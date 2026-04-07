EPFO News: ನೌಕರರ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ(EPFO)ಯ ನೂತನ ಇಪಿಎಫ್ಒ 3.0 ಹೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರಲಿದ್ದು ಇದರಿಂದ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಇಪಿಎಫ್ಒ ಯೋಜನೆಯ ಆಟೋ ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್ನಿಂದ ಪಿಂಚಣಿ ವಿತರಣೆವರೆಗೆ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಸೌಕರ್ಯಗಳು ಸಹ ಬೆರಳ ತುದಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಲಭ್ಯವಾಗಲಿದೆ. ಈ ಕುರಿತ ಮಾಹಿತಿ ನಿಮಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ (EPFO) ತನ್ನ ಡಿಜಿಟಲ್ ಚೌಕಟ್ಟನ್ನು ಆಧುನೀಕರಿಸಲು ಹೊಸ ಉಪಕ್ರಮವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದ್ದು ಇಪಿಎಫ್ಒ 3.0 ಅನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುತ್ತಿದೆ. ಸದ್ಯ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಮಾಹಿತಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಇದು ಪರೀಕ್ಷಾ ಹಂತದಲ್ಲಿದ್ದು 2026ರ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇಪಿಎಫ್ಒ 3.0 ಎಲ್ಲಾ ಇಪಿಎಫ್ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೂ ಲಭ್ಯವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇಪಿಎಫ್ಒ 3.0 ಕುರಿತು ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗ ಖಾತೆ ರಾಜ್ಯ ಸಚಿವೆ ಶೋಭಾ ಕರಂದ್ಲಾಜೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗ ಖಾತೆ ರಾಜ್ಯ ಸಚಿವೆ ಶೋಭಾ ಕರಂದ್ಲಾಜೆ, ಇಪಿಎಫ್ಒ 3.0 ಜಾರಿಯೊಂದಿಗೆ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಪಿಎಫ್ ಆಟೋ-ಕ್ಲೇಮ್ ಇತ್ಯರ್ಥಗಳು, ಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ಪಿಂಚಣಿ ಪಾವತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ (ಸಿಪಿಪಿಎಸ್) ಮತ್ತು ಇತರ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಸುಧಾರಣೆಗಳು ತುಂಬಾ ಸರಳವಾಗಲಿವೆ ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಇಪಿಎಫ್ಒ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಐಟಿ ಮತ್ತು ಸೇವಾ ಅಡಚಣೆಗಳಿಂದಾಗಿ ಪಿಎಫ್ ಗ್ರಾಹಕರು ತಮ್ಮ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯುವಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ವಿರುದ್ದ ಹೋರಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು, ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಟ್ರಸ್ಟಿಗಳು (CBT) 2025ರಲ್ಲಿ ಈ ಸುಧಾರಣಾ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಆಗಿ ಇಪಿಎಫ್ಒ 3.0 ಅನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸಿದೆ. ಇದರ ಇನ್ನಿತರ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಯೋಜನಗಳೆಂದರೆ..
ಪ್ರಸ್ತುತ ನಿಯಂತ್ರಕ ರಚನೆಯಿಂದ ಸುಗಮ ಪರಿವರ್ತನೆಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ಸಿಬಿಟಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದ್ರತಾ ಸಂಹಿತೆ, 2020 ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದ್ರತಾ ಯೋಜನೆಗಳ ಅಧಿಸೂಚನೆಯನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸಿದೆ. ಸಿಬಿಟಿ ಇಪಿಎಫ್ ವಿನಾಯಿತಿಗಳಿಗಾಗಿ ಸರಳೀಕೃತ ಪ್ರಮಾಣಿತ ಕಾರ್ಯಾಚರಣಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನ (SOP)ವನ್ನು ಸಹ ಅನುಮೋದಿಸಿದೆ. ಈ ಹೊಸ ಚೌಕಟ್ಟು ವಿನಾಯಿತಿ ಕೈಪಿಡಿ ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ SOP ಗಳನ್ನು ಅನುಸರಣೆ ಹೊರೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ ಒಂದು ಸಮಗ್ರ ದಾಖಲೆಯಾಗಿ ಸಂಯೋಜಿಸುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ಅಪ್ಡೇಟೆಡ್ ಎಸ್ಒಪಿ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸಂಗ್ರಹಣೆಗಳ ಶರಣಾಗತಿ ಮತ್ತು ವರ್ಗಾವಣೆಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುತ್ತದೆ.
ಹಸ್ತಚಾಲಿತ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಅವಧಿಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಇಪಿಎಫ್ಒ ಜೂನ್ 2025 ರಲ್ಲಿ ಸ್ವಯಂ-ಇತ್ಯರ್ಥ ಎಂದರೆ ಆಟೋ ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್ ಮಿತಿಯನ್ನು ₹ 1 ಲಕ್ಷದಿಂದ ₹ 5 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿತು. ಈ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ವಿಧಾನವನ್ನು ಖಾತೆ ವರ್ಗಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಂಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಲಭ್ಯವಿರುವ ಮಾಹಿತಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಫೆಬ್ರವರಿ 25, 2026 ರ ಹೊತ್ತಿಗೆ, ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಅಥವಾ ಉದ್ಯೋಗದಾತರ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪದ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲದೆ ಏಳು ಮಿಲಿಯನ್ (7,054,895) ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವರ್ಗಾವಣೆ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಇಪಿಎಫ್ಒದ ಅತ್ಯುನ್ನತ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ ಸಿಬಿಟಿದ ಹೊಸ ಉಪಕ್ರಮವಾದ ಇಪಿಎಫ್ಒ 3.0ನಲ್ಲಿ ಇದೀಗ ಪಿಎಫ್ ಹಣವನ್ನು ಏಕೀಕೃತ ಪಾವತಿ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ (ಯುಪಿಐ) ಮೂಲಕ ಹಿಂಪಡೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ. ಈ ನೂತನ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಇಪಿಎಫ್ಒ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಸುಗಮಗೊಳಿಸುವ ಮತ್ತು ಚಂದಾದಾರರಿಗೆ ಬಳಕೆದಾರರ ಅನುಭವವನ್ನು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಸುಧಾರಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಎಟಿಎಂ ಮೂಲಕ ಹಣ ವಿತ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಲು ಕೂಡ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ.
ಇಪಿಎಫ್ಒ 3.0 ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಇಪಿಎಫ್ ಗ್ರಾಹಕರು ಪಿಎಫ್ ಹಣವನ್ನು ವರ್ಗಾಯಿಸುವುದು ಸುಲಭವಾಗಲಿದೆ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಇದು ಪಿಎಫ್ ಹಣವನ್ನು ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡುವುದು ಸುಲಭವಾಗಲಿದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಗ್ರಾಹಕರು ತಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿರುವಂತೆ ಪಿಎಫ್ ಹಣವನ್ನು ಸಹ ಹಿಂಪಡೆಯಲು ಕೂಡ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡಲಿದೆ. ಇದು ಇಪಿಎಫ್ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಪಿಂಚಣಿ ಹಣ ಪಡೆಯುವುದನ್ನು ಸಹ ಸುಲಭಗೊಳಿಸಲಿದೆ. Disclaimer: ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಮಾಹಿತಿ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ಮತ್ತು ನಿಖರವಾದ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಅಧಿಕೃತ ಸರ್ಕಾರಿ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಲು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ