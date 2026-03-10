English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • EPFO ನಿಯಮದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಬದಲಾವಣೆ: ಇಂತಹ ಇಪಿಎಫ್‌ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ನೇರ ಪ್ರಯೋಜನ

EPFO ನಿಯಮದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಬದಲಾವಣೆ: ಇಂತಹ ಇಪಿಎಫ್‌ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ನೇರ ಪ್ರಯೋಜನ

EPFO New Rule: ನೌಕರರ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ (EPFO) ತನ್ನ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿಯ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯ ಪಿಎಫ್‌ ಖಾತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಂಡಿದೆ.
ತಿಂಗಳ ವೇತನ ಪಡೆಯುವ ಪ್ರತಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ (EPFO)ಯಲ್ಲಿ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಖಾತೆ ತೆರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಖಾತೆಗೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಉದ್ಯೋಗಿಯ ವೇತನದಿಂದ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಜಮಾ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪಿಎಫ್‌ ಹಣವನ್ನು ನಿವೃತ್ತಿಯ ನಿಧಿ ಎಂತಲೇ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ನೌಕರ ಕೆಲಸ ಕಳೆದುಕೊಂಡಾಗ ಅಥವಾ ನಿವೃತ್ತರಾದಾಗ ಈ ಹಣ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದೀಗ ಪಿಎಫ್‌ ಹಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂದಿಸಿದಂತೆ ಇಪಿಎಫ್‌ಒ ತನ್ನ ನಿಯಮದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದೆ. 

ನೌಕರರ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ (ಇಪಿಎಫ್) ಖಾತೆಯನ್ನು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಿದ ಹಾಗೂ  ₹1,000 ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಪಿಎಫ್‌ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಹೊಂದಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಸದಸ್ಯರಿಗೂ ಇಪಿಎಫ್‌ಒದ ಹೊಸ ನಿಯಮ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ.

ಇಪಿಎಫ್‌ಒ ₹1,000 ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಹೊಂದಿರುವ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ಆಟೋ-ಕ್ರೆಡಿಟ್ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಇದು ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡದ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ಅಂದರೆ, ನಿಷ್ಕ್ರಿಯ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ.    

ಇಪಿಎಫ್‌ಒ ಪರಿಚಯಿಸಿರುವ ಈ ಆಟೋ-ಕ್ರೆಡಿಟ್‌ ನಿಯಮದನ್ವಯ, ₹1,000 ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಹೊಂದಿರುವ ಖಾತೆಗಳು ನಿಷ್ಕ್ರಿಯವಾಗಿದ್ದರೆ, ಮೊತ್ತವು ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ಅವರ ಖಾತೆಗೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಗುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ, ಮೊತ್ತವನ್ನು ಇಪಿಎಫ್ ಖಾತೆಗೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಲಾದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಇಪಿಎಫ್‌ಒ ಖಾತೆದಾರರು ತಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ ಖಾತೆಯನ್ನು ಆಧಾರ್‌ಗೆ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಿರಬೇಕು.

ಇಪಿಎಫ್ ಖಾತೆಯನ್ನು ತೆರೆದ ನಂತರ, ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಅದಕ್ಕೆ ಜಮಾ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯೋಗಿ ಬೇರೆ ಕಂಪನಿಗೆ ಬದಲಾದಾಗ ಹಳೆಯ ಪಿಎಫ್‌ ಖಾತೆಯನ್ನು ಹೊಸ ಪಿಎಫ್‌ ಖಾತೆಯೊಂದಿಗೆ ಲಿಂಕ್‌ ಮಾಡಿರಬೇಕು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, 3 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಎಂದರೆ 36 ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ಈ ಖಾತೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಹಣ ಜಮಾ ಆಗದಿದ್ದರೆ ಈ ಖಾತೆ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯವಾಗುತ್ತದೆ. 

ಈ ಆಟೋ-ಕ್ರೆಡಿಟ್ ನಿಯಮಗಳು 55 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ನಂತರವೂ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತವೆ. ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡದ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಮೊದಲೇ ತಿಳಿಸಿದಂತೆ ₹ 1,000 ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಮೊತ್ತ ಹೊಂದಿರುವ ಇಪಿಎಫ್‌ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಇದರಿಂದ ಅನುಕೂಲವಾಗಲಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಪಿಎಫ್‌ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಹೊಂದಿರುವ ಇಪಿಎಫ್ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ಇದು ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕವೇ ಹಿಂಪಡೆಯಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. Disclaimer: ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಮಾಹಿತಿ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ.  ಇತ್ತೀಚಿನ ಮತ್ತು ನಿಖರವಾದ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಅಧಿಕೃತ ಸರ್ಕಾರಿ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಲು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.  

EPFO New Rules EPFO EPF PF PF Auto Settelment ಇಪಿಎಫ್‌ಒ ಇಪಿಎಫ್‌ಒ ನಿಯಮ

