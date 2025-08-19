English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

EPFO ಬಿಗ್ ಪ್ಲಾನ್: ಖಾಸಗಿ ವಲಯದವರಿಗೂ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಂತೆ ಪಿಂಚಣಿ ಸೌಲಭ್ಯ

EPS Pension: ನೌಕರರ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ (ಇಪಿಎಫ್‌ಒ)  ಖಾಸಗಿ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಬಿಗ್ ರಿಲೀಫ್ ನೀಡಿದ್ದು, ನೌಕರರ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆ (ಇಪಿಎಸ್) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಂತೆ ಪಿಂಚಣಿ ನೀಡಲು ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಿದೆ. 
ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಂತೆ ಖಾಸಗಿ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರಿಗೂ ಸಹ ವೃದ್ಧಾಪ್ಯದಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನೌಕರರ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ (ಇಪಿಎಫ್‌ಒ) ನೌಕರರ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆ (ಇಪಿಎಸ್) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. 

ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಪಿಂಚಣಿ ಬಗೆಗಿನ ಚಿಂತೆಯನ್ನು ನಿವಾರಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇಪಿಎಫ್‌ಒ  ಕನಿಷ್ಠ ಪಿಂಚಣಿಯನ್ನು ₹ 1,000 ರಿಂದ ₹ 7,500ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಸಿದ್ದಂತೆ ನಡೆಸಿದ್ದು, ಇದರಿಂದ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಮಂದಿ ಖಾಸಗಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಬಿಗ್ ರಿಲೀಫ್ ಸಿಗಲಿದೆ.  

ನೌಕರರ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆ (ಇಪಿಎಸ್) 1995 ರಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಖಾಸಗಿ ನೌಕರರಿಗಾಗಿ ಜಾರಿಗೆ ತಂದ ಮಹತ್ವದ ಯೋಜನೆಯಾಗಿದೆ. ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ವೇತನದಿಂದ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಲಾದ ಪಿ‌ಎಫ್ ನ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು ಇಪಿಎಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಪಿಂಚಣಿಯಾಗಿ ಠೇವಣಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. 

ಖಾಸಗಿ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ 10 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಪಿಎಫ್ ನಿರ್ವಹಿಸಿರುವ ನೌಕರರು ಇಪಿಎಸ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪಿಂಚಣಿ ಪಡೆಯಲು ಅರ್ಹರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. 

ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹಣದುಬ್ಬರದಿಂದಾಗಿ ಜೀವನ ನಡೆಸುವುದೇ ಕಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ,ಖಾಸಗಿ ವಲಯದ ನೌಕರರಿಗೆ ₹ 1,000 ಮಾತ್ರ ಕನಿಷ್ಠ ಪಿಂಚಣಿ  ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು ಇದು ಗೌರವಯುತವಾಗಿ ಜೀವನ ನಡೆಸಲು ಈ ಹಣ ಸಾಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ, ಈ ಪಿಂಚಣಿಯನ್ನು ₹ 7,500 ಕ್ಕೆ ಏರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿ

ಸರ್ಕಾರ ಕನಿಷ್ಠ ಪಿಂಚಣಿಯ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿದರೆ ಇದರಿಂದ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಸುಮಾರು 78 ಲಕ್ಷ ಪಿಂಚಣಿದಾರರು  ನೇರ ಲಾಭ ಪಡೆಯಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹೊಸ ಪಿಂಚನಿಯಲ್ಲಿ ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆ (ಡಿಎ) ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಸಹ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. 

