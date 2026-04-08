EPFO Alert: ಹಿಂದಿನ ಕೆಲಸದ ವಿವರಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಾಗಿ ನಮೂದಿಸಿದ್ದೀರಾ? ಈಗಲೇ ಸರಿಪಡಿಸಿ.. ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಪಿಎಫ್‌ ಹಣ ಸಿಲುಕಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು!

EPFO Alert: ನೌಕರರ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ(EPFO) ಪೋರ್ಟಲ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ಕೆಲಸದ ವಿವರಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಾಗಿ ಸೇರ್ಪಡೆ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ? ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಈಗಲೇ ಅದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಿ. ಇಲ್ಲವೇ, ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಿಎಫ್ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯುವಲ್ಲಿ ನೀವು ತೊಂದರೆ ಅನುಭವಿಸಬೇಕಾಗಬಹುದು.
ನೀವು ಖಾಸಗಿ ಉದ್ಯೋಗಸ್ಥರೇ? ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ(EPFO) ಸದಸ್ಯರೇ? ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀವು ತಿಳಿದಿರಲೇಬೇಕು. ಇಲ್ಲವಾದರೆ, ಪಿಎಫ್ ವರ್ಗಾವಣೆ, ಪಿಂಚಣಿ ಪಡೆಯುವಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗಬಹುದು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಇಪಿಎಫ್ಒ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದು, ನೀವು ಕೆಲಸ ಬದಲಾಯಿಸುವಾಗ ಹಿಂದಿನ ಕೆಲಸದ ವಿವರಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಾಗಿ ನಮೂದಿಸಿದ್ದರೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಭಯಪಡಬೇಡಿ. ಬದಲಿಗೆ, ಯುಎಎನ್ ಪೋರ್ಟಲ್ಗೆ ಲಾಗಿನ್ ಆಗಿ ಮೊದಲು ಆ ಡೇಟಾವನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಿ ಎಂದು ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದೆ.
ಇಪಿಎಫ್ಒದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸದ ವಿವರಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಾಗಿ ನಮೂದಿಸಿದ್ದರೆ ಈ 5 ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಬಹುದು:- 1. ಇಪಿಎಫ್ಒದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಉದ್ಯೋಗ ವಿವರಗಳು ತಪ್ಪಾಗುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಇದಕ್ಕೆ ಭಯಪಡಬೇಕಿಲ್ಲ. 2. ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿಯೇ ಇದನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಸರಿಪಡಿಸಬಹುದು. 3. ಯುಎಎನ್ನಲ್ಲಿ ಲಾಗಿನ್ ಆಗಿ "ಈ ಕೆಳಗಿನ ಮಾಹಿತಿ ತಪ್ಪಾಗಿದೆ" ಎಂಬ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಆರಿಸಿ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡಿ. 4. ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಿದ ನಂತರ, ಪಿಡಿಎಫ್ ತೆಗೆದು ಸಲ್ಲಿಸಿ. ನಂತರ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಸರಿಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. 5. ಇಪಿಎಫ್ಒ ನವೀಕರಣದ ನಂತರವೇ ಕ್ಲೈಮ್ ಅನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಉದ್ಯೋಗಿಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪಿಎಫ್ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಇಪಿಎಫ್ಒ ಮಾಹಿತಿಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆಯೇ ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಹೊಸ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸೇರಿದಾಗ ಹಿಂದಿನ ಕೆಲಸದ ವಿವರಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಾಗಿ ನಮೂದಿಸಿದ್ದರೆ ಪಿಎಫ್ ವರ್ಗಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಚಣೆ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಅಲ್ಲದೆ, ಪಿಎಫ್ ಸಂಬಂಧಿತ ಹಕ್ಕನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಬಹುದು. ಪಿಂಚಣಿ ಪಡೆಯುವಲ್ಲಿಯೂ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಎದುರಾಗಬಹುದು.
ಒಂದೊಮ್ಮೆ ನಿಮ್ಮ ಹಳೆಯ ಕಂಪನಿ ನಿಮ್ಮ ಇಪಿಎಫ್ಒ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತಪ್ಪಾಗಿ ನಮೂದಿಸಿದ್ದರೆ ನಾಲ್ಕೇ ನಾಲ್ಕು ಹಂತಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಇದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಬಹುದು. * ಮೊದಲಿಗೆ ಆನ್ಲೈನ್ ವರ್ಗಾವಣೆ ಕ್ಲೈಮ್ ಸಲ್ಲಿಸುವಾಗ "ಈ ಕೆಳಗಿನ ಮಾಹಿತಿ ತಪ್ಪಾಗಿದೆ" ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಆರಿಸಿ. * ಎರಡನೆಯದಾಗಿ ಸರಿಯಾದ ವಿವರಗಳನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ದಿನಾಂಕ, ಕೆಲಸದ ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ, ಉದ್ಯೋಗದಾತರ ವಿವರಗಳನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ. * ಮೂರನೆಯದಾಗಿ, ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಒಂದು ಪಿಡಿಎಫ್ ಪತ್ರವನ್ನು ರಚಿಸುತ್ತದೆ. ಅದರ ಪ್ರಿಂಟ್ಔಟ್ ತೆಗೆದು ಸಹಿ ಮಾಡಿ. * ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಸಹಿ ಮಾಡಿದ ಪತ್ರವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ಉದ್ಯೋಗದಾತರ ಮೂಲಕ ಇಪಿಎಫ್ಒ ಕಚೇರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ.
ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಇಪಿಎಫ್ಒದ ಮುಖ್ಯ ನಿಯಮವೆಂದರೆ, ನೀವು ಇಪಿಎಫ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನವೀಕರಿಸಿದ್ದರೂ ಸಹ ಇಪಿಎಫ್ಒ ಪರಿಶೀಲನೆ ಇಲ್ಲದೆ ನವೀಕರಣಗಳನ್ನು ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಇಲ್ಲ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಇಪಿಎಫ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಲಾಗಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಇಪಿಎಫ್ಒ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ನವೀಕರಿಸುವವರೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಹಕ್ಕನ್ನು ಹಳೆಯ ಡೇಟಾದೊಂದಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.