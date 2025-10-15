ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ EPFO ​​ಬಿಗ್ ಶಾಕ್.. ಹಣ ಪಡೆಯಲು ಇನ್ನೂ 1 ವರ್ಷ ನೀವು ಕಾಯಲೇಬೇಕು!

EPFO big news : ಪಿಎಫ್ ಖಾತೆದಾರರಿಗೆ 100% ಪ್ರತಿಶತ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯುವ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ತರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಎರಡು ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದೆ. 12 ತಿಂಗಳ ನಿರುದ್ಯೋಗದ ನಂತರ ಪೂರ್ಣ ಹಣವನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಅವಕಾಶವಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಈಗ ಹೊಸ ನಿಯಮವನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗಿದೆ..
ಇಪಿಎಫ್ಒ ಚಂದಾದಾರರಿಗೆ 100 ಪ್ರತಿಶತ ಹಣ ಹಿಂಪಡೆಯುವಿಕೆಯ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿಯ ಹೊರತಾಗಿ, ಸರ್ಕಾರವು ಒಂದು ಆಘಾತವನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ನೌಕರರ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ (EPFO) ಸದಸ್ಯರು ತಮ್ಮ ಪಿಎಫ್ (ಪ್ರಾವಿಡೆಂಟ್ ಫಂಡ್) ಮೊತ್ತವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹಿಂಪಡೆಯಲು ಈಗ 12 ತಿಂಗಳ ನಿರುದ್ಯೋಗವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರರ್ಥ ಅವರು ಕೆಲಸ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಒಂದು ವರ್ಷದ ನಂತರವೇ ಪಿಎಫ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಅದೇ ರೀತಿ, ಪಿಂಚಣಿ ನಿಧಿಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹಿಂಪಡೆಯಲು 36 ತಿಂಗಳ ನಿರುದ್ಯೋಗದ ಅವಧಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಚಿವ ಮನ್ಸುಖ್ ಮಾಂಡವಿಯಾ ಅವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಇಪಿಎಫ್ಒ ಕೇಂದ್ರೀಯ ಟ್ರಸ್ಟಿಗಳ ಮಂಡಳಿಯ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಈ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹೊಸ ನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರ, ಸದಸ್ಯರು ತಮ್ಮ ಜೀವನದುದ್ದಕ್ಕೂ ತಮ್ಮ ಪಿಎಫ್ ಖಾತೆ ನಿಧಿಯ ಕನಿಷ್ಠ 25 ಪ್ರತಿಶತವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿರುವ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ, ಕೆಲಸ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ನಂತರ ಎರಡು ತಿಂಗಳ ನಿರಂತರ ನಿರುದ್ಯೋಗದ ನಂತರ ಪಿಎಫ್ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹಿಂಪಡೆಯಬಹುದು. ಅಲ್ಲದೆ, ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ, ಅನೇಕ ಸದಸ್ಯರು ತಮ್ಮ ಪಿಎಫ್ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹಿಂಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರು.
ಹೊಸ ನಿಯಮಗಳ ವಿವರಗಳು : ಸಚಿವ ಮಾಂಡವಿಯ ಅವರು, "ಪಿಎಫ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತದ 25 ಪ್ರತಿಶತವನ್ನು ಶಾಶ್ವತ ಠೇವಣಿಯಾಗಿ ಇಡಬೇಕು. ಉಳಿದ 75 ಪ್ರತಿಶತವನ್ನು ಸದಸ್ಯರು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಆರು ಬಾರಿ ಹಿಂಪಡೆಯಬಹುದು" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಸೋಮವಾರ ನಡೆದ ಮಂಡಳಿಯ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಈ ತಿದ್ದುಪಡಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಯಿತು. ಹೊಸ ಯೋಜನೆಯು ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಅಗತ್ಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹಣವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸಚಿವರು ವಿವರಿಸಿದರು. ಖಾತೆ ಮುಚ್ಚುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿಡಲು ಇದು ಅವರಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.
25% ನಿಯಮದ ಹಿಂದಿನ ಕಲ್ಪನೆ : ಈ ನಿಯಮವನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲು ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ - EPFO ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಶೇಕಡಾ 87 ರಷ್ಟು ಸದಸ್ಯರು ತಮ್ಮ PF ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 1 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಹಣವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು, ಕನಿಷ್ಠ ನಿಧಿಯ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಿದೆ ಎಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಸಚಿವ ಮಾಂಡವಿಯಾ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿ, ಸದಸ್ಯರು ತಮ್ಮ ಪಿಎಫ್ ನಿಧಿಯ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು ಪಿಂಚಣಿ ಖಾತೆಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸುವ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಸಹ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಚಿವಾಲಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ತಿದ್ದುಪಡಿಯಿಂದಾಗಿ ಸುಮಾರು 30 ಕೋಟಿ ಇಪಿಎಫ್ಒ ಸದಸ್ಯರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಇಪಿಎಫ್ಒ ವಾರ್ಷಿಕ 8.25 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ಬಡ್ಡಿದರವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಈ ಬಡ್ಡಿಯು ಸಂಯುಕ್ತದ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಸಹ ಪಡೆಯುವುದರಿಂದ, ಸದಸ್ಯರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದ ನಿವೃತ್ತಿ ನಿಧಿಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಬಹುದು.
ಹೀಗಾಗಿ, ಹೊಸ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಹಣವನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಪಡೆಯಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡುವುದಲ್ಲದೆ, ನಿವೃತ್ತಿಯ ನಂತರ ಆರ್ಥಿಕ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತವೆ. ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಅನುಕೂಲತೆ, ಪಾರದರ್ಶಕತೆ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈ ತಿದ್ದುಪಡಿಯು ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಹೆಜ್ಜೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಚಿವಾಲಯದ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ.