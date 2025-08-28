EPFO 3.0: ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಈ 5 ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು

EPFO 3.0 : ಇಪಿಎಫ್ಒದ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ EPFO 3.0 ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ. ನೌಕರರ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಈ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ಇಪಿಎಫ್ಒ ಚಂದಾದಾರರಿಗೆ ನೇರ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಲಿದೆ. ಇಪಿಎಫ್ಒ 3.0 ಪಿಎಫ್ ಖಾತೆ ಲಾಗ್ ಇನ್, ಇದನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ವಿಧಾನಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿವರ್ತನೆಗೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದು ಇದರಿಂದಾಗಿ ನೌಕರರು, ಪಿಂಚಣಿದಾರರು ಸುಲಭವಾಗಿ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ. ಇಪಿಎಫ್ಒ 3.0 ದಿಂದಾಗುವ ಐದು ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಯೋಜನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಾಹಿತಿ.
ನೌಕರರ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ (EPFO) ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಪಾರದರ್ಶಕ, ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಸುಲಭಗೊಳಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಹೊಸ ಡಿಜಿಟಲ್ ವೇದಿಕೆ EPFO 3.0 ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಮುಂದಾಗಿದೆ. ಜೂನ್ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿಯೇ ಜಾರಿಯಾಗಬೇಕಿದ್ದ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ EPFO 3.0 ಸೇವೆ ತಾಂತ್ರಿಕ ದೋಷಗಳಿಂದ ವಿಳಂಬಗೊಂಡಿದ್ದು ಇದೀಗ ಇನ್ಫೋಸಿಸ್, ವಿಪ್ರೋ ಮತ್ತು ಟಿಸಿಎಸ್ನಂತಹ ದೇಶದ ಪ್ರಮುಖ ಐಟಿ ಕಂಪನಿಗಳು ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುತ್ತಿವೆ. ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಈ ಸೇವೆ ಇಪಿಎಫ್ಒ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಲಭ್ಯವಾಗಲಿದ್ದು ಇದರಿಂದ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಐದು ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಯೋಜನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಹತ್ವದ ಮಾಹಿತಿ.
ಇಪಿಎಫ್ಒ 3.0 ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಯೋಜನವೆಂದರೆ ಇಪಿಎಫ್ಒ ಸದಸ್ಯರು ತಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಯನ್ನು ಆಧಾರ್ ಜೊತೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಿ ಯುಎಎನ್ ಸಂಖ್ಯೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಿದರೆ ನೇರವಾಗಿ ಎಟಿಎಂ ಮೂಲಕವೇ ತಮ್ಮ ಪಿಎಫ್ ಹಣವನ್ನು ವಿತ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಬಹುದು.
ಇಪಿಎಫ್ಒ 3.0 ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನೌಕರರ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಚಂದಾದಾರರು ತುರ್ತು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಯುಪಿಐ ಬಳಸುವ ಮೂಲಕ ಕೂಡಲೇ ಸುಲಭವಾಗಿ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ.
ಇಪಿಎಫ್ಒ 3.0 ಮೂಲಕ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಒಟಿಪಿ ದೃಢೀಕರಣವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿವರಗಳನ್ನು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು.
ಇಪಿಎಫ್ಒ ನೌಕರರು, ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಅವರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೂ ಇದರ ಸೇವೆಗಳು ಸುಲಭವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಾಗುವಂತಾಗಬೇಕು ಎಂಬ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಅಪ್ರಾಪ್ತ ವಯಸ್ಕರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಕತ್ವ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರಗಳ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುವ ಮೂಲಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸರಳಗೊಳಿಸಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಚಂದಾದಾರರ ಮಂರಣದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ತ್ವರಿತ ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವು ಲಭಿಸಲಿದೆ ಎಂದು ಆಶಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಬಳಕೆದಾರ ಸ್ನೇಹಿ ಡ್ಯಾಶ್ಬೋರ್ಡ್ ಭರವಸೆ ನೀಡುವ ಇಪಿಎಫ್ಒ 3.0 ತನ್ನ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಕೊಡುಗೆಗಳು, ಹಕ್ಕುಗಳು ಮತ್ತು ಬಾಕಿಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಟ್ಯ್ರಾಕ್ ಮಾಡಲು ಸಹ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಇಪಿಎಫ್ಒ 3.0 ಭಾರತದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದ್ರತಾ ಡಿಜಿಟಲೀಕರಣ ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೊಸ ಮೈಲಿಗಲ್ಲನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಲಿದೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ.