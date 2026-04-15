EPFO News: ನೌಕರರ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ(EPFO) ಸೇವಾ ಇತಿಹಾಸ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ನಕಲಿ/ತಪ್ಪಾದ ಪಿಎಫ್ ಸದಸ್ಯ ಐಡಿಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಕುಂದುಕೊರತೆಗಳನ್ನು ನೀಗಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ UANನಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಾದ ಸದಸ್ಯರ ಐಡಿಗಳನ್ನು ಡಿ-ಲಿಂಕ್ ಮಾಡುವ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ.
ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ (EPFO) ಯುನಿವರ್ಸಲ ಅಕೌಂಟ್ ನಂಬರ್ಗಳಿಗೆ (UAN) ತಪ್ಪಾಗಿ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಲಾಗಿರುವ ಪಿಎಫ್ ಸದಸ್ಯ ಐಡಿಗಳನ್ನು (MID) ಸರಿಪಡಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಕುರಿತಂತೆ ಏಪ್ರಿಲ್ 13, 2026ರಂದು ಸುತ್ತೋಲೆ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದ್ದು ಇದರಲ್ಲಿ, ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ತಪ್ಪಾದ ಸದಸ್ಯರ ಐಡಿಗಳನ್ನು ಡಿ-ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಲು ವಿನಂತಿಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದ್ದು, ಇಪಿಎಫ್ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಠೇವಣಿ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದರೂ ಸಹ, ತಪ್ಪಾಗಿ ಅಥವಾ ಸದಸ್ಯರ ಅರಿವಿಲ್ಲದೆ ರಚಿಸಿದ್ದರೆ ನಮೂದುಗಳನ್ನು ಅದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಬಹುದೆಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಇಪಿಎಫ್ಒ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಪಿಎಫ್ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ತಪ್ಪಾದ ಸದಸ್ಯ ಐಡಿಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇಪಿಎಫ್ಒದ ಈ ಕ್ರಮ ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಪಿಎಫ್ ಸದಸ್ಯರ ಗಮನಕ್ಕೆಬಾರದೆ ರಚಿಸಲಾದ ತಪ್ಪಾದ MID ಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು ಈ ಕ್ರಮವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು ನೀಡಿದೆ ಎಂದು ಇಪಿಎಫ್ಒ ತನ್ನ ಸುತ್ತೋಲೆಯಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗದಾತ ಮತ್ತು ಕ್ಷೇತ್ರ ಕಚೇರಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಬಹು ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾದ ಪರಿಶೀಲನೆಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವುದನ್ನು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತದೆ.
ಇಪಿಎಫ್ಒ ಏಪ್ರಿಲ್ 2026ರಲ್ಲಿ ಹೊರಡಿಸಿರುವ ಸುತ್ತೋಲೆ ಪ್ರಕಾರ, ಪಿಎಫ್ ಕ್ಲೈಮ್ಗಳನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೊಳಿಸಿರುವ/ಇತ್ಯರ್ಥಪಡಿಸಿರುವ/ಬಾಕಿ ಇರುವ ಅಥವಾ ಆರು ಬಾರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿರುವ ಸದಸ್ಯರ ಐಡಿಗಳನ್ನು ಡಿ-ಲಿಂಕ್ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು ಅನುಮತಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಇಪಿಎಫ್ಒ ಖಾತೆಯಿಂದ ಪ್ಪಾದ ಸದಸ್ಯ ಐಡಿಗಳ ಡಿ-ಲಿಂಕ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ಹಂತ-ಹಂತದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ:- * ಸದಸ್ಯರು ಮೊದಲಿಗೆ ಇಪಿಎಫ್ಒ ಏಕೀಕೃತ ಸದಸ್ಯ ಪೋರ್ಟಲ್ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ UAN ಮತ್ತು ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಬಳಸಿ ಲಾಗಿನ್ ಆಗಬೇಕು. * UAN ನೊಂದಿಗೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಲಾದ ಎಲ್ಲಾ ಸದಸ್ಯರ ಐಡಿಗಳನ್ನು ನೋಡಲು “ವೀಕ್ಷಿಸಿ, ನಂತರ ಸೇವಾ ಇತಿಹಾಸ”ದ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. * ತಿದ್ದುಪಡಿ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಸದಸ್ಯ ಐಡಿಯ ಎದುರಿನ "ಡಿ-ಲಿಂಕ್" ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. * ತಪ್ಪಾದ ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಡಿ-ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಲು ಕಾರಣವನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಆಧಾರ್ ಆಧಾರಿತ ಇ-ಕೆವೈಸಿ ಒಪ್ಪಿಗೆಯನ್ನು ದೃಢೀಕರಿಸಿ. * ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು ನೋಂದಾಯಿತ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾದ OTP ಅನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ. * ನಂತರ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಉದ್ಯೋಗದಾತರಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಅವರು ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ಕೊಡುಗೆ ಮತ್ತು ಕ್ಲೈಮ್ ವಿವರಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತಾರೆ. * ಉದ್ಯೋಗದಾತರು ಸಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸದಿದ್ದರೆ, ವಿನಂತಿಯನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿದರೆ ಅಥವಾ ಕೊಡುಗೆ ಮಟ್ಟಗಳು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಲಾದ ಮಿತಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದರೆ, ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ವಿವರವಾದ ಪರಿಶೀಲನೆಗಾಗಿ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಕಚೇರಿಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. * ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಅನುಸರಣಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು RPFC (ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಆಯುಕ್ತರು) ಪರಿಶೀಲಿಸಿ, ಕಾರಣಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದ ನಂತರ ಅಂತಿಮ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.
ಇಪಿಎಫ್ಒ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ತಪ್ಪಾದ ಪಿಎಫ್ ಸದಸ್ಯರ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಡಿ-ಲಿಂಕ್ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾದ ದೃಢೀಕರಣ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತದೆ. ಅವುಗಳೆಂದರೆ: * ಡಿಸೆಂಬರ್ 31, 2016 ಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ರಚಿಸಲಾದ ಸದಸ್ಯರ ಐಡಿಗಳ ಮೇಲಿನ ನಿರ್ಬಂಧಗಳು * ಬಾಕಿ ಇರುವ ಅಥವಾ ಇತ್ಯರ್ಥಪಡಿಸಲಾದ ಕ್ಲೈಮ್ಗಳು/ವರ್ಗಾವಣೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಲಾದ ಐಡಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸುವುದು * ಸದಸ್ಯರ ID ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಕೊಡುಗೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದ ಮಿತಿಗಳು
ಇಪಿಎಫ್ಒದ ಪರಿಷ್ಕೃತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಉದ್ದೇಶ ತಪ್ಪಾಗಿ ರಚಿಸಲಾದ ಅಥವಾ ಮ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಲಾದ ಸದಸ್ಯ ಐಡಿಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಿ. UAN ಸೇವಾ ಇತಿಹಾಸದ ನಿಖರತೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ನಕಲಿ ಪಿಎಫ್ ದಾಖಲೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ನೌಕರರ ಕುಂದುಕೊರತೆಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದಾಗಿದೆ. ಈ ನವೀಕರಣದೊಂದಿಗೆ, EPFO ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ದೀರ್ಘಕಾಲದ UAN ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ದೋಷಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲು ರಚನಾತ್ಮಕ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ತೆರೆದಿದೆ. ಅದಾಗ್ಯೂ, ಯಾವುದೇ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಸರಿಯಾದ ಪರಿಶೀಲನೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು. Disclaimer: ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಮಾಹಿತಿ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ಮತ್ತು ನಿಖರವಾದ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಅಧಿಕೃತ ಸರ್ಕಾರಿ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಲು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.