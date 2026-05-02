ಇಪಿಎಫ್‌ಒ ಇ-ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಪೋರ್ಟಲ್‌ ರಿಲೀಸ್‌ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಇಪಿಎಸ್-95 ಕನಿಷ್ಠ ಪಿಂಚಣಿ ಏರಿಕೆ, ಪಿಎಫ್‌ ಬಡ್ಡಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಹತ್ವದ ಮಾಹಿತಿ

Written ByYashaswini VUpdated byYashaswini V
Published: May 02, 2026, 09:12 AM IST|Updated: May 02, 2026, 09:12 AM IST

EPFO News: ನೌಕರರ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ (EPFO) ಇ-ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಪೋರ್ಟಲ್‌ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಿದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಇಪಿಎಫ್‌ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಗುಡ್‌ ನ್ಯೂಸ್‌ ನೀಡಿದ್ದು, ಪಿಎಫ್‌ ಬಡ್ಡಿದರ ಮತ್ತು ಇಪಿಎಸ್-‌95 ಕನಿಷ್ಠ ಪಿಂಚಣಿ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಸುದ್ದಿಯೊಂದು ಸಿಕ್ಕಿದೆ. 
 

ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ (EPFO) ತನ್ನ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಲೆಂದು ಇಪಿಎಫ್‌ಒ 3.0 ಪರಿಚಯಿಸಿದ್ದು, ಇದೀಗ ಇ-ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಪೋರ್ಟಲ್‌ ಅನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ, ನೌಕರರ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆ (ಇಪಿಎಸ್-95) ಕನಿಷ್ಠ ಪಿಂಚಣಿ ಹೆಚ್ಚಳ ಮತ್ತು ಪಿಎಫ್‌ ಬಡ್ಡಿದರ ಯಾವ ಜಮಾ ಆಗಲಿದೆ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಬಿಗ್‌ ಅಪ್‌ಡೇಟ್‌ ಸಿಕ್ಕಿದೆ.   

ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹೊಸ ಉಪಕ್ರಮವಾದ ಇಪಿಎಫ್‌ಒ ಇ-ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಪೋರ್ಟಲ್‌ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯ ಪಿಎಫ್ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಲು ಸಹಾಯಕವಾಗಿದೆ. ಇದು ಆಧಾರ್ ಆಧಾರಿತ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಹಳೆಯ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಲು ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡುತ್ತದೆ.   

ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಂಘಟನೆಗಳ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಬೇಡಿಕೆಯಾದ ನೌಕರರ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆ (ಇಪಿಎಸ್-95) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಪಿಂಚಣಿಯನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಚಿಂತನೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಲಭ್ಯವಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಇಪಿಎಸ್-95 ಕನಿಷ್ಠ ಪಿಂಚಣಿಯನ್ನು ₹1,000 ಅನ್ನು ₹7,500ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಅಧಿಕೃತ ಮಾಹಿತಿ ಹೊರಬೀಳುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.

ಇಪಿಎಫ್‌ಒ ತನ್ನ ಖಾತೆದಾರರಿಗೆ 8.25% ಬಡ್ಡಿದರವನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಈ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯು ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವಾಲಯದ ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದು, ಒಮ್ಮೆ ಅನುಮೋದನೆ ಸಿಕ್ಕ ಕೂಡಲೇ ಪಿಎಫ್‌ ಬಡ್ಡಿ ಹಣವನ್ನು ಚಂದಾದಾರರ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ಜಮಾ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. 

ಇಪಿಎಫ್‌ಒ 2025–26ರ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ, 8.31 ಕೋಟಿ ಕ್ಲೈಮ್‌ಗಳನ್ನು ಇತ್ಯರ್ಥಪಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ಹೊಸ ದಾಖಲೆಯನ್ನೇ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. ಇದು ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷದ 6.01 ಕೋಟಿ ಕ್ಲೈಮ್‌ಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಗಮನಾರ್ಹ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಸಂಸ್ಥೆಯು ಯಾಂತ್ರೀಕೃತಗೊಂಡ ಮೂಲಕ ತನ್ನ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ವೇಗವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಿದೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಇದು ಕನ್ನಡಿ ಹಿಡಿದಂತಿದೆ. 

ಇಪಿಎಫ್‌ಒ ಕ್ಲೈಮ್‌ಗಳಿಗಾಗಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಉಪಕ್ರಮಗಳು ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸುಲಭಗೊಳಿಸಿವೆ. ಇಪಿಎಫ್‌ಒ 70.55 ಲಕ್ಷ ವರ್ಗಾವಣೆ ಕ್ಲೈಮ್‌ಗಳನ್ನು ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೊಳಿಸಿದರೆ, 29.34 ಲಕ್ಷ ಸದಸ್ಯರು ತಮ್ಮ ವಿವರಗಳನ್ನು ತಾವಾಗಿಯೇ ನವೀಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ. ಚೆಕ್ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಅಪ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡದೆಯೇ 6.68 ಕೋಟಿ ಕ್ಲೈಮ್‌ಗಳನ್ನು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, 1.59 ಕೋಟಿ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಉದ್ಯೋಗದಾತರ ಅನುಮೋದನೆಯಿಲ್ಲದೆ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳಿಗೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. 

Disclaimer: ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಮಾಹಿತಿ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ಮತ್ತು ನಿಖರವಾದ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಅಧಿಕೃತ ಸರ್ಕಾರಿ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಲು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.  

ಮೊಸರಿದ್ದರೆ ಸಾಕು ಬಿಳಿ ಕೂದಲಿಗೆ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣ ಹಾಕುವ ಅಗತ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ..!

ಮೊಸರಿದ್ದರೆ ಸಾಕು ಬಿಳಿ ಕೂದಲಿಗೆ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣ ಹಾಕುವ ಅಗತ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ..!

White Hair47 min ago
2

ಡೊನಾಲ್ಡ್‌ ಟ್ರಂಪ್‌ ಗೆ 2026 ರ ನೊಬೆಲ್ ಶಾಂತಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ!!

Donald Trump50 min ago
3

ಹಾಲು, ತರಕಾರಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಗಗನಕ್ಕೇರಲಿವೆ ಈ ವಸ್ತುಗಳ ಬೆಲೆ.! ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಘೋಷಣೆ

Petrol price1 hr ago
4

ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ಸ್ಟಾರ್‌ ಆಟಗಾರ ಓದಿದ್ದು ಕೇವಲ 8ನೇ ಕ್ಲಾಸ್‌! 200 ರೂ ಗಾಗಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಆಡಿದ್ದ ಈತ ಇ

Hardik pandya2 hrs ago
5

15 ಮತಗಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಇಂದು ಮರು ಮತದಾನ : EVM ಭದ್ರತೆ ಕುರಿತು ರಾಜಕೀಯ ಸಂಘರ್ಷ

Repolling3 hrs ago