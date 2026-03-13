EPFO ಅದ್ಭುತ ʼಪಿಂಚಣಿʼ ಸೌಲಭ್ಯ: ನಿವೃತ್ತಿ ವೇಳೆ ಕೈ ಸೇರುತ್ತೆ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತ.. ಮಾಸಿಕ ಪಿಂಚಣಿಯೂ ಲಭ್ಯ

EPFO Pension: ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ (EPFO) ತನ್ನ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ನಿವೃತ್ತಿ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬೃಹತ್ ಮೊತ್ತವನ್ನು ನೀಡುವ ಜೊತೆಗೆ ಮಾಸಿಕ ಪಿಂಚಣಿಯನ್ನು ಸಹ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಒಂದು ಅತ್ಯದ್ಭುತವಾದ ಯೋಜನೆಯೇ ʼಕಮ್ಯೂಟೆಡ್ ಪಿಂಚಣಿʼ ಯೋಜನೆ. ಈ ಕುರಿತ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಇಪಿಎಫ್ ಮತ್ತು ಇಪಿಎಸ್ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ನೌಕರರ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ (EPFO) ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ʼಕಮ್ಯೂಟೆಡ್ ಪಿಂಚಣಿʼ ಎಂಬ ಅದ್ಭುತ ಪಿಂಚಣಿ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಸಹ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಯಾವುದೀ ಪಿಂಚಣಿ? ಇದರ ಪ್ರಯೋಜನವೇನು ಎಂದು ತಿಳಿಯೋಣ.
ಇಪಿಎಫ್ಒ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಹಲವು ನಿಯಮಗಳು ಬಹುತೇಕ ನೌಕರರಿಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂತಹವುಗಳಲ್ಲಿ ಈ ʼಕಮ್ಯೂಟೆಡ್ ಪಿಂಚಣಿʼಯೂ ಒಂದು. ಸರ್ಕಾರಿ ನಿಯಮಾನುಸಾರ, ನೌಕರರು ತಮ್ಮ ಮೂಲ ಪಿಂಚಣಿಯ ಶೇ.40ರಷ್ಟು ಹಣವನ್ನು ಒಮ್ಮೆಗೆ ಪಡೆಯಬಹುದಾದ ಸೌಲಭ್ಯ.
ಸರ್ಕಾರಿ ಸೇವೆಯಿಂದ ನಿವೃತ್ತರಾದ ನಂತರ, ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಮಾಸಿಕ ಪಿಂಚಣಿ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ನಿವೃತ್ತಿ ವೇಳೆ ಮಕ್ಕಳ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ, ಮದುವೆ, ಮನೆ ಕಟ್ಟಲು ಹೀಗೆ ಯಾವುದಾದರೊಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತದ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು, ಸರ್ಕಾರವು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಪಿಂಚಣಿ ಕಡಿತಗೊಳಿಸುವ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಕಮ್ಯೂಟೆಡ್ ಪಿಂಚಣಿ ಎಂದರೆ ಭವಿಷ್ಯದ ಮಾಸಿಕ ಪಿಂಚಣಿಯ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿದೆ.
ಕಮ್ಯೂಟೆಡ್ ಪಿಂಚಣಿ ಪಡೆಯುವ ಉದ್ಯೋಗಿಯು ತಮ್ಮ ಮಾಸಿಕ ಪಿಂಚಣಿಯ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು ಮುಂಗಡವಾಗಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತವಾಗಿ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಪೂರ್ಣ ಪಿಂಚಣಿಯ ಬದಲು ಮುಂದಿನ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಪಿಂಚಣಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ 15 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಪೂರ್ಣ ಪಿಂಚಣಿ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ಮರುಸ್ಥಾಪನೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
ಹೌದು, ಸಿಸಿಎಸ್ (ಪಿಂಚಣಿ ಕಮ್ಯುಟೇಶನ್) ನಿಯಮಗಳು, 1981 ರ ನಿಯಮ 10A ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಮ್ಯೂಟೆಡ್ ಪಿಂಚಣಿ ಆಯ್ಕೆ ಪಡೆಯಲು ಇಪಿಎಫ್ಒ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ನಿಯಮವನ್ನು ರೂಪಿಸಿದೆ. ಇದರ ಪ್ರಕಾರ, ಕಮ್ಯೂಟೆಡ್ ಪಿಂಚಣಿ ಪಡೆದ ನೌಕರರಿಗೆ 15 ವರ್ಷಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ನಂತರ, ಅವರ ಪೂರ್ಣ ಪಿಂಚಣಿಯನ್ನು ಪುನಃಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಪಿಂಚಣಿದಾರರು ಯಾವುದೇ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಬದಲಿಗೆ ಇದು ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿದೆ.
ಸಿಸಿಎಸ್ (ಪಿಂಚಣಿ ಕಮ್ಯುಟೇಶನ್) ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ನಿವೃತ್ತಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮೂಲ ಪಿಂಚಣಿಯ ಗರಿಷ್ಠ 40 ಪ್ರತಿಶತದವರೆಗೆ ಕಮ್ಯೂಟೆಡ್ ಪಿಂಚಣಿಯಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಬಹುದು. ಸರಳ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಒಬ್ಬ ನೌಕರನ ಪಿಂಚಣಿ ₹20,000 ಆಗಿದ್ದರೆ ಮತ್ತು ಅವರು ಅದರಲ್ಲಿ 40% ಅನ್ನು ಬಳಸಿದಾಗ ಒಂದೇ ಬಾರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಅವರ ಮಾಸಿಕ ಪಿಂಚಣಿಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.