ಮರಣ ಪರಿಹಾರ ನಿಧಿಯನ್ನು ಡಬಲ್ ಮಾಡಿದ ಇಪಿಎಫ್‌ಒ : ಈಗ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಸಿಗುವುದು 15 ಲಕ್ಷ ರೂ.

ಸಂಸ್ಥೆಯು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತನ್ನ ಸದಸ್ಯರು ಮತ್ತು ಅವರ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪರಿಹಾರ ನೀಡುವ ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಈ  ನಿರ್ಧಾರ ಈ ಬದಲಾವಣೆಯು ಏಪ್ರಿಲ್ 1, 2025 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿದೆ.
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಹೆಚ್ಚಿನ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಪಿಎಫ್ ಖಾತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನು ನೌಕರರ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಂದರೆ ಇಪಿಎಫ್‌ಒ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ.  

ಸಂಸ್ಥೆಯು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತನ್ನ ಸದಸ್ಯರು ಮತ್ತು ಅವರ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪರಿಹಾರ ನೀಡುವ ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಈಗ, ಕೇಂದ್ರ ಮಂಡಳಿಯ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಮರಣ ಪರಿಹಾರ ನಿಧಿಯನ್ನು (Death Relief Fund) ದ್ವಿಗುಣಗೊಳಿಸಿದೆ. 

ಈ ಮೊದಲು, ಮರಣ ಪರಿಹಾರ  ಮೊತ್ತ 8.8 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈಗ ಅದನ್ನು 15 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ.  ಈ ಬದಲಾವಣೆಯು ಏಪ್ರಿಲ್ 1, 2025 ರಿಂದಲೇ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. 

ಇದರರ್ಥ ಈ ದಿನಾಂಕದ ನಂತರ, ಪಿಎಫ್ ಸದಸ್ಯರು ಮೃತಪಟ್ಟರೆ  ಅವರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ 15 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳ ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವು ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಈ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು EPFO ​​ದ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ ಕೇಂದ್ರ ಟ್ರಸ್ಟಿಗಳ ಮಂಡಳಿಯು ಅನುಮೋದಿಸಿದೆ. 

ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗುವಂತೆ ಆರ್ಥಿಕ ಬಲವನ್ನು ನೀಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಈ ಕ್ರಮವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಏಪ್ರಿಲ್ 1, 2026 ರಿಂದ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಮರಣ ಪರಿಹಾರ ನಿಧಿಯ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಶೇ. 5 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಇಪಿಎಫ್‌ಒ ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಅಂದರೆ, ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಮೊತ್ತ ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.  

ಇನ್ನು ಇಪಿಎಫ್‌ಒ ಕ್ಲೈಮ್‌ಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸಹ ಸರಳಗೊಳಿಸಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ, ಮೃತ ಸದಸ್ಯರ ಅಪ್ರಾಪ್ತ ಮಕ್ಕಳ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿರುವ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗೆ ಮೊತ್ತವನ್ನು ವರ್ಗಾಯಿಸಬೇಕಾದರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ರಕ್ಷಕತ್ವ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರದ ಅಗತ್ಯವಿತ್ತು. ಈಗ ಈ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಗಿದೆ. 

