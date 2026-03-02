English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  EPFO: ಸಿಬಿಟಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರ.. ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ಪಿಎಫ್ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ!

PF interest rate: 2025-26ರ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಪಿಎಫ್ ಠೇವಣಿಗಳ ಮೇಲಿನ ಹೊಸ ಬಡ್ಡಿದರದ ಕುರಿತು ಇಂದು ನಡೆದ ಸಿಬಿಟಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ..
ದೇಶಾದ್ಯಂತ 7.5 ಕೋಟಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗಾಗಿ ಇಪಿಎಫ್‌ಒ 2025-26ರ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಪಿಎಫ್ ಠೇವಣಿಗಳ ಮೇಲಿನ ಬಡ್ಡಿದರವನ್ನು ಶೇಕಡಾ 8.25ಕ್ಕೆ ಸ್ಥಿರವಾಗಿಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ. ಈ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅತ್ಯುನ್ನತ ನೀತಿ ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಟ್ರಸ್ಟಿಗಳು ಅನುಮೋದಿಸಿದ್ದಾರೆ.   

ಕಳೆದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕಡಿತವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಇದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸುತ್ತದೆ. 2024-25 ರಲ್ಲಿಯೂ ಅದೇ 8.25 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ದರ ಅನ್ವಯವಾಗಿದ್ದರೂ, 2023-24 ರಲ್ಲಿ ಇದು ಶೇಕಡಾ 8.15 ರಿಂದ ಶೇಕಡಾ 8.25 ಕ್ಕೆ ಏರಿದೆ. ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಇಪಿಎಫ್‌ಒ ತನ್ನ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಸ್ಥಿರ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷಿತ ಆದಾಯವನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಗುರಿಯೊಂದಿಗೆ ಈ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ.  

ಆದರೆ ಈ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯು ಇನ್ನೂ ಅಂತಿಮ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ. ಈಗ ಇದನ್ನು ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವಾಲಯದ ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ಕಳುಹಿಸಲಾಗುವುದು. ಅನುಮೋದನೆಯ ನಂತರ, ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಪಿಎಫ್ ಖಾತೆದಾರರ ಖಾತೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಬಡ್ಡಿ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿದೆ.  

ಪಿಎಫ್ ಬಡ್ಡಿದರಗಳು.. 2021-22ರಲ್ಲಿ, ಇದು 8.10 ಪ್ರತಿಶತಕ್ಕೆ ಇಳಿದು ನಾಲ್ಕು ದಶಕಗಳ ಕನಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟವನ್ನು ತಲುಪಿತು. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, 2015-16ರಲ್ಲಿ, ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು 8.80 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆದರು. 2019-20 ಮತ್ತು 2020-21ರಲ್ಲಿ, ದರವು 8.50 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟಿತ್ತು.  

ಬಡ್ಡಿದರ ನಿರ್ಧಾರದ ಹಿಂದಿನ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶವೆಂದರೆ ಹೂಡಿಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ. ಇಪಿಎಫ್‌ಒ ಸದಸ್ಯರ ಹಣವನ್ನು ಸರ್ಕಾರಿ ಭದ್ರತೆಗಳು, ಬಾಂಡ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಷೇರುಗಳಂತಹ ವಿವಿಧ ಸ್ವತ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆ ಹೂಡಿಕೆಗಳಿಂದ ಬರುವ ಒಟ್ಟು ಆದಾಯವನ್ನು ನಿರ್ಣಯಿಸಿದ ನಂತರವೇ ಹೊಸ ದರವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.    

