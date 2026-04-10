EPFO 3.0 News: ಖಾಸಗಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣವೂ ಕಾಡುವ ಸಮಸ್ಯೆ ಎಂದರೆ ಉದ್ಯೋಗ ಕಡಿತ ಭೀತಿ. ನೀವೂ ಈ ಭೀತಿಯನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ ಅನಿವಾರ್ಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ರಕ್ಷಣೆ ಒದಗಿಸಲು ನೌಕರರ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ (EPFO) ಹೊಸ ನಿಯಮಗಳಡಿಯಲ್ಲಿ 75% ಪಿಎಫ್ ಹಣ ವಿತ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಇಪಿಎಫ್ಒ 3.0 ಪಿಎಫ್ ಹಿಂಪಡೆಯುವಿಕೆ ನಿಯಮವೇನು? ಇದು ಯಾರಿಗೆ? ಹೇಗೆ? ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನೀಡಲಿದೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ನೀವೂ ಖಾಸಗಿ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ವಜಾಗೊಳಿಸುವಿಕೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಸಂಗತಿ. ಆದರೆ, ʼಉದ್ಯೋಗ ಕಡಿತ ಭೀತಿʼ ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣವೂ ಸಹ ಖಾಸಗಿ ನೌಕರರನ್ನು ಕಾಡುತ್ತದೆ. ಕೆಲಸ ಕಳೆದುಕೊಂಡರೆ ಕುಟುಂಬ ನಡೆಸುವುದು ಹೇಗೆ? ಹಣಕಾಸಿನ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬ ಭಯ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಕುಗ್ಗಿಸಿಬಿಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಭಯಪಡಬೇಕಾದ ಅವಶ್ಯಕತೆಯೇ ಇಲ್ಲ. ಇಪಿಎಫ್ಒ 3.0 ಪಿಎಫ್ ಹಣ ಹಿಂಪಡೆಯುವಿಕೆಯ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿದ್ದು, ನಿರುದ್ಯೋಗದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೀವು ದುಡಿಯುವಾಗ ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡಿದ ನೌಕರರ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ (EPFO)ಯ ಹೂಡಿಕೆ ನಿಮಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಕೆಲವರು ಇಪಿಎಫ್ಒ ಹೂಡಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಯೋಚಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ನಿವೃತ್ತಿ, ನಿರುದ್ಯೋಗದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಪಿಎಫ್ಒದಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿರುವ ಹಣ ತುರ್ತು ನಿಧಿ ಅಥವಾ ಸುರಕ್ಷತಾ ಜಾಲವಾಗಿ ಬೆಂಬಲಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆ. ನೌಕರರ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ (EPFO) ತನ್ನ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ 75% ವರೆಗಿನ ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಸಹ ಸರಳಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಇಪಿಎಫ್ಒ ತನ್ನ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಇಪಿಎಫ್ನಲ್ಲಿರುವ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯುವ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಸರಳೀಕರಿಸಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ತುರ್ತು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ನೌಕರರು ತಮಮ್ ಹಣವನ್ನು ಸುಲಭವಾಹಿ ಹಿಂಪಡೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ. ಇಪಿಎಫ್ಒದ ಹೊಸ ಚೌಕಟ್ಟು ಹಿಂಪಡೆಯುವಿಕೆ ವರ್ಗಗಳನ್ನು 13 ರಿಂದ ಮೂರು ವಿಶಾಲ ಗುಂಪುಗಳಿಗೆ ಇಳಿಸಿದೆ. ಇದರರ್ಥ ಇಪಿಎಫ್ ಸದಸ್ಯರು ತಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಲು ಕೇವಲ ಮೂರು ಸರಳ ವರ್ಗಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ.
ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಹಿಂಪಡೆಯುವಿಕೆಗೆ ಮೂರು ಪ್ರಮುಖ ವರ್ಗಗಳೆಂದರೆ: ಅಗತ್ಯ ಅಗತ್ಯಗಳು, ಗೃಹ ಅಗತ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಭಗಳು. ಈ ಮೂರು ವರ್ಗಗಳು ಪಿಎಫ್ ಸದಸ್ಯರು ತಮ್ಮ ಹಣವನ್ನು ಯಾವಾಗ ಮತ್ತು ಹೇಗೆ ಹಿಂಪಡೆಯಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಸುಲಭಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಇಪಿಎಫ್ಒ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ನಿರುದ್ಯೋಗದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹಿಂಪಡೆಯುವಿಕೆಗಳು "ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಭಗಳು" ಎಂಬ ವರ್ಗದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತವೆ.
ಇಪಿಎಫ್ಒ ಹೊಸ ನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರ, ಖಾಸಗಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಕೆಲಸದಿಂದ ವಜಾಗೊಂಡಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಇನ್ನಾವುದೇ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಕೆಲಸ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ನಿರುದ್ಯೋಗಿ ಆಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಇಪಿಎಫ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ನ ಶೇ. 100ರಷ್ಟು ಪಿಎಫ್ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಬಹುದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗಿ ಮತ್ತು ಕಂಪನಿಯ ಕೊಡುಗೆಗಳೆರಡೂ ಸಹ ಸೇರಿವೆ. ಆದರೆ, ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಕೆಲವು ನಿಯಮಗಳು ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತವೆ.
ಯಾವುದೇ ಉದ್ಯೋಗಿಯು ಕೆಲಸ ಕಳೆದುಕೊಂಡರೆ ಅಥವಾ ಕಂಪನಿಯು ಅವರನ್ನು ವಜಾಗೊಳಿಸಿದರೆ, ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಪಿಎಫ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಲು ಅವಕಾಶವಿದ್ದರೂ ಸಹ ಪಿಎಫ್ ಬಾಕಿ ಮೊತ್ತದ 75 ಪ್ರತಿಶತದವರೆಗಿನ ಹಣವನ್ನು ಮಾತ್ರ ತಕ್ಷಣವೇ ಹಿಂಪಡೆಯಬಹುದು. ಒಂದೊಮ್ಮೆ ಸತತ 12 ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ನಿರುದ್ಯೋಗಿಯಾಗಿಯೇ ಉಳಿದಿದ್ದರೆ ವರ್ಷದ ಬಳಿಕ ಇನ್ನುಳಿದ 25% ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಬಹುದು. Disclaimer: ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಮಾಹಿತಿ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ಮತ್ತು ನಿಖರವಾದ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಅಧಿಕೃತ ಸರ್ಕಾರಿ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಲು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.