟಿತ ಮತ್ತು ಅಸಂಘಟಿತ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ವಿಸ್ತೃತ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.
ನೌಕರರ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ (EPFO) ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿನ ಪ್ರಮುಖ ಸುಧಾರಣೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮಹತ್ವದ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಇಪಿಎಫ್ಒ 3.0 ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ತಯಾರಿ ನಡೆಸಿದೆ. ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಈ ಕ್ರಮದಿಂದಾಗಿ ಇನ್ಮುಂದೆ ಪಿಎಫ್ ಸದಸ್ಯರ ಎಲ್ಲಾ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಒಂದೇ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗಲಿದೆ.
ಲಭ್ಯವಿರುವ ಮಾಹಿತಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಇಪಿಎಫ್ಒ 3.0 ಅನ್ನು ನಿವೃತ್ತಿ ನಿಧಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪದ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ರೂಪಾಂತರವಾಗಿದ್ದು ಈ ಹೊಸ ಪೋರ್ಟಲ್ ಬ್ಯಾಕೆಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಸದಸ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಸಂವಹನ ನಡೆಸಲು AI- ಚಾಲಿತ ಭಾಷಾ ಅನುವಾದ ಪರಿಕರಗಳ ಬಳಕೆಗಳು ಲಭ್ಯವಿರಲಿವೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವಂತೆಯೇ ಕೋರ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಶೈಲಿಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಸಿಗಲಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಂಹಿತೆಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನದ ನಂತರ ಇಪಿಎಫ್ಒ ಪಾತ್ರವು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ವಿಸ್ತರಿಸಲಿದೆ. ನಿವೃತ್ತಿ ನಿಧಿ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಸಂಘಟಿತ ವಲಯದ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಅಸಂಘಟಿತ ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನೂ ಒಳಗೊಳ್ಳುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಇದು ಗಿಗ್ ಮತ್ತು ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದ್ರತಾ ನಿಧಿಯಿಂದ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಇಪಿಎಫ್ಒ 3.0 ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪಿಎಫ್ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ (ಎಲ್ಲಾ ಸಂಘಟಿತ ಮತ್ತು ಅಸಂಘಟಿತ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ) ಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳು, ಖಾತೆಯನ್ನು ಯಾವ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ, ಯಾವ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ನೋಂದಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ, ದೇಶದ ಯಾವುದೇ ಇಪಿಎಫ್ಒ ಕಚೇರಿಯಿಂದ ಕುಂದುಕೊರತೆಗಳು ಮತ್ತು ಸೇವಾ ವಿನಂತಿಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ.
ನೌಕರರ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸಂಸ್ಥೆಯು ತನ್ನ ಸದಸ್ಯರ ಅನುಭವವನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಸುಧಾರಿಸಲು ಪಿಎಫ್ ಸದಸ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಅವರ ಸ್ಥಳೀಯ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಂವಹನ ನಡೆಸಲು AI-ಆಧಾರಿತ ಅನುವಾದ ಪರಿಕರಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅವಲಂಬಿಸಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
EPFO 3.0 ಸುಧಾರಣೆಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವ ಹಂತದಲ್ಲಿವೆ. ಬಹು ನಿರೀಕ್ಷಿತ UPI-ಸಂಯೋಜಿತ ಹಿಂಪಡೆಯುವಿಕೆ ಸೌಲಭ್ಯವು ಏಪ್ರಿಲ್ ವೇಳೆಗೆ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಇದು ಎಟಿಎಂನಿಂದ ಪಿಎಫ್ ಹಣ ವಿತ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಲು ಕೂಡ ಸಹಕಾರಿ ಆಗಲಿದೆ.
BHIM ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಬಳಸಿಕೊಂಡು UPI ಮೂಲಕ ಪಿಎಫ್ ಹಣ ಹಿಂಪಡೆಯುವಿಕೆಯನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಲು EPFO ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಒಟ್ಟು EPF ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್, ಹಿಂಪಡೆಯಲು ಅರ್ಹವಾದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕಡ್ಡಾಯ ಕನಿಷ್ಠ 25% ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ನಿಯಮವನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವುದು ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ.
ಇಪಿಎಫ್ಒ ಈಗಾಗಲೇ ಉದ್ಯೋಗದಾತರ ಪರಿಶೀಲನೆಯಿಲ್ಲದೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿವರಗಳ ಸ್ವಯಂ ತಿದ್ದುಪಡಿಯನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಿದೆ. ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸದಸ್ಯರು ಈಗ ಹೆಸರು, ಹುಟ್ಟಿದ ದಿನಾಂಕ, ಲಿಂಗ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆ, ಪೋಷಕರ ಹೆಸರುಗಳು, ವೈವಾಹಿಕ ಸ್ಥಿತಿ, ಸಂಗಾತಿಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ಸೇರುವ ಅಥವಾ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ತೊರೆಯುವ ದಿನಾಂಕಗಳಂತಹ ವಿವರಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು.
ಇಪಿಎಫ್ಒ 3.0 ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ, ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಬ್ಯಾಂಕ್ ತರಹದ, ಭಾಷೆಯ ಒಳಗೊಳ್ಳುವ, ವೇಗವಾದ ಮತ್ತು ವಿಸ್ತರಿಸಬಹುದಾದಂತೆ ಮಾಡುವುದು. ಇದು ಇಪಿಎಫ್ ಸದಸ್ಯರ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಇಪಿಎಫ್ಒ ಸುಮಾರು 8 ಕೋಟಿ ಸಕ್ರಿಯ ಪಿಎಫ್ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಸುಮಾರು ₹28 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಮೊತ್ತದ ನಿಧಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇಪಿಎಫ್ಒ 3.0 ಕೋರ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಪರಿಹಾರವು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. Disclaimer: ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಮಾಹಿತಿ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ಮತ್ತು ನಿಖರವಾದ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಅಧಿಕೃತ ಸರ್ಕಾರಿ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಲು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.