EPFO Update: PF ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅಪ್ಪಿ ತಪ್ಪಿಯೂ ಈ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಡಿ..

EPFO new update : ಅನೇಕ ಜನರು ತಮ್ಮ ಪಿಎಫ್ ಖಾತೆಯಿಂದ ಹಣವನ್ನು ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡುವಾಗ ಕೆಲವು ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ, ಅವರ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅರ್ಜಿಗಳೂ ತಿರಸ್ಕೃತಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. 2023-24ರ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ, ಇಪಿಎಫ್ಒ ಸುಮಾರು 1.6 ಕೋಟಿ ಪಿಎಫ್ ಕ್ಲೈಮ್ಗಳನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣವೇನೆಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆಯೇ..? ಬನ್ನಿ ಈ ಕುರಿತು ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ..
ನೌಕರರ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ (EPFO) ತನ್ನ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ PF ಕ್ಲೈಮ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ವೇಗಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ, ಈಗ EPFO ಮತ್ತೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಇದರ ಪ್ರಕಾರ, ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ATM ಮೂಲಕ PF ಹಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಈ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಯತ್ನಗಳ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, 2023-24ರ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ PF ಹಿಂಪಡೆಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ ಕೋಟಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರ ಕ್ಲೈಮ್ ತಿರಸ್ಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಮಿಂಟ್ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಒಟ್ಟು 1.6 ಕೋಟಿ ಕ್ಲೈಮ್ಗಳನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ನೀವು PF ಹಿಂಪಡೆಯುವಾಗ ಕೆಲ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮಾಡದಂತೆ ಜಾಗೃತವಹಿಸಿ..
ದಾಖಲಾತಿ ಪರಿಶೀಲನೆ : ಇಪಿಎಫ್ಒ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ನಿಮ್ಮ ದಾಖಲೆಗಳಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಲಾದ ಎಲ್ಲಾ ವಿವರಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು, ಜನ್ಮ ದಿನಾಂಕ ಅಥವಾ ಸೇರ್ಪಡೆ ಅಥವಾ ರಾಜೀನಾಮೆ ದಿನಾಂಕದ ಕಾಗುಣಿತದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ತಪ್ಪು ಇದ್ದರೂ ಸಹ, ನಿಮ್ಮ ಪಿಎಫ್ ಕ್ಲೈಮ್ ಅನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮತ್ತು ಇಪಿಎಫ್ಒ ದಾಖಲೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಸ್ವಲ್ಪ ಭಿನ್ನವಾಗಿದ್ದರೂ ಸಹ, ಕ್ಲೈಮ್ ಅನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ನವೀಕರಿಸಿ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತಪ್ಪುಗಳಿಲ್ಲ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.
ಯುಎಎನ್ ಮತ್ತು ಆಧಾರ್ ಲಿಂಕ್ : ಇಂದಿನ ಡಿಜಿಟಲ್ ಯುಗದಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲವೂ ನಮ್ಮ ಆಧಾರ್ಗೆ ಲಿಂಕ್ ಆಗಿದೆ. ಇಪಿಎಫ್ಒ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಆಧಾರ್ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡುವುದರ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಯುಎಎನ್ (UAN) ಅನ್ನು ಆಧಾರ್ನೊಂದಿಗೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ, ಪಿಎಫ್ ಕ್ಲೈಮ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಪೂರ್ಣವಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
ಎರಡು UAN ಸಂಖ್ಯೆ : ನಾವು ಒಂದು ಕಂಪನಿಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಕಂಪನಿಗೆ ಬದಲಾಯಿಸಿದಾಗ, ಅವರು ನಮಗೆ ಹೊಸ ಪಿಎಫ್ ಖಾತೆ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಯುಎಎನ್ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದು ತಪ್ಪು. ನೀವು ಬೇರೆ ಕಂಪನಿಗೆ ಹೋದಾಗ.. ನಿಮ್ಮ ಹಳೆಯ ಯುಎಎನ್ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ನೀಡಿ ಪಿಎಫ್ ಅನ್ನು ವಿಲೀನಗೊಳಿಸಿ.
ಪಿಎಫ್ ಕ್ಲೈಮ್ ಸರಿಯಾದ ವಿಧಾನ : ಪಿಎಫ್ ಕ್ಲೈಮ್ ತಿರಸ್ಕಾರವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಉತ್ತಮ ಮಾರ್ಗವೆಂದರೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ, ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಇಪಿಎಫ್ಒ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ನವೀಕರಿಸುತ್ತಿರಿ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳಿಲ್ಲ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.