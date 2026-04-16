EPFO UAN Activation: ನೌಕರರ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ (EPFO) ಸದಸ್ಯರು ತಮ್ಮ ಪಿಎಫ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಕೆವೈಸಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವುದರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸಕ್ಕಾದರೂ ಸಹ ಯುಎಎನ್ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿರುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಇದೀಗ ಇಪಿಎಫ್ಒ ಯುಎಎನ್ ಸಕ್ರಿಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮಹತ್ವದ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿದೆ.
ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ (EPFO) ಯುಎಎನ್ ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿದೆ. ಇಪಿಎಫ್ಒ ಹೊಸ ಕ್ರಮದ ಪ್ರಕಾರ, ಇನ್ಮುಂದೆ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸದಸ್ಯರು ಇಪಿಎಫ್ಒ ಪೋರ್ಟಲ್ನಲ್ಲಿ ಎಂದರೆ ಅದರ ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಯುಎಎನ್ ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇಪಿಎಫ್ ಸದಸ್ಯರು ಯುಎಎನ್ ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಲು ಇಪಿಎಫ್ಒ ಪೋರ್ಟಲ್ನಲ್ಲಿ ಲಿಂಕ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಮನ್ನು UMANG ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗೆ ಮರುನಿರ್ದೇಶಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಇಪಿಎಫ್ಒ ಸದಸ್ಯರು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಯುಎಎನ್ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಅದನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ, ನೀವು ಇಪಿಎಫ್ಒ ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ಬದಲಾಗಿ, UMANG ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಕೆಳಗೆ ತಿಳಿಸಲಾದ ಹಂತಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿದರೆ ಸಾಕು.
ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸದಸ್ಯರು ಇಪಿಎಫ್ಒಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಯಾವುದೇ ಸೇವೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಅದರ ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, UAN ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುವಿಕೆ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಗ್ರಾಹಕರು ಸದಸ್ಯರ ಪೋರ್ಟಲ್ಗೆ ಹೋದಾಗ, ಅವರು "UAN ಅನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಿ" ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ, ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುವಿಕೆಗಾಗಿ UMANG ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗೆ ಹೋಗಲು ಕೇಳುವ ಪಾಪ್-ಅಪ್ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸದಸ್ಯರು ತಮ್ಮ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ಬುಕ್ ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಹಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯುವವರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ನಡೆಸಲು UAN (ಯುನಿವರ್ಸಲ್ ಖಾತೆ ಸಂಖ್ಯೆ) ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಯುಎಎನ್ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಗ್ರಾಹಕರು ತಮ್ಮ ಪಿಎಫ್ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಉದ್ಯೋಗಿಗೆ ಕಂಪನಿಯು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ನಿಮ್ಮ PF ಖಾತೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಹಣವನ್ನು ಜಮಾ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಸರಳವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಪಾಸ್ಬುಕ್ ಅನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಕೆಲಸ ಬಿಟ್ಟ ನಂತರ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಲು UAN ಅನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುವುದು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿದೆ.
ಉದ್ಯೋಗ ಬದಲಾಯಿಸಿದಾಗ ಇಪಿಎಫ್ಒ ಸದಸ್ಯರು ತಮ್ಮ ಹಳೆಯ ಪಿಎಫ್ ಖಾತೆಯಿಂದ ಹೊಸ ಪಿಎಫ್ ಖಾತೆಗೆ ಹಣವನ್ನು ವರ್ಗಾಯಿಸಲು ಯುಎಎನ್ ಖಾತೆ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿರುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಅಲ್ಲದೆ, ಇಪಿಎಫ್ ನಿಮ್ಮ ಪಿಎಫ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಕೆವೈಸಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು, PAN ಕಾರ್ಡ್, ಆಧಾರ್ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆ ಮಾಹಿತಿಯಂತಹ ವಿವರಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಲು ಅಥವಾ ನವೀಕರಿಸಲು ಸಹ ಯುಎಎನ್ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿರುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಒಮ್ಮೆ UAN ಸಕ್ರಿಯಗೊಂಡರೆ ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ನೋಂದಾಯಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ.
ಇಪಿಎಫ್ಒ ಸದಸ್ಯರು ಉಮಂಗ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಷನ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಸುಲಭವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಯುಎಎನ್ ಅನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಬಹುದು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹಂತ-ಹಂತದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ: * ಮೊದಲಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ ಉಮಂಗ್ ಆಪ್ ತೆರೆಯಿರಿ. * ಉಮಂಗ್ ಆಪ್ ತೆರೆದ ಬಳಿಕ ಇಪಿಎಫ್ಒ ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ "UAN ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುವಿಕೆ" ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಆರಿಸಿ. * ನಿಮ್ಮ ಆಧಾರ್ ಸಂಖ್ಯೆ, ಆಧಾರ್ನೊಂದಿಗೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಲಾದ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ಯುಎಎನ್ ನಂತಹ ಅಗತ್ಯ ವಿವರಗಳನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ. * ನೋಂದಾಯಿತ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿರುವ OTP ಅನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ. ಬಳಿಕ ಪರದೆಯ ಮೇಲೆ ಕಾಣುವ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿದರೆ ಯುಎಎನ್ ನಂಬರ್ ಸಕ್ರಿಯವಾಗುತ್ತದೆ.