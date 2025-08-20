EPFO Alert: ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ವಂಚನೆ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಲೇ ಇವೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸೈಬರ್ ಅಪರಾಧಿಗಳು ಪಿಎಫ್ ಸದಸ್ಯರನ್ನೂ ಸಹ ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ವಂಚನೆಯ ಬಲೆ ಬೀಸುತ್ತಿದ್ದು ಈ ಹಿನ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಪಿಎಫ್ಒ ಚಂದಾದಾರರಿಗೆ ಮಹತ್ವದ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ನೀಡಿದೆ.
ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿರುವ ವಂಚನೆ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ನೌಕರರ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ-ಇಪಿಎಫ್ಒ ತನ್ನೆಲ್ಲಾ ಪಿಎಫ್ ಚಂದಾದಾರರಿಗೆ ಮಹತ್ವದ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದ್ದು, ಯಾರದ್ದೋ ಮಾತು ನಂಬಿ ಜೀವನವಿಡೀ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಸಂಪಾದಿಸಿದ ಹಣವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ ಎಂದು ಅಲರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ.
ಪಿಎಫ್ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಖಾತೆಯಿಂದ ಹಣ ಹಿಂಪಡೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಭರವಸೆ ನೀಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಹಣ ಬೇಗ ನಿಮ್ಮ ಕೈ ಸೇರುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ವಂಚನೆ ಮಾಡುವ ಜನರು ಎಲ್ಲೆಡೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಂತಹವರ ಮಾತುಗಳಿಗೆ ಮರುಳಾಗಬೇಡಿ. ಬದಲಿಗೆ ಇಪಿಎಫ್ಒ ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅಥವಾ ಕಚೇರಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆಯಿರಿ ಎಂದು ಇಪಿಎಫ್ಒ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದೆ.
ಇಪಿಎಫ್ಒ ಚಂದಾದಾರರಿಗೆ ಪಿಎಫ್ ಕ್ಲೈಮ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಈಗ ಮೊದಲಿಗಿಂತಲೂ ತುಂಬಾ ಸುಲಭವಾಗಿದೆ. ಕೆಲವೇ ಕೆಲವು ಹಂತಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಪಿಎಫ್ ಹಣವನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಹಿಂಪಡೆಯಬಹುದು.
ಒಂದೊಮ್ಮೆ ತುರ್ತಾಗಿ ಹಣದ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಲ್ಲಿ ಆಟೋ-ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್ ಸೌಲಭ್ಯದ ಮೂಲಕ 5 ಲಕ್ಷ ರೂ.ವರೆಗೆ ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಬಹುದು.
ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಈ ಮೊದಲು 1 ಲಕ್ಷ ರೂ.ವರೆಗಿನ ಮುಂಗಡ ಕ್ಲೈಮ್ಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಆಟೋ-ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಈ ಮಿತಿಯನ್ನು 5 ಲಕ್ಷ ರೂ.ವರೆಗೆ ಏರಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.