EPFO: ಸೆ.01ರಿಂದ ಬದಲಾಗಲಿವೆ 5 ಪ್ರಮುಖ ನಿಯಮಗಳು, ನೌಕರಿಗಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೂ ಬಂಪರ್

EPFO News: ನೌಕರರ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ- ಇಪಿಎಫ್ಒ ಇಂದಿನಿಂದ (ಸೆ.01) ತನ್ನ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಬಂಪರ್ ಉಡುಗೊರೆ ನೀಡಲಿದೆ. ಇಪಿಎಫ್ಒ ಇಂದಿನಿಂದ 5 ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದು ತ್ವರಿತ ಪಿಎಫ್ ಕ್ಲೈಮ್ ಇತ್ಯರ್ಥದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಪಿಂಚಣಿ ಹೆಚ್ಚಳದವರೆಗೆ ಹಲವು ಅನುಕೂಲಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಲಿದೆ.
ನೌಕರರ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ- ಇಪಿಎಫ್ಒ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 01ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಐದು ಪ್ರಮುಖ ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಮುಂದಾಗಿದೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ EPF ಬಡ್ಡಿ, ತ್ವರಿತ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲೈಮ್, ಇಪಿಎಸ್-95 ಪಿಞ್ಚ್ನಿ ನವೀಕರಣ, ಯುಎಎನ್ ಲಾಗಿನ್, EDLI ವಿಮೆಗಳು ಸೇರಿವೆ. ಇಪಿಎಫ್ಒದ ಐದು ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ನಿಮ್ಮ ಮೀ ಹೇಗೆ ನೇರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ ತಿಳಿಯಿರಿ.
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 1ರಿಂದ ಇಪಿಎಫ್ ಚಂದಾದಾರರಿಗೆ 2024–25ನೇ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದ ಅನುಮೋದಿತ ಬಡ್ಡಿ ಹನ್ನ ನೇರವಾಗಿ ಪಿಎಫ್ ಖಾತೆ ಸೇರಲಿದೆ. ಇಪಿಎಫ್ ಬಾಕಿಗಳ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಡ್ಡಿ ದೊರೆಯಲಿದ್ದು ಇದು ನಿಖರವಾದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಪರಿಶೀಲನೆ, ನಿವೃತ್ತಿ ಉಳಿತಾಯಕ್ಕೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಲಿದೆ.
ಇಪಿಎಫ್ಒ ಚಂದಾದಾರರು ತುರ್ತು ಹಣಕಾಸಿನ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ಇಂದಿನಿಂದ ₹1 ಲಕ್ಷದವರೆಗಿನ ಕ್ಲೈಮ್ಗಳನ್ನು ಮೂರು ದಿನಗಳ ಒಳಗೆ (72 ಗಂಟೆಗಳ ಒಳಗೆ) ಇತ್ಯರ್ಥ ಪಡಿಸಲು ನೌಕರರ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಣಿಯಾಗಿದೆ.
ಪರಿಷ್ಕೃತ ನೌಕರರ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆ (ಇಪಿಎಸ್-95) ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಅವರ ಪಿಂಚನಿಯನ್ನು ಮರು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡಲು ಇಪಿಎಫ್ಒ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸಿದೆ. ಇದರಡಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಪಿಂಚಣಿದಾರರು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪಿಂಚಣಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ.
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 01ರಿಂದ ಇಪಿಎಫ್ಒದ ಎಲ್ಲಾ ಸೇವೆಗಳಿಗೆಆಧಾರ್-ಲಿಂಕ್ಡ್ ಯುಎಎನ್ ಲಾಗಿನ್ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿದೆ. ಇದು ಪಿಎಫ್ ಚಂದಾದಾರರಿಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಇಪಿಎಫ್ಒ ಸಂಬಂಧಿತ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸಹಾಯಕವಾಗುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ.
ಇಡಿಎಲ್ಐ ನೌಕರರ ಠೇವಣಿ ಸಂಬಂಧಿತ ವಿಮಾ ಯೋಜನೆಯಾಗಿದ್ದು ಇದೀಗ ಇಪಿಎಫ್ಒ ಇದನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸಿದೆ. ಇಂದಿನಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ನೌಕರರ ದುರದೃಷ್ಟಕರ ಮರಣದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಮಾ ರಕ್ಷಣೆ ದೊರೆಯಲಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ, ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವು ಸಿಕ್ಕಂತಾಗುತ್ತದೆ.