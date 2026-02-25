EPFO: ಇಪಿಎಫ್ ಕಾರ್ಪಸ್.. 25 ವರ್ಷ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದವರಿಗೆ ಸಿಗುವ ಮೊತ್ತವೆಷ್ಟು? ಇಲ್ಲಿದೆ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ

EPF Corpus Update: ₹50,000 ಸಂಬಳದ 25 ವರ್ಷಗಳ ಸೇವೆಯ ನಂತರ ಇಪಿಎಫ್ ಕಾರ್ಪಸ್ ಮೊತ್ತ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತದೆ? ಇದನ್ನು ಲೆಕ್ಕಹಾಕುವುದು ಹೇಗೆ? ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯೋಣ.
ಇಪಿಎಫ್ (ನೌಕರರ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ) ಕೇವಲ ನೌಕರರ ಸಂಬಳದಿಂದ ಕಡಿತಗೊಳಿಸುವ ಮೊತ್ತವಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಉಳಿತಾಯ ಎಂದೂ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಧಿಕೃತ ಇಪಿಎಫ್ಒ ನಿಯಮಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 25 ವರ್ಷಗಳ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು, ಇದು ಉದ್ಯೋಗಿಯ ಪಾಲು, ಕಂಪನಿಯ ಕೊಡುಗೆ ಮತ್ತು ಬಡ್ಡಿಯ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವಾಗಿದೆ..
ಇಪಿಎಫ್ಒ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಉದ್ಯೋಗಿಯೊಬ್ಬರು ತಮ್ಮ ಮೂಲ ವೇತನದ 12% ಮತ್ತು ಡಿಎಯನ್ನು ಪಿಎಫ್ಗೆ ಕೊಡುಗೆಯಾಗಿ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಕಂಪನಿಯು ಸಹ 12% ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಕಂಪನಿಯ ಕೊಡುಗೆಯ 8.33% ಇಪಿಎಸ್ (ಉದ್ಯೋಗ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆ) ಗೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ, ಇದನ್ನು ಗರಿಷ್ಠ ವೇತನ ಮಿತಿ ₹15,000 ವರೆಗೆ ಲೆಕ್ಕಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ. ಉಳಿದ ಮೊತ್ತವನ್ನು ನಂತರ ಇಪಿಎಫ್ ಖಾತೆಗೆ ಜಮಾ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಒಬ್ಬ ಉದ್ಯೋಗಿಯ ಒಟ್ಟು ವೇತನ ₹50,000 ಮತ್ತು ಮೂಲ ಠೇವಣಿ + ಡಿಎ ₹25,000 ಆಗಿದ್ದರೆ, ಉದ್ಯೋಗಿ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು 12% ಅಥವಾ ₹3,000 ಅನ್ನು ಪಿಎಫ್ಗೆ ಕೊಡುಗೆಯಾಗಿ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಕಂಪನಿಯು ₹3,000 ಸಹ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಸರಿಸುಮಾರು ₹1,250 ಇಪಿಎಸ್ (ಪಿಂಚಣಿ) ಗೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸರಿಸುಮಾರು ₹1,750 ಅನ್ನು ಇಪಿಎಫ್ಗೆ ಸೇರಿಸಬಹುದು.
ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಒಟ್ಟು ₹4,750 ಅನ್ನು ಇಪಿಎಫ್ ಖಾತೆಗೆ ಜಮಾ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಮೊತ್ತವನ್ನು 25 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಸರಾಸರಿ 8.25% ಬಡ್ಡಿದರದಲ್ಲಿ ಠೇವಣಿ ಮಾಡಿದರೆ, ಇಪಿಎಫ್ ಭಾಗವು ಮಾತ್ರ ಸರಿಸುಮಾರು ₹52–55 ಲಕ್ಷಗಳ ನಿಧಿಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಇಪಿಎಸ್ ಪಿಂಚಣಿ ಮೊತ್ತವು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಇಪಿಎಸ್ (ನೌಕರ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆ) ಯ ವಿಶಿಷ್ಟ ಪ್ರಯೋಜನವೆಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹವಾದ 8.33% ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ನಿವೃತ್ತಿಯ ನಂತರ ಮಾಸಿಕ ಪಿಂಚಣಿಯಾಗಿ ಪಾವತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪಿಂಚಣಿ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ಸೂತ್ರವು (ನಿವೃತ್ತಿ ವೇತನ × ಒಟ್ಟು ಸೇವಾ ವರ್ಷಗಳು) ÷ 70. ಇದಕ್ಕೆ ಕನಿಷ್ಠ 10 ವರ್ಷಗಳ ಸೇವೆಯ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಇದರರ್ಥ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಇಪಿಎಫ್ನಿಂದ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಮತ್ತು ಇಪಿಎಸ್ನಿಂದ ಮಾಸಿಕ ಪಿಂಚಣಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಎರಡು ಪಟ್ಟು ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.