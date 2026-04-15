English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Photos
EPFO:‌ ಯುಎಎನ್‌ನಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಾದ ಸದಸ್ಯ ಐಡಿ‌ಗಳ ಡಿ-ಲಿಂಕ್‌ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನವೀಕರಿಸಿದ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ

EPFO News: ನೌಕರರ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ(EPFO) ಸೇವಾ ಇತಿಹಾಸ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ನಕಲಿ/ತಪ್ಪಾದ ಪಿಎಫ್‌ ಸದಸ್ಯ ಐಡಿಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಕುಂದುಕೊರತೆಗಳನ್ನು ನೀಗಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ UANನಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಾದ ಸದಸ್ಯರ ಐಡಿಗಳನ್ನು ಡಿ-ಲಿಂಕ್ ಮಾಡುವ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ. 
1 /6

ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ (EPFO) ಯುನಿವರ್ಸಲ ಅಕೌಂಟ್‌ ನಂಬರ್‌ಗಳಿಗೆ (UAN) ತಪ್ಪಾಗಿ ಲಿಂಕ್‌ ಮಾಡಲಾಗಿರುವ ಪಿಎಫ್‌ ಸದಸ್ಯ ಐಡಿಗಳನ್ನು (MID) ಸರಿಪಡಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಅಪ್ಡೇಟ್‌ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಕುರಿತಂತೆ ಏಪ್ರಿಲ್‌ 13, 2026ರಂದು ಸುತ್ತೋಲೆ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದ್ದು ಇದರಲ್ಲಿ, ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ತಪ್ಪಾದ ಸದಸ್ಯರ ಐಡಿಗಳನ್ನು ಡಿ-ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಲು ವಿನಂತಿಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದ್ದು, ಇಪಿಎಫ್ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಠೇವಣಿ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದರೂ ಸಹ, ತಪ್ಪಾಗಿ ಅಥವಾ ಸದಸ್ಯರ ಅರಿವಿಲ್ಲದೆ ರಚಿಸಿದ್ದರೆ ನಮೂದುಗಳನ್ನು ಅದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಬಹುದೆಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ. 

2 /6

ಇಪಿಎಫ್‌ಒ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಪಿಎಫ್‌ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ತಪ್ಪಾದ ಸದಸ್ಯ ಐಡಿಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇಪಿಎಫ್‌ಒದ ಈ ಕ್ರಮ ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಪಿಎಫ್‌ ಸದಸ್ಯರ ಗಮನಕ್ಕೆಬಾರದೆ ರಚಿಸಲಾದ ತಪ್ಪಾದ MID ಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು ಈ ಕ್ರಮವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು ನೀಡಿದೆ ಎಂದು ಇಪಿಎಫ್‌ಒ ತನ್ನ ಸುತ್ತೋಲೆಯಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದೆ.  ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗದಾತ ಮತ್ತು ಕ್ಷೇತ್ರ ಕಚೇರಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಬಹು ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾದ ಪರಿಶೀಲನೆಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವುದನ್ನು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತದೆ.

3 /6

ಇಪಿಎಫ್‌ಒ ಏಪ್ರಿಲ್‌ 2026ರಲ್ಲಿ ಹೊರಡಿಸಿರುವ ಸುತ್ತೋಲೆ ಪ್ರಕಾರ, ಪಿಎಫ್‌ ಕ್ಲೈಮ್‌ಗಳನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೊಳಿಸಿರುವ/ಇತ್ಯರ್ಥಪಡಿಸಿರುವ/ಬಾಕಿ ಇರುವ ಅಥವಾ ಆರು ಬಾರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿರುವ ಸದಸ್ಯರ ಐಡಿಗಳನ್ನು ಡಿ-ಲಿಂಕ್ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು ಅನುಮತಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. 

4 /6

ಇಪಿಎಫ್‌ಒ ಖಾತೆಯಿಂದ ಪ್ಪಾದ ಸದಸ್ಯ ಐಡಿ‌ಗಳ ಡಿ-ಲಿಂಕ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ಹಂತ-ಹಂತದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ:- * ಸದಸ್ಯರು ಮೊದಲಿಗೆ ಇಪಿಎಫ್‌ಒ ಏಕೀಕೃತ ಸದಸ್ಯ ಪೋರ್ಟಲ್‌ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ UAN ಮತ್ತು ಪಾಸ್‌ವರ್ಡ್ ಬಳಸಿ ಲಾಗಿನ್ ಆಗಬೇಕು. * UAN ನೊಂದಿಗೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಲಾದ ಎಲ್ಲಾ ಸದಸ್ಯರ ಐಡಿಗಳನ್ನು ನೋಡಲು “ವೀಕ್ಷಿಸಿ, ನಂತರ ಸೇವಾ ಇತಿಹಾಸ”ದ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್‌ ಮಾಡಿ. * ತಿದ್ದುಪಡಿ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಸದಸ್ಯ ಐಡಿಯ ಎದುರಿನ "ಡಿ-ಲಿಂಕ್" ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. * ತಪ್ಪಾದ ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಡಿ-ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಲು ಕಾರಣವನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಆಧಾರ್ ಆಧಾರಿತ ಇ-ಕೆವೈಸಿ ಒಪ್ಪಿಗೆಯನ್ನು ದೃಢೀಕರಿಸಿ. * ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು ನೋಂದಾಯಿತ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾದ OTP ಅನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ. * ನಂತರ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಉದ್ಯೋಗದಾತರಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಅವರು ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ಕೊಡುಗೆ ಮತ್ತು ಕ್ಲೈಮ್ ವಿವರಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತಾರೆ. * ಉದ್ಯೋಗದಾತರು ಸಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸದಿದ್ದರೆ, ವಿನಂತಿಯನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿದರೆ ಅಥವಾ ಕೊಡುಗೆ ಮಟ್ಟಗಳು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಲಾದ ಮಿತಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದರೆ, ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ವಿವರವಾದ ಪರಿಶೀಲನೆಗಾಗಿ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಕಚೇರಿಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. * ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಅನುಸರಣಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು RPFC (ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಆಯುಕ್ತರು) ಪರಿಶೀಲಿಸಿ, ಕಾರಣಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದ ನಂತರ ಅಂತಿಮ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.  

5 /6

ಇಪಿಎಫ್‌ಒ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ತಪ್ಪಾದ ಪಿಎಫ್‌ ಸದಸ್ಯರ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಡಿ-ಲಿಂಕ್‌ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾದ ದೃಢೀಕರಣ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತದೆ. ಅವುಗಳೆಂದರೆ: * ಡಿಸೆಂಬರ್ 31, 2016 ಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ರಚಿಸಲಾದ ಸದಸ್ಯರ ಐಡಿಗಳ ಮೇಲಿನ ನಿರ್ಬಂಧಗಳು * ಬಾಕಿ ಇರುವ ಅಥವಾ ಇತ್ಯರ್ಥಪಡಿಸಲಾದ ಕ್ಲೈಮ್‌ಗಳು/ವರ್ಗಾವಣೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಲಾದ ಐಡಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸುವುದು * ಸದಸ್ಯರ ID ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಕೊಡುಗೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದ ಮಿತಿಗಳು  

6 /6

ಇಪಿಎಫ್‌ಒದ ಪರಿಷ್ಕೃತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಉದ್ದೇಶ ತಪ್ಪಾಗಿ ರಚಿಸಲಾದ ಅಥವಾ ಮ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಲಾದ ಸದಸ್ಯ ಐಡಿಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಿ. UAN ಸೇವಾ ಇತಿಹಾಸದ ನಿಖರತೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ನಕಲಿ ಪಿಎಫ್ ದಾಖಲೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ನೌಕರರ ಕುಂದುಕೊರತೆಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದಾಗಿದೆ. ಈ ನವೀಕರಣದೊಂದಿಗೆ, EPFO ​​ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ದೀರ್ಘಕಾಲದ UAN ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ದೋಷಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲು ರಚನಾತ್ಮಕ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ತೆರೆದಿದೆ. ಅದಾಗ್ಯೂ, ಯಾವುದೇ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಸರಿಯಾದ ಪರಿಶೀಲನೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು.  Disclaimer: ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಮಾಹಿತಿ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ಮತ್ತು ನಿಖರವಾದ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಅಧಿಕೃತ ಸರ್ಕಾರಿ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಲು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.  

EPFO EPFO Update PF De-link Incorrect member ID UAN EPFO News PF Wrond Member ID ಇಪಿಎಫ್‌ಒ

Next Gallery

