EPFO: ಇಪಿಎಫ್ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಈಗ ಮೊದಲಿಗಿಂತ ಸುಲಭವಾಗಿದೆ. ಪಿಎಫ್ ಖಾತೆಯಿಂದ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯುವುದರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಎಲ್ಲಾ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಸುಲಭವಾಗಿವೆ.
ಇಪಿಎಫ್ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಈಗ ಮೊದಲಿಗಿಂತ ಸುಲಭವಾಗಿದೆ. ಪಿಎಫ್ ಖಾತೆಯಿಂದ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯುವುದರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಎಲ್ಲಾ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಸುಲಭವಾಗಿವೆ. ಇದೀಗ ಇಪಿಎಫ್ಓ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು, ಇದರಿಂದ ಲಕ್ಷಾಂತರ PF ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಲಿದೆ..
ಲಕ್ಷಾಂತರ ಇಪಿಎಫ್ಒ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಗಮನಾರ್ಹ ಪರಿಹಾರವಾಗಿ, ಕಾರ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗ ಸಚಿವಾಲಯವು 7.11 ಲಕ್ಷ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸದ ಇಪಿಎಫ್ ಖಾತೆಗಳ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. 1,000 ರೂ. ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಹೊಂದಿರುವ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಈಗ ಯಾವುದೇ ಅರ್ಜಿಯಿಲ್ಲದೆ ನೇರವಾಗಿ ಚಂದಾದಾರರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ಜಮಾ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ನಿಷ್ಕ್ರಿಯ ಖಾತೆಗಳಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಸುಮಾರು 30.52 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳು ಹಕ್ಕು ಪಡೆಯದೆ ಉಳಿದಿವೆ. ಈ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ಆಧಾರ್-ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಲಾದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡುವ ಅಥವಾ ಇಪಿಎಫ್ಒ ಕಚೇರಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ.
ಹೊಸ ನಿರ್ಧಾರವೇನು?: 1,000 ರೂ. ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಮೊತ್ತ ಹೊಂದಿರುವ 7.11 ಲಕ್ಷ ಮುಚ್ಚಿದ ಖಾತೆಗಳ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಚಿವಾಲಯ ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ. ಖಾತೆದಾರರ ಮರಣದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಮೊತ್ತವನ್ನು ಅವರ ನಾಮನಿರ್ದೇಶಿತ ಅಥವಾ ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿಗೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ನಿಷ್ಕ್ರಿಯ ಇಪಿಎಫ್ ಖಾತೆ ಎಂದರೇನು?: ಉದ್ಯೋಗದಾತರಿಂದ 36 ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯದಿದ್ದರೆ ಉದ್ಯೋಗಿಯ ಖಾತೆಯನ್ನು ನಿಷ್ಕ್ರಿಯವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಖಾತೆಗಳು ಉದ್ಯೋಗ ಬದಲಾವಣೆ, ನಿವೃತ್ತಿ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಿಂದಾಗಿ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಸಣ್ಣ ಖಾತೆಗಳಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಸುಮಾರು 10,903 ಕೋಟಿ ರೂ. ಮೌಲ್ಯದ ಒಟ್ಟು 31.86 ಲಕ್ಷ ಮುಚ್ಚಿದ ಖಾತೆಗಳಿವೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಈ ಬದಲಾವಣೆಯೂ ಸಣ್ಣ ಖಾತೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮತ್ತು ಉಳಿದ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಸಹ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
EPFO 3.0 ನಿಂದ ಏನು ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ?: ಮುಂದಿನ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದಿಂದ EPFO 3.0 ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿದೆ. ಈ ಉಪಕ್ರಮದಡಿಯಲ್ಲಿ, ಕೋರ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ (CBS) ಮೂಲಕ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಡಿಜಿಟಲೀಕರಣಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.. ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ, ಕ್ಲೈಮ್ ಇತ್ಯರ್ಥ ಸಮಯವನ್ನು 20 ದಿನಗಳಿಂದ ಮೂರು ದಿನಗಳಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕಾಗದಪತ್ರಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು, ಪಾರದರ್ಶಕತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಸುಗಮಗೊಳಿಸುವ ಸ್ಪಷ್ಟ ಉದ್ದೇಶ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕಿದೆ..