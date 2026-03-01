PF interest rate: ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಕೋಟ್ಯಂತರ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ನಿರ್ಣಾಯಕ ನಿರ್ಧಾರ ಪ್ರಕಟವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ನೌಕರರ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ (ಇಪಿಎಫ್ಒ) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 2024-25ರ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದ ಬಡ್ಡಿದರದ ಕುರಿತು ಚರ್ಚೆಗಳು ಅಂತಿಮ ಹಂತವನ್ನು ತಲುಪಿವೆ.
ಕಳೆದ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಬಡ್ಡಿದರವು ಶೇ. 8.25 ರಷ್ಟಿದ್ದರೂ, 2023 ರಲ್ಲಿ ಶೇ. 8.15 ಮತ್ತು 2022 ರಲ್ಲಿ ಶೇ. 8.1 ಕ್ಕೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು. 2022 ರಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾದ ಶೇ. 8.1 ದರವು ನಾಲ್ಕು ದಶಕಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ.
ಈ ವಿಷಯದ ಕುರಿತು ಸೋಮವಾರ ಕೇಂದ್ರ ಟ್ರಸ್ಟಿಗಳ ಮಂಡಳಿ (CBT) ಸಭೆ ಸೇರಲಿದೆ. ಸಭೆಗೂ ಮುನ್ನ, ಮಂಡಳಿಯ ಹೂಡಿಕೆ ಸಮಿತಿಯು EPFO ನ ಆದಾಯ-ವೆಚ್ಚದ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ, ಬಡ್ಡಿದರದ ಕುರಿತು ಶಿಫಾರಸನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತದೆ. CBT ಅನುಮೋದಿಸಿದ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ನಂತರ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವಾಲಯ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ, ಅಂತಿಮ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಅನುಮೋದನೆಯ ನಂತರ, ಮುಂದಿನ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದ ಮಧ್ಯಭಾಗದ ವೇಳೆಗೆ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಸದಸ್ಯರ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ಜಮಾ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಈ ಬಾರಿ, ಬಡ್ಡಿದರಗಳನ್ನು ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಅಥವಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಇಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಜಾಗತಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಯಿಂದಾಗಿ ಈಕ್ವಿಟಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಆದಾಯವನ್ನು ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ. ಇಪಿಎಫ್ಒ ನಿಧಿಗಳ ಹೆಚ್ಚಿನ ಭಾಗವನ್ನು ಸರ್ಕಾರಿ ಬಾಂಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಬಾಂಡ್ ಹೂಡಿಕೆಯಲ್ಲಿನ ಇತ್ತೀಚಿನ ಕುಸಿತವು ಆದಾಯದ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಕ್ಲೈಮ್ ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್ಗಳು ನಿಧಿಯ ಹರಿವಿನ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ರೆಪೊ ದರವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ್ದರೂ, ಸಣ್ಣ ಉಳಿತಾಯ ಯೋಜನೆಗಳ ಮೇಲಿನ ಬಡ್ಡಿದರಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಹೊಸ ಉದ್ಯೋಗಗಳ ಸೃಷ್ಟಿಯೊಂದಿಗೆ ಇಪಿಎಫ್ಒ ಹೂಡಿಕೆ ಕಾರ್ಪಸ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಎಂದು ಟ್ರೇಡ್ ಯೂನಿಯನ್ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಹಿಂದಿನ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಆದಾಯದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಬಡ್ಡಿದರ ಕಡಿತದ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಸೂಚಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಗುಂಪುಗಳು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಂಘಗಳು ಈ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕಾಗಿ ಕುತೂಹಲದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದು, ಇದು ಕೋಟ್ಯಂತರ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಉಳಿತಾಯದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ.